Valverde se desdice de sus buenas palabras hacia los árbitros: "Hoy no hablé porque me conozco, pero no lo olvido"

Sorprendió dos veces en apenas un par de horas Fede Valverde. Primero saliendo a la rueda de prensa previa al Real Madrid - Manchester City de Champions en un tono conciliador con los árbitros, asegurando que "todos somos humanos y podemos equivocarnos" a raiz de las últimas polémicas. Un mensaje en un tono diametralmente opuesto al de su entrenador Carlo Ancelotti, que aseguró que "han cometido errores bastante claros" y que "me siento más tranquilo con los arbitrajes en Europa".

Y luego, a eso de las 14.30 horas, desdiciéndose por completo y cambiando el sentido de su mensaje, acoplándose de esta forma al que impera en el último mes en el club blanco. El uruguayo escribió un texto en su cuenta de X en el que echó marcha atrás y se alejó de su tono previo conciliador para seguir echando leña al fuego de la polémica. Y dejar en agua de borrajas lo comprensivo que se había mostrado apenas un par de horas antes.

"No quiero que me malinterprete nadie, pero sobre todo le quiero aclarar a nuestra afición. Si hoy no hablé de los arbitrajes que estamos sufriendo es porque ME CONOZCO, y debo centrarme en mañana. Todo el mundo ha visto lo que nos está sucediendo en esta Liga, y no lo olvido, pero ahora debemos poner el foco en mañana, y yo estaré al 100% como siempre lo he estado", escribió, contradiciendo lo que había dicho poco antes.

En la rueda de prensa previa al duelo ante de la vuelta de la eliminatoria ante el City, el uruguayo aseguró que "todos somos humanos y podemos equivocarnos". Y abundó: "Yo no soy quién para juzgar. A los árbitros también se les critica mucho y cuando hacen las cosas bien tampoco se les halaga. Yo lo único que puedo hacer es estar a disposición del equipo y hacer que, como capitán, el equipo piense en nosotros, en trabajar para dar lo mejor a este club y que el equipo gane títulos a final de año".