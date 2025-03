¿Qué pasa con el arbitraje femenino? Ascensos demasiado rápidos y falta de medios

El fútbol femenino tiene un grave problema con el arbitraje. La última polémica sucedida durante el Barça-Madriddel pasado domingo ha puesto en relieve el preocupante nivel de las colegiadas en la máxima categoría femenina; sin tecnología de por medio, injusticias como el inverosímil tanto anulado a Jana Fernández por un fuera de juego inexistente hieren a una competición en busca de mejores condiciones.

Las cartas están sobre la mesa, aunque sigue faltando la voluntad de las partes implicadmaas para cambiar el panorama actual del arbitraje en el fútbol femenino. Las urgencias son extremas mientras los clubes reclaman nuevas implementaciones para poder competir en las mismas condiciones sin depender del acierto arbitral.

Uno de los principales problemas que encuentra el fútbol femenino profesional es la obligatoriedad de que los colegiados de la competición sean mujeres. Si bien es evidente que cualquier árbitra puede llegar a tener el mismo nivel -o incluso más- que un colegiado masculino, en el fútbol femenino el sistema ideado para que lleguen a la élite es tan burdo como perjudicial para la competición.

Un problema urgente por resolver

En España no existen suficientes mujeres para arbitrar en todas las categorías existentes en el fútbol femenino. El deporte profesional -la Liga F y la Liga Iberdrola- absorbe la masa principal de árbitras en España, que se benefician de las limitaciones impuestas a los árbitros masculinos para saltar al máximo nivel sin pasar por pasos intermedios.

Es así como algunas árbitras pasan de arbitrar en categorías regionales a directamente saltar a primera división, haciendo que algunas de ellas todavía no hayan tenido el desarrollo suficiente como para pitar al máximo nivel.

Esta ha sido una de las principales demandas desde los inicios de la profesionalización del fútbol femenino, tanto de clubes como de jugadoras, que abogan por un sistema donde chicos o chicas puedan arbitrar independientemente de su género... solamente teniendo en cuenta su nivel.

La exclusividad, pensada en su inicio en ser una ayuda para la inclusión pero convertido en un problema para el fútbol femenino, es algo que tiene presente Beatriz Álvarez, la máxima mandataria de la Liga F que ha concedido este lunes una entrevista a SPORT.

La presidenta tiene claro que existe un problema a resolver en este asunto: "La RFEF promovió el arbitraje femenino y creo que es un error promoverlo en la élite, se debe hacer en la base. Pero no impulsando árbitras que no deberían estar arbitrando en una liga profesional. Nosotros debemos tener un valor como Liga y no ayuda al producto que tengamos árbitras de un nivel de 3ª RFEF o de categoría similar", expresó. "La demanda, aparte de la implementación del VAR, es crear una bolsa de arbitraje con nivel. Que no sea una cuestión de género, sino de capacitación".

Se trata de un problema que viene desde lejos; no han sido pocas las jugadoras que han elevado su voz sobre el nivel del arbitraje del fútbol femenino, como Camila Sáez, jugadora del Alavés, en un partido contra el Madrid CFF en 2022.

En un contexto de huelga arbitral, la jugadora espetó a la árbitra del encuentro "No tienen ni idea y encima cobran más", aludiendo a que muchas de las colegiadas iban a percibir mayores ingresos que la mayoría de jugadoras de la Primera División Femenina.

Las demandas son múltiples en este sentido; la introducción del VAR para evitar errores humanos, el cuestionable nivel del arbitraje femenino, el sistema para pitar en la élite... son muchos los problemas que se esperan resolver próximamente a través de la negociación directa entre clubes, Liga F y estamento arbitral. La pelota está en su tejado si se quiere elevar el nivel de profesionalización del fútbol femenino.