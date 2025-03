Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga F: "Debemos tener un valor como liga y no ayuda tener árbitras del nivel de 3ª RFEF"

El fútbol femenino está en constante evolución y, en los últimos años, todavía más. Beatriz Álvarez Mesa (Oviedo, 1982) es de las que mejor lo sabe.

Con más de 30 años en este deporte, en 2022 ocupó el puesto de primera Presidenta de la Liga F. En estas tres temporadas, han sido muchos los retos, dificultades y obstáculos a superar.

Aun así, todavía queda camino por hacer y muchos retos por alcanzar. Con eso en mente, Bea Álvarez atiende a SPORT tras un clásico que puso el foco en el arbitraje, pero que sirve para hablar de la salud del fútbol español.

¿Cómo estás viendo esta temporada de Liga F?

Es la tercera temporada como Liga Profesional, todavía queda mucho recorrido, pero creo que está siendo una liga más atractiva. Vamos creciendo y aumentando la igualdad, aunque hay un Barça que es el tractor del fútbol femenino en España y a nivel mundial. Y la parte baja siempre ha sido muy disputada, de hecho ahora mismo hay 6-7 equipos todavía peligrando su permanencia en Liga F.

¿El nivel competitivo es lo que te tiene más satisfecha?

No, yo creo que nuestros grandes hitos han sido firmar un nuevo convenio colectivo con las futbolistas y luego el convenio con la federación, que sienta las bases de futuro y se han dado pasos hacia una paz institucional.

Estuviste el domingo en Montjuic. ¿Crees que el Real Madrid ha llegado al nivel del Barça?

El Real Madrid poco a poco ha ido haciendo una apuesta mayor, pero aún está lejos de un FC Barcelona que lleva más de una década de ventaja. Esto no es una cuestión solo de inversión económica, sino también de trabajo de fondo y convicción. Es cierto que si vemos las competiciones europeas, por primera vez en la historia, el Real Madrid puede estar entre los cuatro mejores y eso es significativo. Se van dando pasos, pero el Barça sigue siendo el tractor a nivel mundial.

Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga Femenina. / / Javi Ferrándiz

Mencionando el partido, hay que hablar del arbitraje. No sé si coincides en que, en casi cada jornada, hay errores flagrantes.

Llevamos mucho tiempo dando voz a la situación arbitral en Liga F, no es algo solo del partido de ayer. Es la tónica general y no tiene que ver con errores humanos, sino con el nivel del arbitraje en Liga F. En la RFEF nunca habíamos sido escuchadas, y ahora, con Rafael Louzán, se ha generado una mesa de trabajo y tenemos reunión esta semana. La demanda de los clubes, aparte de la implementación del VAR, está en crear una bolsa de arbitraje con nivel, que no tenga tanto que ver con la cuestión de género, sino de capacitación.

Dices que esta semana va a haber reunión. ¿El VAR va a ser el principal tema?

Como prioridad está definir qué bolsa de arbitraje debe estar en Liga F. En su momento la Real Federación Española de Fútbol apostó por promover el arbitraje femenino y es un error promoverlo en la élite. Se debe hacer en la base, que cada vez haya más mujeres árbitras y eso haga que lleguen a la élite más mujeres. No se hace impulsando a árbitras que no deberían estar en una liga profesional. Nosotros debemos tener un valor como Liga y no ayuda tener árbitras de un nivel de 3ª RFEF o similar, eso no favorece a la mujer.

Sobre el VAR, ¿está prevista su implementación?

El VAR va a llegar. Los clubes tienen que hacer una inversión previa en infraestructura para poder implementarlo, las árbitras o árbitros tienen que hacer una formación previa para adaptarse y esto requiere unos tiempos, preparación e inversión. Habrá que ver qué tipo de VAR podemos asumir económicamente que ayude y que contribuya a una mejora en el resultado de las decisiones arbitrales.

Conociendo la infraestructura, ¿el VAR es una prioridad? Hay clubes que prefieren abonar multas a adaptarse a la normativa

Los clubes no pagan multas porque tenemos un manual audiovisual que no tiene un reglamento sancionador, así que no ese el motivo de los clubes. La necesidad más prioritaria y urgente, que será la temporada que viene, es que todos los campos sean de césped natural. Aun así, el VAR puede ser un pasito más para mejorar el nivel y el producto final. Eso sí, tenemos que analizar toda la situación e implementar un VAR que se adapte a la situación del fútbol femenino.

