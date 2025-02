Pau Relat, presidente de Fira Circuit: "En España caben dos grandes premios de F1"

Pau Relat, presidente de Fira de Barcelona y desde el pasado 1 de enero, también de Fira Circuit, apuesta por diversificar la actividad en esta nueva etapa de gestión al frente del Circuit de Barcelona-Catalunya. Considera clave garantizar la continuidad de los grandes premios de Fórmula 1 y MotoGP, pero también ve necesario apostar por otros escenarios como congresos, ferias o eventos musicales y culturales. De todo ello conversó con SPORT en Montmeló, momentos después de sellar la renovación del GP de Catalunya de motociclismo.

Acaban de llegar y ya pueden celebrar un acuerdo con Dorna hasta 2031 ¿Satisfecho?

Es un gran día. El acuerdo lo ha firmado Circuits de Catalunya, que sigue siendo titular de la instalación y de los contratos de Fórmula 1 y MotoGP, nosotros, como Fira Circuit, llevamos la gestión comercial. Es un acuerdo importante por lo que representa y por el mensaje que hay detrás. En primer lugar, Dorna, después de 33 años de GP de Catalunya, apuesta por prorrogar cinco años más el gran premio aquí y esto es un reconocimiento al buen trabajo realizado históricamente por la institución. En segundo lugar, es una muestra de confianza una vez más de Dorna con el Circuit. Y, en tercer lugar, implica una responsabilidad enorme, porque nos obliga a seguir trabajando con mucha exigencia. Nos llena de orgullo pero nos interpela a seguir siendo excelentes en la gestión que nos ha sido delegada.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, Miquel Sàmper, Conseller d'Empresa y Pau Relat, presidente de Fira Barcelona / Dani Barbeito

¿Cómo resumiría las atribuciones de Fira Circuit en el Circuit de Catalunya?

Fundamentalmente, es un acuerdo mediante el cual la gestión de la infraestructura está en manos de esta nueva sociedad que es Fira Circuit, con un objetivo muy claro que es el desarrollo del plan estratégico que se definió en su día, que lo que pretende, fundamentalmente, es trabajar en tres grandes ejes: digitalización, sostenibilidad y diversificación. Y en este último apartado tiene sentido la entrada de FIRA como gestor. Lo que se pretende es que esta infraestructura, que para nosotros es una infraestructura de país, más allá de la celebración de eventos de motor, que son el buque insignia, diversifique las actividades que se celebran en estas instalaciones.

¿De qué tipo de eventos estamos hablando?

Fundamentalmente, de cuatro tipos de actividad. En primer lugar, pretendemos convertir esto en un hub de la movilidad sostenible. El futuro del mundo del motor pasa por la sostenibilidad y queremos que la actividad que aquí se realice tenga un impacto que vaya mucho más allá de la propia celebración de los eventos y que tenga un impacto en el territorio, en la industria y en la transformación de la industria de la movilidad. En segundo lugar, en el ámbito del motor, nuestra estrategia es muy clara, mantener los dos grandes eventos deportivos a nivel mundial, que son MotoGP con la renovación de este contrato y Fórmula 1 y a partir de aquí otros eventos de motor. En tercer lugar, la actividad musical, conciertos, festivales, pretendemos que el Circuit se acabe convirtiendo en un polo de atracción de este tipo de eventos. Y por último, la celebración de ferias, congresos y eventos relacionados con la actividad ferial que nosotros venimos desarrollando.

¿Y con un calendario tan comprimido en cuanto a eventos deportivos, ¿todo esto se puede encajar?

Sí. El Circuit tiene en la actualidad un elevadísimo grado de ocupación de pista, pero la instalación va mucho más allá que la propia pista. Hay muchos otros espacios que se pueden aprovechar para conseguir sinergias en implantación de sedes de compañías vinculadas a la movilidad sostenible, celebración de eventos musicales en otros terrenos del propio Circuit, ferias, congresos... La ocupación importante ha sido siempre en el ámbito de la pista y nosotros lo que buscamos es dar valor y potenciar al máximo el resto del complejo.

Fira Barcelona ha sido un modelo de éxito y lo que se pretende es replicarlo en el Circuit, que es una infraestructura de país y un activo muy potente Pau Relat

¿Es un ejemplo de éxito de colaboración pública y privada?

