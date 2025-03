El mensaje de Ferran al público de Valencia: "Mestalla debe ser una caldera"

Luis de la Fuente, seleccionador español, arrancó su rueda de prensa con "un agradecimiento a toda la afición de Valencia por cómo nos ha recibido. Lo que viví ayer con 30.000 espectadores no lo había vivido nunca. Fue espectacular. Muchas gracias"- El de Haro dejó claro que "todos los jugadores están en perfectas condiciones, tanto Morata como Le Normand".

De la Fuente reiteró que "no me gusta lo del falso 9, siempre jugamos con delantero. Jugaremos con un delantero de diferentes características. Oyarzabal ha jugado conmigo de delantero, Dani Olmo también, Mikel de media punta. Yo tengo 26 jugadores tan buenos que podemos hacer dos selecciones. Depende del plan de juego que tengamos salen unos u otros y los demás son complementarios. Anteponen el interés general al particular y el jugador más importante de esta selección es el equipo. Nadie es imprescindible, el equipo lo sabe y los jugadores también. Esa solidaridad, que nos hace muy fuertes, prima en este grupo".

El riojano puso en valor que "un alto número de los goles que han resuelto los últimos partidos son de jugadores que salieron del banquillo y eso es porque el trabajo de los titulares ayuda". Además, insistió en la importancia del sufrimiento: "El sufrimiento es muy saludable, no solo para el fútbol y el deporte, para la vida también. Y estos jugadores lo entienden". En la ida en Róterdam, el equipo vio cómo le remontaban y se ponía abajo en el marcador, algo que no suele ocurrir. Pero De la Fuente también cree que estas circunstancias hacen crecer al grupo: "Cuando sale bien, es beneficioso que pasen. Y además estamos acostumbrados a ello. Nuestros internacionales son autocríticos y muy autoexigentes. Más que apretarles yo se aprietan ellos mismos. Esto demuestra que no hay rival fácil y quecuestaa muchísimo ganar. Es una lección que teníamos ya aprendida, pero que está bien que nos lo recuerden".

El seleccionador español hizo hincapié en que "en de Kuip ganamos más duelos, tuvimos más posesión, tiramos más a puerta... Y la sensación que tenemos es que estuvimos a merced del rival, lo que es normal porque en determinados momentos ellos se impusieron ya que tienen mucha calidad". restó importancia al comentario de Nico Williams ("fue un cometario coloquial y no rozó la falta de respeto, todo lo contrario", y no escondió que en la ida "fuimos vulnerables por fuera, y aún sabiendo que se dieron esos momentos y se pueden volver a dar, no me gusta perder el control. Intentaremos ser más eficaces defensivamente".

Sobre la decisión de mandar a la grada al madridista Raúl Asencio comentó que "esto es una plantilla y gestionamos el grupo sabiendo que tres jugadores se pueden quedar fuera. Él lo entendió y está feliz de estar aquí viviendo esta experiencia y, sobre todo, con compañerismo" y terminó apuntando que "para mí estos son los mejores, con algunos que están lesionados. Dean es un jugador que lleva tiempo con nosotros y no es una sorpresa para los entrenadores de la Federación. Conocemos la materia prima que tenemos y esos jugadores nos van a hacer crecer más".

Ferran: "Mestalla debe ser una caldera"

Minutos después compareció Ferran Torres, uno de los dos jugadores valencianos de la selección junto a Alejandro Grimaldo, compareció en rueda de prensa antes del encuentro que medirá a España con Holanda este domingo a las 21:00 horas en Mestalla. Arrancó quitando importancia al comentario de Nico Williams: "Sabemos que Nico es un cachondo y lo dijo en un tono coloquial. No hay que llevárselo a las malas. Es más la confianza que tenemos en nosotros mismos".

El exvalencianista comentó sus deseos para este encuentro: "Ojalá poder jugar, poder marcar y poder clasificarnos. Jugar en el estadio que tanto he jugado sería una noticia redonda. Es muy importante venir aquí a jugar este partido. Han sido momentos difíciles para Valencia en estos meses y sobre todo que los niños puedan desconectar y celebrar la clasificación con ellos". Afirma "estar tranquilo, soy un chaval que trabaja mucho. Siempre que tengo minutos los trato de aprovechar y no me pongo techo. Me he sentido más a gusto de 9, aunque puedo jugar de extremo y tener la polivalencia. Me siento valorado por mí, primero, y por mis entrenadores, por eso estoy aquí. Últimamente me he sentido más a gusto de 9, aunque puedo jugar de extremo y tener la polivalencia.". Y concluyó dejando unas palabras para quienes le critican: "Todos sabemos quién crea el runrún alrededor de mí".

De Mestalla espera que "sea una caldera, porque el público va a ser una pieza clave en la clasificación. Hoy el mister nos ha dicho que llevamos 22 partidos sin conocer la derrota y eso es una motivación para seguir. Somos una familia y lo bien que nos llevamos fuera se nota en el campo, aunque no podamos entrenar mucho. Este es un estadio histórico que a los valencianistas nos ha dado muchas noches mágicas. Ojalá también mañana sea así".