El cambio del césped artificial al natural, ¿da rabia o frustración que haya equipos que no lo hayan hecho?

Llevo 30 años en el fútbol femenino y valoro mucho el crecimiento de cada uno de los clubes de Liga F. Es cierto dimos un margen de tres temporadas a los clubes porque hubo una subvención del Consejo Superior de Deportes, la idea era no dejarse nadie atrás. Pero para poder avanzar llega un momento en el que hay que establecer un reglamento y unos requisitos exigentes.

¿Qué debe suceder para que los clubes se atrevan a abrir estadios? Por ejemplo, el Real Madrid parece lejos de abrir el Santiago Bernabéu

Desde Liga F hemos tratado siempre de impulsar la apertura de estadios. El domingo en el Lluís Companys había más de 35.000 espectadores, pero ya no es algo anecdótico, el Barça ha conseguido fidelizar al espectador. Un club que por primera vez abre el estadio, incluso el Santiago Bernabéu, le costará llenarlo porque no tiene a sus espectadores acostumbrados. Tenemos que forzar que los clubes hagan esta apuesta por convicción y vayan creciendo las asistencias.

Pero la primera vez que se abrió el Camp Nou se batió un récord de asistencia

Eso pasó como excepcionalidad. Es decir, cuando abrías un partido al año, y con mucho trabajo detrás de los clubes, repartías muchas invitaciones y llenabas. Pero ahora se ha conseguido que la gente compre entrada y asista de forma continuada. Ahora no es excepcional y ese es el gran reto que tienen nuestros clubes.

Por ahora, muchos clubes siguen en ciudades deportivas. ¿Crees que las jugadoras tienen unas condiciones de trabajo óptimas?

Es una respuesta complicada. Las futbolistas son profesionales, tienen una dedicación exclusiva al fútbol. Hasta ahora los clubes estaban invirtiendo en un deporte deficitario que, ahora, empieza a dar cierta rentabilidad. Nuestro gran reto es equilibrar y hacer una competición sostenible. Si fuera un gasto permanente ahí es donde los clubes pueden cansarse y está claro que todavía faltan pasos por dar para que haya una situación óptima.

En esa rentabilidad entra la concesión el pasado martes de 7,5 millones de euros por parte del Gobierno ¿En qué se va a invertir ese dinero?

Esta subvención es una ya comprometida desde la creación de Liga F para las tres primeras temporadas. Fue una apuesta del Gobierno y fueron 2,5 de inversión para los clubes, otros 2,5 para la gestión de la Liga F y luego 2,5 para el arbitraje femenino, de cuando la RFEF boicoteó la competición a través de la falsa huelga de las árbitras.

Si hablábamos de dinero, hay que mencionar la debacle con Finetwork. ¿Te preocupa que siga sin haber un patrocinador principal para la Liga F?

Fue un palo, porque teníamos tres temporadas firmadas con Finetwork. A nivel económico tenemos el contrato de agencia con LaLiga de 42 millones en 5 años, así que los clubes tienen ingresos. Que haya un title sponsor o no a nivel económico no repercute tanto como a nivel de imagen. Tras la consecución del Mundial todo se centró en la polémica, se devaluó mucho el fútbol femenino y muchos patrocinadores se espantaron. Ahora vuelve a haber una paz institucional y está habiendo acercamientos que creo van a fructificar. Esperemos dar muy pronto el titular de tener un title sponsor.

Para concretar, ¿se pueden poner unos plazos a ese title sponsor?

Como en toda negociación hay una confidencialidad y no hay un plazo determinado, pero esperamos poder arrancar la siguiente temporada con un title sponsor.

Por ahora, ¿hay una "fuga de talentos hacia ligas económicamente más potentes que la española?

A nivel económico no hay una repercusión directa, no estamos lejos del volumen de ingresos que se preveía. De cualquier manera, he tratado de romper mucho con ese estigma de fuga de talentos. Hay equipos en la liga inglesa con un potencial económico con el que no podemos competir, pero en nuestra liga no existe una fuga de talentos. Existiría si se nos fueran las 30 mejores futbolistas. Nosotros tenemos el talento en España que nos hace referente al resto de ligas y nos hemos situado ahí en dos años.