Creo que un ejemplo paradigmático de un modelo de gobernanza que combina la titularidad pública de un activo con la gestión privada, lo cual permite trabajar con visión a largo plazo, con una voluntad de crear legado detrás de todas las actividades que se realizan. En este sentido Fira Barcelona ha sido un modelo de éxito y lo que se pretende es replicarlo en el Circuit, que es una infraestructura como activo muy potente para rentabilizar.

Pau Relat, presidente de Fira Circuit / Dani Barbeito

¿Esta combinación puede ayudar a conseguir la renovación con la Fórmula 1?

Influyen varias cosas. En primer lugar, ayuda a tener una infraestructura Premium como es actualmente el Circuit de Barcelona-Catalunya y especialmente después de las inversiones de los últimos tres años, donde ha habido una inversión pública cercana a los 35 millones de euros para poner la instalación en los más altos estándares de calidad. En segundo lugar, la gestión de eventos deportivos de primera, una capacidad organizativa que se viene demostrando históricamente, porque llevamos 33 años celebrando MotoGP y otros tantos Fórmula 1. El ejemplo más paradigmático de buena gestión es que hace tres meses, en cuestión de quince días, fuimos capaces de organizar y celebrar el gran premio solidario de MotoGP que se tuvo que cancelar en Valencia por la desgraciada DANA. Esa gestión excelente es otro de los argumentos, una condición que tenemos que poner para trabajar en la renovación de Fórmula 1. Y en tercer lugar, el tejer las complicidades adecuadas.

¿En qué personas recaen las negociaciones con Liberty?

Es importante entender que el contrato de la Fórmula 1 se firmará con Circuits de Catalunya, que es la entidad pública, porque el cánon procede de dinero público. Nosotros trabajamos muy estrechamente en el equipo, con gente de Fira Circuit, que tiene, evidentemente, una credibilidad ganada a lo largo del tiempo, como es el caso de nuestro consejero delegado en funciones de Fórmula 1 (6:33) y de MotoGP, Oriol Sagrera y también Pol Gibert, secretario general del Departament d’Empresa y consejero delegado de Circuits de Catalunya.

En este momento no conteplamos entrar en rotaciones. Pretendemos dar continuidad a un gran premio de F1 que se celebra de forma ininterrumpida en el Circuit de Barcelona desde 1992 Pau Relat

¿Se puede adelantar algo de cómo marchan las conversaciones con Liberty?

Yo diría que una de las claves es la máxima discreción. Es una condición absolutamente imprescindible para que las cosas pasen. Le puedo contar ejemplos como el que sufrimos con Fira en la famosa renovación del Mobile del 2022, donde se declaró Barcelona sede permanente de facto y es una negociación que se hizo absolutamente por debajo del radar, sin conocimiento de prácticamente nadie y se conoció poco antes de ser anunciada. Trabajamos con la máxima diligencia, pero con máxima discreción para que el objetivo que todos queremos se convierta en realidad.

Pau Relat conversa con el director de SPORT, Joan Vehils, en el Circuit de Barcelona-Catalunya / Dani Barbeito

¿El hecho de que Liberty vaya a gestionar MotoGP y Fórmula 1 puede influir viendo lo bien que ha ido el acuerdo con Dorna?

El sentido común dice que si Dorna forma parte de Liberty y ha tomado una decisión de renovación por cinco años por Barcelona, teniendo en cuenta la calidad de infraestructuras y la capacidad organizativa, es un punto a favor y nos hace ser muy optimistas en este sentido.

La competencia con Madrid

¿El hecho de que Madrid tenga un contrato firmado a diez años en estos momentos es un inconveniente? ¿O piensa, como dice Domenicali, que la convivencia de dos ciudades españolas en el calendario es posible?

El Circuit tiene entidad propia, vida propia y es independiente de los otros grandes premios que se puedan celebrar. Desde una óptica de mercado, en España caben dos grandes premios y nosotros trabajaremos para que la renovación del Circuit Barcelona-Cataluña sea una realidad.

¿La alternancia en cualquier caso se contempla?

En estos momentos no contemplamos el sistema de rotaciones. Tenemos contrato hasta 2026, con lo cual tenemos tiempo y lo que pretendemos es dar continuidad a un gran premio que se viene celebrando aquí desde el año 92 de forma ininterrumpida. Esta es la voluntad tanto del Govern de la Generalitat, que es el titular de la instalación, como de Fira Circuit.

