Cronología de la guerra entre el Real Madrid y los árbitros: del "fuck you/off" de Bellingham a "la mugrienta Liga Negreira"

Comunicados, insultos, desplantes, acusaciones, vídeos, denuncias... La relación entre el Real Madrid y el colectivo arbitral está en el peor momento. Desde la entidad blanca consideran que se han visto perjudicados en los últimos tres encuentros de LaLiga, frente al Espanyol (1-0), Atlético (1-1) y Osasuna (1-1). Tres partidos que terminaron con dos empates y una derrota en los que se señalaron dos penaltis (el de Lino en el derbi fue el primero de la temporada en contra) y una expulsión contra los madridistas. Una sangría de puntos que permite al Barça depender de sí mismo para asaltar el liderato este lunes ante el Rayo. La posición del club que preside Florentino Pérez es clara: "Este sistema está desacreditado".

La presión de Real Madrid TV contra los árbitros

Podría situarse el inicio de la crisis el 2 de febrero, con el 1-0 frente al RCD Espanyol, pero la petición de un nuevo gobierno y forma de elegir a los colegiados ha sido una constante desde hace años. En marzo de 2024, el Real Madrid criticaba a Martínez Munuera por omitir "de forma voluntaria y deliberada" en el acta arbitral los "insultos y gritos vejatorios" recibidos por Vinicius en el Sadar. Osasuna negó esta situación y, como le ha sucedido en este tipo de situaciones, el club blanco se encontró un frente común conformado por LaLiga y Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La entidad presidida por Javier Tebas aludió al posicionamiento madridista como "una acción englobada en la inclemente campaña emprendida por el Real Madrid contra los árbitros españoles con la presumible intención de presionar a dicho estamento".

La televisión oficial del club ha realizado periódicamente vídeos recopilatorios de lo que consideran como acciones en su contra. Se trata de piezas que tienen un protagonista único, el colegiado en cuestión de un encuentro, y se emiten antes del mismo. También se editorializan los postpartidos, como sucedió tras la expulsión de Bellingham por parte de Munuera Montero. “Ha habido un penalti de Moncayola sobre Vinicius como una catedral y el VAR no ha querido llamar a este individuo. Y ahora sí le llama. Al final, el objetivo de Medina Cantalejo se consigue", se escuchó en Real Madrid TV, canal denunciado por el Comité Técnico de Árbitro (CTA) en noviembre de 2023.

"Hemos vivido momentos de críticas fuertes. Creo que no es positivo que, desde antes de que se celebre un encuentro, se empiece a presionar a los colegiados. Su labor ya es bastante complicada para meterles una presión innecesaria", lamentaba Medina Cantalejo, presidente del CTA, después de que Ancelotti y Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona por aquel entonces, denunciasen sufrir "falta de libertad de expresión". Una idea que desarrolló el propio Carletto después del 1-1 contra Osasuna.

Debate semántico entre el 'fuck off' y el 'fuck you' de Bellingham

"Quiero seguir sentándome en el banquillo, pero creo que el colegiado no ha entendido bien el inglés a Bellingham. Le ha dicho 'fuck off' ('vete a la mierda') y no 'fuck you'. La traducción es 'no me jodas' y creo que no es algo ofensivo. Han pasado cosas en los últimos partidos que han visto todos y no tengo ganas de añadir más", explicó el técnico italiano, abriendo un debate semántico que utilizará el Real Madrid en su defensa ante el Comité de Competición. El inglés se dirigió a Munuera Montero después de una jugada de ataque de los blancos y le reprochó la decisión. Bellingham le dijo después: "I'm talking to you with respect" (Te estoy hablando con respeto). Y posteriormente dijo: "Fuck off!".

Palabras que el colegiado escuchó, aunque en el acta apuntó que el insulto había sido "fuck you". “Está claro que el error ha sido por un malentendido. Me acuerdo muy bien de todo y además lo que se ve en el vídeo no coincide con el acta", explicó Bellingham tras el encuentro. El año pasado, Mason Greenwood, jugador en ese momento del Getafe, se vio involucrado en un episodio similar. Figueroa Vázquez le expulsó por utilizar el mismo "fuck you". El conjunto azulón alegó y pidió la asistencia de un perito en lectura de labios, una prueba que terminó por exonerar a Greenwood.

Pero en el caso del Real Madrid existe una casuística que se ha venido repitiendo en los últimos tiempos. "De Burgos Bengoetxea fue el mejor del Atlético de Madrid y hoy, Munuera Montero es el mejor futbolista de Osasuna. Gran homenaje a la mugrienta Liga Negreira y paciencia franciscana de los jugadores del Real Madrid por seguir jugando esta patraña de Liga. Son unos santos y unos héroes. Hay que felicitar a Medina Cantalejo por lo bien que le está saliendo su homenaje al Negreirato”, aseveraban desde Real Madrid TV. La situación está muy lejos de un punto de acuerdo y vivirá un nuevo capítulo este mismo lunes, cuando el Real Madrid acudirá a la sede de la RFEF.

El Real Madrid escucha los audios del VAR de Cornellà este lunes

El objetivo de esta visita no es otro que para escuchar los audios del VAR del partido entre el Espanyol y el Real Madrid. El encuentro que ha desencadenado esta última tormenta. En la dura entrada de Romero a Mbappé se habría producido un diálogo entre los colegiados, tanto de campo como de la sala VOR, que tendrían diferentes criterios sobre una entrada que finalmente no fue sancionada con roja. Cabe señalar que el propio Romero marcó el gol de la victoria en Cornellà y que el jugador francés no pudo estar en el partido de Copa contra el Leganés debido al hematoma que le causó esta acción.

El comunicado nacido de esta derrota no será el último que emitirá el Real Madrid ni otros clubes. Esta misma jornada, el Alavés mostró "su total disconformidad con ciertas decisiones arbitrales que está sufriendo en la presente temporada" después de empatar contra el Leganés (3-3) en un partido con dos penaltis en su contra -ambos revisados por el VAR- y uno a su favor. Esta lógica de protestas es habitual. En diciembre 2019, el Real Madrid criticaba la utilización del sistema de videoarbitraje en un clásico al poco de su implementación.

En enero de 2023, el Atlético, con una carta firmada de puño y letra por su propietario, Miguel Ángel Gil Marín, denunciaba que, "pese a tener un respeto máximo por el colectivo arbitral y estar convencido de que su intención es la mejor, cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas ocurre lo mismo". Un comentario hecho después de la eliminación en Copa del Rey ante el Real Madrid en la prórroga. Una reflexión sobre la “presión” que ejerce el cuadro blanco sobre los árbitros a la hora de sancionar, según su criterio.

Ni siquiera en la crítica hay un criterio común, pero la ausencia del Real Madrid en la reunión convocada por la RFEF de Rafael Louzán, quien desveló una conversación privada con Florentino Pérez en la que le pedía "resolver" el problema de los árbitros, ha establecido dos frentes. Uno, en el que está el conjunto blanco, y otro en el que están clubes como el Sevilla, cuyo presidente, Del Nido Carrasco, acusó a los madridistas de "intentar destruir el fútbol español" en el que una jornada sí y otra jornada también se habla más de lo que ocurre fuera que dentro del campo.