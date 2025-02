Conmoción en el tenis: Raducanu se derrumba al reconocer en la grada a un hombre que la acosó

El mundo del tenis se ha despertado este miércoles en estado de shock al ver cómo Emma Raducanu se derrumbó emocionalmente en pleno partido del torneo de Dubái, al ver en la grada a un hombre que le había acosado apenas un día antes. La británica, de 22 años y 61 del ranking, acababa de empezar su choque ante Karolina Muchova cuando rompió a llorar, generando una confusión entre los asistentes a la que luego dio explicaciones la Asociación de Tenis Femenino (WTA).

Y es que el individuo acosó a Raducanu durante la jornada del lunes, justo después del triunfo de Radacanu en primera ronda ante la griega Maria Sakkari. Y al día siguiente volvió, buscando a la británica y presentándose "en las primeras filas" de la grada en su partido. Justo tras perder su primer al juego al saque Raducanu se fue a hablar con la juez de silla, rompió a llorar ante ella y se escondió detrás de su silla.

Muchova se acercó a la juez de silla para preguntar qué era lo que sucedía y, cuando se lo dijo, no dudó en acercarse a Raducanu, que seguía escondida detrás de la silla del árbitro, para consolarla. Inmediatamente la seguridad del estadio le expulsó de las instaciones, ante el asombro de un estadio que todavía no entendía lo que ocurría.

Entrada prohibida

"La seguridad de las jugadoras es nuestra máxima prioridad y se asesora a los torneos sobre las mejores prácticas de seguridad para eventos deportivos internacionales. La WTA está trabajando activamente con Emma y su equipo para garantizar su bienestar y brindarle todo el apoyo necesario", ha informado posteriormente la WTA, que también ha explicado que la identidad del acosador será distribuida a todos los torneos del circuito femenino para prohibir su entrada.

Raducanu llegó al Masters 1.000 tras recibir una invitación de la organización para participar en el torneo. En su día, tras ganar el US Open 2021 con apenas 19 años, la británica se convirtió en la deportista mejor pagada del planeta, pero desde entonces su rendimiento cayó, perdiendo esa condición en favor de la estadounidense Coco Gauff.

Uno de los motivos que estuvo detrás de esa caída del rendimiento fue precisamente poco después de ganar ese US Open de 2021. Y es que el episodio de acoso este martes no es el primero que sufre la británica. Entre noviembre y diciembre de 2021 Amrit Magar (exconductor de reparto de Amazon) la acosó en repetidas ocasiones. Tras la denuncia de Radacanu, la Justicia británica decretó una orden de alojamiento de cinco años, en los cuales no podía acercarse a menos de 1,6 kilómetros de la tenista.

Magar estuvo en las inmediaciones de la casa de la tenista al menos tres veces, llegando a manipular objetos de su propiedad y trazando un mapa con la distancia que separaba su vivienda de la de la deportista. También le dejó un ramo de rosas en la puerta, con un mensaje que decía "no hace falta decirte nada, mereces todo el amor".

"Siento que me han robado la libertad, estoy mirando a mi alrededor constantemente. No me siento segura ni en mi propia casa", aseguró entonces Radacanu, que ahora ha tenido que vivir otro episodio que ha conmocionado al mundo del tenis y, sobre todo, a ella misma.