Álex Reyes: "Que no nos den por muertos, vamos con la idea de eliminar al Madrid"

Álex Reyes (Cáceres, 1993) vive su quinta temporada completa en Liga Endesa, la primera en el Baxi Manresa tras haber abandonado la disciplina de Bilbao Basket el pasado verano. Uno de los aleros nacionales con mayor amenaza exterior y pieza clave para que el conjunto manresano haya realizado una excelente primera parte de la temporada que les ha llevado a la Copa del Rey.

Con una sonrisa y una amabilidad que acompaña a todos los jugadores de Baxi Manresa, Reyes recibe a SPORT en el parquet del Nou Congost para compartir sus reflexiones a pocos días de disputar su primera Copa, así como para desvelar la importancia del baloncesto en su familia, o conocer sus pareceres sobre Diego Ocampo y Derrick Alston Jr., dos de los principales 'culpables' de las alegrías de la 'Marea Vermella'.

¿Cómo te trata la vida por Manresa?

Me trata muy bien, Manresa es una ciudad pequeñita, cómoda. Por la mañana pasamos muchas horas en el pabellón, pero luego a la tarde se puede ir al cine, a alguna cafetería para desconectar de baloncesto. Y en lo deportivo va bien, así que todo genial.

¿Cómo se produjo esta llegada tras cuatro años en Bilbao?

Bilbao me comunicó que no iba a seguir un mes antes de terminar la competición. Hubo un tiempo de intriga de qué iba a pasar, pero la llamada de Manresa fue una gran alegría. Tenía otras ofertas, pero tuve pocas dudas en elegir venir aquí. Es un club con mucha historia, viene haciendo buenas temporadas con clasificaciones para Copa y Playoffs, y los jugadores que vienen a Manresa salen fortalecidos en lo deportivo.

La Copa vuelve a Gran Canaria tras una última edición disputada allí en 2018. Tú en aquel año estabas en el Ciudad de Valladolid de Leb Oro. ¿Imaginabas pocos años después estar ante tu primera Copa?

Siempre piensas en ese escenario de poder disputar algún día la Copa, pero no eres consciente de lo duro que es lograr la clasificación. Año tras año vemos grandes equipos que se quedan fuera porque el nivel va subiendo. No sé si en 2018 era una posibilidad, pero con todo el trabajo hecho en categorías FEB, en ACB y ahora en Manresa, pues disputar la Copa es una grandísima alegría y justifica todo el trabajo hecho.

Ese amor por el baloncesto viene de familia con la figura de un Miguel Ángel Reyes que es toda una institución en Cáceres...

Mi padre fue profesional en ACB durante 16 temporadas y tuvo que retirarse joven por lesiones. Es una figura de referencia en lo personal y deportivo y ha hecho que desde pequeñito el baloncesto sea religión en casa. Mis dos hermanos y yo practicamos baloncesto, y ya no es solo el jugar, sino todas las horas que compartimos viendo partidos o comentando situaciones que podemos mejorar o trabajar. Ahora, al poder llegar a nivel profesional, ya hablamos de tú a tú y es una grandísima fortuna que mi padre haya sido profesional.

¿Qué tal es tu relación con Diego Ocampo y qué te pide en pista?

En lo personal y profesional es una relación muy sana y buena. Hay una exigencia constante por mejorar, trabajar y ayudar al equipo al máximo. Te empuja y aprieta, pero va a estar ahí para ayudarte y darte la mano cuando haga falta. Como al resto de compañeros, me pide trabajo y esfuerzo, y somos conscientes de que si queremos pelear con el resto de equipos debe ser a base de trabajo y sacrificio. También me pide explotar mis virtudes como la amenaza de tiro, la capacidad reboteadora y correr el campo para abrir espacio para el resto de compañeros.

Manresa ha destacado estos últimos años por tener vestuarios muy cohesionados y con un gran espíritu de compañerismo. ¿Qué tal es esa química de equipo?

Siempre he tenido la suerte de estar en vestuarios sanos y esta temporada no iba a ser menos. La química entre compañeros ya se apreciaba desde la primera semana y todos supimos interpretar muy rápido donde estábamos y la manera de jugar para ganar los partidos. Gran parte del éxito que tengamos pasa porque el equipo esté cohesionado, con buena relación y que sepamos comunicarnos con la confianza suficiente. Es un vestuario excelente y se puede hablar con cualquier compañero de cualquier tema, incluso con los americanos de las últimas elecciones. La gente ve que, además de ser un equipo peleón y aguerrido, somos una piña y que en los malos momentos no nos vamos a desmontar.

Alex Reyes durante la entrevista con SPORT antes de jugar la Copa del Rey de baloncesto / / Dani Barbeito

Hablábamos antes de tu padre, pero imagínate cuántas veces le habrán preguntado a Derrick Alston Jr. estos últimos meses sobre el suyo. Estamos ante uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa y uno de los nombres propios en el baloncesto europeo...

