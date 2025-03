Julián Álvarez engrandece al Atlético para darle el liderato ante un combativo Athletic

La estabilidad emocional de los aficionados del Atlético y Athletic depende de lo que pase en el mes de marzo. Sus allegados deben entender que hay once jugadores en el campo que van a ser su marcapasos. En el caso de los 'colchoneros', la receta para llegar con vida al final del infierno consiste en meterse por los aros de fuego con la fe del destino. Después del circense 4-4 de Copa contra el Barça, los de Simeone aprovecharon el tropiezo del Real Madrid para colocarse líderes. Lo hicieron con la vitamina que aporta Julián Álvarez, cirujano de ilusiones que está valiendo cada céntimo pagado por él. Hasta tres palos tuvo el Athletic, que evidencian su interés en luchar por todo. Y ahora, el 'Euroderbi'. No hay pulsómetro que sirva.

Pánico al error en un difícil juego de equilibrios

Bendita LaLiga 2024/2025, que no necesita mirar al resto de campeonatos para quererse. Todos los partidos tienen nitroglicerina. Seguramente, gracias a un calendario que no deja pensar ni calcular escenarios. Con esfuerzos que no dejan pie a recuperaciones, porque el simple hecho de pensar supone un fallo. El Atlético y el Athletic están en una oposición para la que han estudiado, pero que es eliminatoria. Los fallos matan y los aciertos no suponen más que seguir vivos. No hay encuentro frío y el Metropolitano, empapado, asistió desde el principio a un duelo competido. En el que Simeone y Valverde no quisieron pensar el futuro cercano que entraña el derbi contra el Real Madrid y la Europa League cuya final se juega en San Mamés.

En esa huida hacia adelante, el Cholo apostó por Sorloth en punta, formando pareja con Griezmann. El revulsivo convertido en cazagoles desde el arranque de un examen duro. Las defensas tuvieron trabajo ante ataques pensados para buscar las fisuras a través de transiciones rápidas. Oblak y Unai Simón, dos de los mejores porteros del campeonato, vivieron al límite ante las estampidas de hombres como Iñaki Williams o Giuliano Simeone. El hijo de Simeone es más Simeone que su padre. Un torbellino que terminaba cada jugada con los brazos abiertos, como su padre, pidiendo el apoyo de una masa rojiblanca calada por la lluvia.

El primer cuarto de hora fue del Athletic, que desplegó un aire de superioridad por dentro para generar un laberinto en la pareja formada por Lenglet y Le Normand. El Atlético se levantó y se puso a hombros de Sorloth, que ganaba todos los balones aéreos ante un tándem hipocrático como el formado por Vivian y Yeray. Había que jugar, ganar y contemporizar en un equilibrio casi imposible, pero que Simeone ha aprendido a gestionar a través del banquillo, donde esperaba Julián Álvarez. De Paul, que estuvo cojeando durante unos instantes, concedió en bandeja de plata una ocasión para los visitantes, que no supieron llevar a buen puerto a través de la autopista dirección Fondo Sur.

La providencia de Julián Álvarez y los palos del Athletic

A poco que uno haya seguido al Atlético este año sabe lo que sucede en las segundas partes. Son su territorio favorito, donde Simeone agita el ábaco para sacar los refuerzos que cambian el sistema. Los cambios están pensados, independientemente de lo que venga por delante. Quiso el Athletic tomar el mando de la segunda mitad con un disparo de Jauregizar al que reaccionó bien Oblak, como casi siempre en los últimos tiempos, con el valor que esto tiene para un club que se explica a través del compromiso, pero también del talento.

El que ejemplifica Julián Álvarez, que tardó menos de diez minutos en ver puerta, con su 21º gol. Arrancó la jugada por la derecha, con Llorente poniendo un gran pase y Correa provocando un error inusual en la zaga del Athletic. La 'Araña' controló con la izquierda y definió raso. Un aldabonazo más en unoi de los fichajes más influyentes que se recuerdan en el Metropolitano. No se murió el Athletic, aunque el título de Liga no sea su cometido principal.

Un envío de Berenguer terminó con el remate de Beñat Prados al palo. El rechace le cayó a Iñaki Williams y su disparo también colaboró en la industria maderera. Terminó el partido el Athletic con dos extremos y dos nueves: Guruzeta y Maroan Sannadi. Maravilloso final para un gran partido en el que Simeone, con todos los recursos gastados, recurrió a la grada para mantener una victoria de oro. El aliento funcionó y el Atlético ya se relame pensando en el Real Madrid.