El pasado año, los promotores del campeonato destacaron la implicación de la ciudad, el road show que se hizo en pleno Passeig de Gracia, así como las obras de modernización emprendidas por el Circuit. ¿Será suficiente para convencerles?

Los señores de Fórmula 1 han valorado especialmente tres aspectos fundamentales en los últimos años: Por una parte, el compromiso inversor de transformación del Circuit y de ponerlo en los más altos estándares mundiales. Esto es una realidad. Luego, la capacidad organizativa de eventos y que se ha visto reforzada con el acuerdo con Fira Circuit, que es una sociedad participada al 100% de Fira, pero no deja de ser una institución pública con gestión privada. Y gestión privada es un elemento diferencial que les garantiza perspectiva a medio y largo plazo. Y por último, el road show en Barcelona fue una demostración, un mensaje claro, una declaración de amor de la ciudad hacia la Fórmula 1, que no cabe duda que no solo ayuda, sino que ha sido puesta como ejemplo por parte de Liberty y la F1 como lo que ellos visualizan que debe ser una relación de futuro en el calendario de Fórmula 1. No nos olvidemos que ya no se trata solo de una competición de motor, sino de un gran evento y un conjunto de experiencias para los aficionados. Y en la medida que seamos capaces de ‘paquetizar’ una experiencia única vinculada a la celebración del evento, tenemos más posibilidades de lograr una continuidad.

En tren al Circuit

¿Cúal es su hoja de ruta en esta nueva etapa?

Está muy orientada a lo que es la definición del propio plan estratégico. No perdemos la perspectiva de largo, pero a corto queremos empezar a apuntalar cosas. Es importantísimo la garantía de continuidad de MotoGP y de Fórmula 1. La primera la hemos conseguido y en un tiempo récord. La segunda seguramente llevará un poco más de tiempo. Pero la consolidación de los eventos de motor que son importantísimos. Al margen de esto, hemos iniciado una ronda de reuniones de implicación con el territorio. Esta es una instalación y un activo que tiene sentido en la medida que tenga capacidad de impactar, transformar y ayudar al territorio a desarrollarse económica y socialmente. La misión de Fira de ser el motor de la economía del país está muy vinculada a su capacidad de dejar legado detrás de la celebración de cualquier evento. Por ejemplo, la importancia del Mobile World Congress no se reduce solo a la semana que se celebra el evento, sino en la capacidad de crear alrededor del evento un ecosistema de economía productiva vinculada a este sector que traslade sedes, atraiga talento, cree startups y un legado mucho más allá del propio Mobile. En eso mismo queremos replicar en el Circuit. Hay un elemento que es importante en todo esto, que es la logística. Por eso se ha diseñado un apeadero de Renfe que se ubicará a 100 metros detrás de la tribuna y que facilitaría el traslado desde el centro de Barcelona hasta aquí en poco más de 20 minutos.

Esta infraestructura es una vieja reivindicación del Circuit ¿De que plazos estamos hablando?.

Nosotros visualizamos que esto tiene que ser una realidad en los próximos cinco años como máximo. Lo consideramos un elemento diferencial y de competitividad de la infraestructura. Facilitaría los desplazamientos, por ejemplo, en grandes eventos musicales que difícilmente son sostenibles dentro de una gran ciudad por los efectos negativos que provoca a nivel de sonoridad.

La duración del acuerdo de Fira Circuit para la explotación comercial del Circuit de Barcelona-Catalunya es de 20 años. ¿Existe algún condicionante en caso de que no se consiga la renovación de la Fórmula 1?

No, es una premisa que no contemplamos, pero en el hipotético caso de que esto sucediera, que no va a suceder, tendría aún más sentido que nunca, porque lo que se trata de una infraestructura con un potencial altísimo y hay que ponerla en valor. Si sólo aquí se continuaran celebrando única y exclusivamente competiciones de motor Fórmula 1 y MotoGP y no se le diera toda esta dimensión que el plan estratégico prevé, si un día faltara la Fórmula 1, la propia instalación quedaría muy tocada. Lo que se pretende precisamente es diversificar para evitar, repito, que una cosa que no va a pasar, si pasara, pues la infraestructura no se viera perjudicada.