Es una grandísima persona, un tío supernormal y comprometido, amable tal y como se ve también en lo deportivo. No necesita mucha descripción, es el 'MVP' ACB de enero y destaco esa capacidad de poner el balón en el suelo midiendo 2,05 metros y las opciones que nos abre en el campo. Ocupa muchos espacios en defensa, rebotea, penetra, y es una amenaza muy grande para los rivales. Es el faro que ilumina al equipo, el resto hacemos un buen trabajo y es algo fantástico. Es una persona muy sana y nos alegramos de que le esté yendo muy bien y nos esté ayudando de esta manera.

Imagino que dos de los momentos importantes y de mayor alegría habrán sido las victorias ante el Barça, en las que mostrasteis una superioridad en ambos partidos...

Llevamos los dos partidos a nuestro terreno con nuestra manera de jugar y con acierto. Ganar en el Palau fue doblemente relevante para certificar la imagen del equipo. Sabemos que en el Nou Congost es complicado que nos ganen y fuera de casa estamos mejorando respecto al inicio de temporada. En lo personal fue una alegría enorme porque nunca había ganado en el Palau y en lo colectivo fue excelente con todo el apoyo de la afición que tuvimos allí.

¿Cómo se afronta una eliminatoria de Copa ante un Real Madrid al que tanta gente da como favorito para levantar el título?

Es una eliminatoria a un solo partido contra el peor rival que nos podía tocar. Somos conscientes de su potencial y el nivel de sus jugadores, y debemos jugar a nuestra manera, aplicar nuestro ritmo porque muchas opciones de victoria pasan por ahí. Tendremos que contar con acierto, pero hay que controlar lo que depende de nosotros, ritmo, intensidad defensiva, y no ponerles un partido cómodo para llegar igualados al final, algo que les puede meter más presión a ellos.

Álex Reyes, ante la disputa de su primera Copa del Rey / / Dani Barbeito

¿Qué le dirías a esas personas que pueden ver ese partido muy decantado hacia el lado blanco?

Que disfruten y que no nos den por muertos desde el principio. Hemos demostrado que en los malos momentos sabemos reponernos, volver al partido e incluso ganarlos. Y en los buenos momentos somos un equipo complicado de defender. La Copa es una competición para disfrutarla y divertirse, pero que no nos den por muertos porque vamos con todas las ganas y la idea de ganar ese partido.

¿Hay algún jugador del Real Madrid en el que te fijes o que admires su juego o valores?

Considero que Hezonja es el mejor alero de la Euroliga, y todo lo que se asemeje a su manera de jugar sería fantástico, pero tampoco me puedo comparar con ninguno de ellos, su nivel es fantástico y por eso juegan allí. Jugadores como Facundo Campazzo, Edy Tavares o Sergio Llull están haciendo una carrera fantástica allí, son o han sido en su posición los mejores de Europa. Eso sí, una vez que empiece el partido ya no hay admiraciones, solo un Manresa - Madrid.

¿Qué le pides a esta segunda mitad de la temporada?

Lo primero es mantenernos sin lesiones, y después seguir trabajando de la misma manera, con el mismo compromiso que nos ha llevado a esta situación. Y que la afición siga al lado del equipo en el Nou Congost, en los desplazamientos, para seguir sumando victorias y que cuando termine la campaña volvamos a casa con la sensación de haber hecho un buen trabajo y el equipo una buena temporada.

Álex Reyes, en un partido de la presente temporada ante el Barça / / ACB Photo - Joaquim Alberch

Sé que eres un fanático de la Euroliga, no sé si tienes un favorito claro a estas alturas, pero, ¿qué cuatro equipos crees que estarán en la Final Four de Abu Dabi?

La Euroliga mejora cada año, pero Olympiacos, Panathinaikos y Fenerbahçe son fuertes candidatos, y tanto Madrid como Barça tienen jugadores con un nivel enorme que en una eliminatoria pueden ganar a cualquiera. Veo a esos tres un poco más sólidos, pero no me despistaría con los españoles ni con los serbios. Y si tuviera que elegir un candidato para ganarla, Olympiacos.

¿Qué te ha parecido el traspaso de Luka Doncic a los Lakers y Anthony Davis a los Mavericks y quién sale ganando?

Fue un bombazo, nadie se lo esperaba, por el nivel de los jugadores implicados y porque creo que es un poco raro cambiar a un base por un pívot. Fue el día que jugábamos ante el Barça y durante el trayecto fuimos debatiendo para encontrar la explicación a este traspaso. Un movimiento de los General Manager que tendrá alguna razón que no sé si el resto llegaremos a saber, pero debe haber un motivo detrás. Cuando LeBron se retire, los Lakers tendrán ahí a Doncic como referencia, pero al corto plazo pierden un poco, no sé si siguen siendo aspirantes al título tal y como sí que lo eran con Anthony Davis, y los Mavericks salen ganando en el plano inmediato, juntándole con Kyrie Irving. Lo veo un traspaso raro, pero veremos dentro de cuatro o cinco años quién tiene la razón.