Pero, ¿no le preocupa, por ejemplo, que alguien como Jonatan Giráldez se vaya a otra liga con una mejora económica considerable?

Te pongo la comparativa de una jugadora española que se ha ido a Turquía. Había un titular que decía que Turquía amenaza a Liga F y perdóname, Turquía no amenaza a Liga F. Un entrenador tiene la posibilidad de irse a otra liga no solo por una cuestión económica, puede haber otro tipo de motivaciones. Tanto para los entrenadores como para las futbolistas, la Liga F es atractiva y hay muchísimas jugadoras en el extranjero que su ilusión pasa por jugar en España.

Giráldez se fue al Washington Spirit de Michelle Kang. ¿Una solución pasa por grandes magnates o fondos de inversión?

Me consta que hay muchos fondos de inversión que se han acercado a clubes. Hay un interés, sobre todo de fondos norteamericanos, en inversión en el fútbol femenino español. Eso es sintomático del potencial de crecimiento. Por eso creo que no debemos tener complejo y volcarnos en nuestro desarrollo. No descartamos nada y entendemos que el futuro y el crecimiento quizá pase por la llegada de fondos. Sería una buena noticia.

Beatriz Álvarez Mesa, presidenta de la Liga Femenina. / / Javi Ferrándiz

Cambiando de tercio, has hablado de boicot de la RFEF en el pasado. ¿Cómo están las relaciones ahora?

Estamos con esperanza e ilusión, parece que estamos tocando el cielo. Por primera vez se ha abierto la puerta a los clubes y se les escucha, igual que a las futbolistas, estamentos, o entrenadores. Hemos firmado un convenio de coordinación que marca las competencias y no solo no nos quitan el 20% de ingresos comerciales, como los anteriores, sino que dan dinero a la Liga F.

Poniendo el foco en la RFEF de Rubiales, ¿por qué afectó tanto el final del Mundial 2023?

No pudimos disfrutar de un Mundial y todo lo que conlleva: repercusión económica, mediática y satisfacción de quiénes contribuyeron a ese logro. Yo me quedo con haber conseguido un cambio profundo en la RFEF, algo muchísimo más difícil. Se ha conseguido una reflexión sobre la necesidad del cuidado de futbolistas en igualdad o de protección. Se ha visibilizado algo más importante que el mérito deportivo. Pero fue un momento muy duro y difícil. Pensamos que se nos iba todo al carajo.

He sacado el nombre de Rubiales, me gustaría preguntarte la opinión sobre su sentencia

Siempre me he manifestado cercana a Jennifer Hermoso, como no puede ser de otra manera. Respeto también la sentencia, aunque nos sorprendió que no hubiera consecuencias para otros. Pero lo más importante es que ella, dentro de la situación, recupere la normalidad.

Y hablabas del sistema de protección. ¿Hay protocolos establecidos en el nuevo convenio?

Sí, el nuevo convenio colectivo los refuerza para cualquier tipo de acoso. Las futbolistas tienen protección, aunque hay que hacer pedagogía con ellas a través de la labor de sindicatos. Tampoco centremos que el problema está en que ellas no denuncian, por supuesto que no, pero sí tiene que haber una pedagogía de que se atrevan y no tengan miedo a la consecuencia.

Cuanto al protocolo, el caso más reciente es el de Mapi León con Daniela Caracas. ¿Ha hablado con ambas jugadoras?

Me alegra que me hagas la pregunta después que se sacara de contexto una respuesta mía. Yo expliqué que me había puesto en contacto con Espanyol y Barça y que ambos mantenían la postura de sus futbolistas. Pero luego me hicieron una pregunta respecto a Rubiales y si se podía comparar. Dije que era situaciones de contexto distinto y eso me lo situaron como respuesta al gesto de Mapi. Un gesto al que no trato de restarle importancia, pero no me corresponde el juicio. Liga F no tiene competencia disciplinaria, es el comité de competición quien debe entrar. Yo lo que he hecho es preocuparme por las futbolistas, por Daniela y por Mapi.