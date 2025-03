Sainz revela la causa de su accidente en Australia y en Williams ya sueñan con podios

Decepción mayúscula de Carlos Sainz en Australia, que se estrenaba con Williams con altas expectativas tras el buen ritmo exhibido con el FW47en pretemporada y también en los libres y clasificación en Albert Park. El piloto madrileño se ha visto obligado a abandonar tras sufrir un extraño accidente tras el coche de seguridad, a poco de empezar la carrera y posteriormente ha explicado los motivos.

Tanto Carlos Sainz como su compañero Alex Albon lograron entrar entre los diez primeros en la Q3 del sábado. Sainz ha salido desde la décima posición de parrilla y tras el incidente de Jack Doohan en la primera vuelta, todos los pilotos se han alineado detrás del Safety Car, tratando de calentar los neumáticos para estar listos para el relanzamiento. En este contexto, y con la pista muy resbaladiza, Carlos el control del coche y se ha estrellado.

Al finalizar la carrera, Sainz se paró ante los micrófonos de DAZN para explicar lo sucedido: "Condiciones difíciles, pero una situación que no se debería producir...", ha relatado, para despúes dar más detalles: "Por lo menos he podido ver exactamente lo que ha pasado en los datos del equipo y hemos visto un fallo del cambio de marchas, que por alguna razón no ha sido como tendría que haber sido y me ha producido ese momento, pero... ha sido raro", reconocía el español, que hace un año ganó en Australia con Ferrari.

"Son cosas que pasan en motorsport, cosas que a veces son un poco inexplicables pero que a partir de ahora ya nos podremos centrar en China y de estar seguros que empezamos la temporada de mejor manera", concluía.

Soñando con podios

Y es que a pesar de todo en Williams tienen motivos para la esperanza. Alex Albon pudo finalizar la carrera en quinta posición y la buena noticia es que el coche funciona incluso en condiciones tan difíciles como las de este domingo.

"Hace un año estábamos mal y míranos ahora", celebraba el jefe del equipo James Vowles, que ha dado las gracias "a Albon y también a Carlos, que nos ha ayudado en la estrategia con el cambio de neumáticos. Lo tenía claro y ha acertado".

El podio para un equipo que acabó 2024 penúltimo en constructores, ya no parece una idea descabellada: "Podemos estar ahí si los demás se equivocan. Carlos Sainz siempre podrá soñar con un podio y creemos como organización en poder luchar por ello", cerró Vowles.