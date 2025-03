Ancelotti recupera la mejor versión de Tchouameni en el peor momento de la temporada para el Real Madrid

Aurelién Tchouameni se ha convertido en un pilar defensivo para Carlo Ancelotti. En este 2025, donde el Real Madrid ya acumula 20 encuentros, ha jugado todos los partidos salvo tres en los que el italiano decidió darle descanso: el choque de Liga en el Bernabéu ante Las Palmas, el de Copa ante el Deportivo Minera y el de Champions frente al Salzburgo, que presenció plácidamente sentado en el banquillo.

Indiscutible en 2025

Ha jugado todos los minutos de la Copa ante Celta, Leganés y Real Sociedad, todos los minutos de los nueve partidos de Liga, fue titular en los dos de la Supercopa en Arabia y en los duelos de las eliminatorias ante Manchester City y Atlético de Champions solo ha dejado de jugar siete minutos. En estos 17 encuentros Ancelotti lo ha alineado de mediocentro, de central y de doble pivote. Y después de ser severamente criticado por afición y prensa por sus dubitativas actuaciones, el francés se ha ido entonando hasta convertirse en un bastión del equipo justo cuando más lo ha necesitado ante las lesiones de larga duración de Militao y Carvajal y las molestias de Rudiger, Lucas Vázquez y Federico Valverde.

“Tchouameni tiene un carácter y una personalidad muy fuertes. Es trabajador, serio y profesional. Ha manejado muy bien las críticas. Está jugando muy bien con balón y sin balón es espectacular, sobra decirlo. La pareja Modric y Tchouameni lo ha hecho muy bien”, declaró el técnico italiano a la conclusión del partido ante el Rayo Vallecano, en el que el centrocampista francés fue el mejor de los blancos. Después añadió una frase que puede dejar alguna pista de cara al once que alineará ante los de Simeone: “Si jugamos como la primera parte tenemos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria”. Lo que significaría que la pareja elegida para gobernar el partido en el Metropolitano sería la formada por el francés y el croata, dejando fuera a un Camavinga que no acaba de encontrar el punto de forma porque anda con problemas de espalda.

Sin embargo, Modric jugó los 90 minutos ante el Rayo y a sus 39 años lo lógico habría sido que le hubiera dado algo de descanso para reservarlo. Además, apostar por las piernas de Aurelién y Camavinga en el coliseo rojiblanco de salida le da más presencia física y con ello gana un recurso para cambiar el partido con la salida desde el banquillo de Modric, como hizo en el encuentro de ida, en el que la entrada al campo de Luka provocó que el Real Madrid recuperase la pelota y ganase tranquilidad ante el empuje de los del Manzanares.

Su peor momento

Tchouameni quedó muy señalado por la goleada encajada ante el Barcelona (2-5) en la final de la Supercopa de España en Arabia, donde tuvo que jugar de central. El siguiente partido de los blancos en el Bernabéu, ante el Celta el 16 de enero, confirmó que la afición le culpaba con una sonora pitada cada vez que recibía la pelota. Ancelotti salió en defensa del francés cuando más arreciaban las críticas al futbolista: “Debemos agradecerle su compromiso. Juega en una posición que no es la suya. Lo hace por el equipo, muestra compromiso y no se queja. Hace lo mejor que puede y lo hace bien. Lo hizo muy bien contra Bérgamo y Girona y no fue casualidad que ganáramos ambos partidos con su calidad. Como dije hay que tener en cuenta que no es su puesto y trabaja para el equipo. Realmente aprecio su fortaleza fundamental como seis, es un mediocampista defensivo como pocos en el mercado. Siempre lo tengo presente, pero estamos en una situación de emergencia y él tiene que jugar como central”.

El domingo ante un equipo incómodo y correoso como este Rayo de Íñigo Pérez fue capaz de recuperar ocho balones, interceptar cuatro pases, realizar dos despejes y ganar seis duelos. Eso en lo defensivo. En ataque inició la jugada del gol de Mbappé con un robo y sirvió también a Vinicius la pelota que el brasileño mandó al palo. Dos jugadas en las que cumplió el mandamiento que le ha encomendado Ancelotti: recupera y busca el espacio arriba para Vini y Kylian.

‘Air’, como le llaman en el vestuario, está mostrando mucha regularidad en el pivote, que es lo que le pedía el entrenador. Frente al Atlético en la ida recuperó siete balones e interceptó cuatro, contra el Betis, cinco y dos, a los que añadió cuatro despejes y seis duelos ganados, y en la ida de la semifinal de Copa ante Real Sociedad, como central, sumó cinco recuperaciones y nueve despejes. Ancelotti habló a solas con él después de los pitos que recibió por parte de la afición para que se aislara de ellos y se convirtiese en el pivote de referencia que el Real Madrid necesita en el medio. El francés, de 25 años y que cumple su tercera temporada como jugador blanco, agradeció las palabras del técnico y ha ido recuperando la confianza hasta asumir el rol que Carletto le ha encomendado.