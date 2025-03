El Barça-Osasuna se suspende por la muerte del doctor azulgrana Carles Miñarro

Quedaba menos de una hora para empezar el partido entre Barça y Osasuna, que no se disputará. La causa ha sido la muerte del doctor Carles Miñarro García. Menos de 60 minutos y no había salido a calentar ningún jugador azulgrana, golpeado por tan trágica noticia. Cuando llegaron al estadio no estaban aún informados del fallecimiento. Fue poco antes de empezar el encuentro que no se jugó cuando lo supieron.

El club informó de esta decisión a las 20.43 h recogiendo aplausos de la poca gente que había en el estadio, que abandonaba, de forma ordenada, Montjuïc tras pactar el aplazamiento. "El partido queda aplazado hasta nueva fecha", se lee en los marcadores gigantes del recinto olimpico, mientras los futbolistas, desolados, iban abandonando el vestuario.

Tan solo estaba Sergio Herrera, el meta del equipo navarro, jugueteando con la pelota sobre el césped de Montjuïc. Ya se habían comunicado, y de forma oficial, las alineaciones de ambos equipos estando descartado Lewandowski y con descanso inicial para Pedri. "No se puede jugar un partido pensando en que esa persona con la que estás trabajando cada día no está", ha dicho Luis Sabalsa, el presidente de Osasuna, indicando que "se le ha comunicado al árbitro y le ha parecido correctísimo. Se debe suspender y Osasuna se une al dolor de la familia barcelonista".

Alineaciones para un partido que se ha suspendido. De hecho, esos jugadores de Osasuna (los tres porteros) abandonaron el césped al ser informados de esta decisión que se hizo oficial a 17 minutos del inicio por la trágica muerte del doctor Carles Miñarro García.

Estaba en el Barça desde 2017

Fueron los propios jugadores del Barcelona quienes pidieron la suspensión urgente del encuentro tras recibir la demoledora noticia del fallecimiento del médico azulgrana, quien se encontraba esta mañana en el hotel de concentración del primer equipo.

Abandonaban los futbolistas el vestuario muy afectados, con lágrimas en los ojos, como Koundé y Araujo. Dejaban el estadio mientras un impactante silencio se adueñaba del escenario de un partido que nunca se jugó.

Había entrado Miñarro en el primer equipo en la pasada temporada, aunque llevaba en el Barça desde 2017. Y había trabajado también en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (CARR).