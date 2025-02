La Justicia mantiene la imputación al jugador del Real Madrid Raúl Asencio por pornografía infantil

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del futbolista del Real Madrid Raúl Asencio. El jugador es uno de los cuatro futbolistas investigados por un caso de difusión de contenido sexual con una menor de 16 años. En el auto, emitido el pasado 28 de enero, los tres magistrados aseguran que existen “indicios racionales” de criminalidad suficientes de que el canterano canario pueda haber cometido tanto un delito de descubrimiento y revelación de secretos, como otro de pornografía infantil.

La defensa de Asencio solicitó el sobreseimiento de la causa alegando que las diligencias acordadas por el juez instructor se realizaban sin indicios sólidos de delito por la ausencia del vídeo en la investigación, y además argumentaba que el plazo de instrucción había expirado, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Argumentaba que al no haber podido ser recuperado el vídeo por la Policía Judicial, no se podía acreditar su existencia ni su contenido y no había pruebas que relacionaran al futbolista.

Un vídeo no recuperado

La defensa sostenía que al no ser recuperado el vídeo, no había pruebas del delito. Pero el auto confirma que la ausencia del archivo del vídeo no equivale a que nunca haya existido y establece que el delito se habría consumado cuando se compartió el vídeo, por más que luego se borrara. Además, un investigado declaró que Asencio le mostró el vídeo, a lo que suma los registros del móvil que indican que lo recibió en WhatsApp.

Los jueces de la Audiencia han rechazado estas argumentaciones y han impuesto al investigado asumir las costas procesales. Además, subrayan que las diligencias fueron ordenadas antes de la expiración del plazo, por lo que son válidas y añaden que nada impide la apertura de una pieza separada si aparecen nuevas líneas de investigación, lo que permitiría extender el plazo en caso necesario.

La investigación se inició el 18 de septiembre de 2023, a raíz de la denuncia de la madre de la joven en un cuartel de la Guardia Civil en Gran Canaria acusando la posible difusión de un vídeo de contenido sexual explícito protagonizado por la menor. El mismo había sido grabado el 15 de junio y, según detalló la denunciante, la relaciones que se produjeron en el reservado de un local de ocio de la localidad de Amadores, en el municipio canario de Mogán, habían sido consentidas. Lo que no fue consentida es la grabación de las mismas. A resultas de la denuncia, el juez de instrucción imputó a cuatro futbolistas: Raúl Asencio, actualmente en la primera plantilla del Real Madrid, Ferran Ruiz (que milita en el Girona), el gallego Juan Rodríguez (Tarazona) y el balear Andrés García (Alcorcón).