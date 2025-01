Ancelotti: "Creo que seguiré en el Real Madrid el año que viene"

Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa antes del partido que medirá este miércoles al Real Madrid con el Stade Brestois en el Stade de Roudourou de Guingamp. El italiano está convencido de que "será un partido difícil porque el Brest lo está haciendo muy bien. Es un buen equipo que sabe aprovechar las cualidades de sus jugadores. Tiene un delantero alto que busca con centros al área, pero también tiene extremos rápidos que van bien a la contra y defiende bien atrás. Respetamos mucho al rival. Es la primera vez que el Real Madrid viene a Bretaña y estamos encantados de jugar aquí aunque será un partido difícil porque el Brest está bien en la Champions. Además, es un partido con mucho en juego porque los dos queremos cerrar bien la fase de grupos y quedar lo más alto posible en la tabla".

El técnico confesó que no estará pendiente del resto de resultados, al jugarse la jornada de forma simultánea, para ver si el Real Madrid tiene opciones de meterse entre los ocho primeros y ahorrarse el cruce de dieciseisavos. "No vamos a estar pendientes de los resultados, solo de ganar y quedar lo más alto en la tabla. Y luego llegará el sorteo y a ver qué pasa", apuntó a este respecto. Ancelotti también valoró positivamente la evolución del equipo en este tramo de la temporada: "Veo al equipo mejorando. No estamos a nuestro mejor nivel pero estamos bastante cerca. Tenemos claro todos lo que tenemos que hacer. Hemos mejorado como equipo y con las individualidades como Mbappé, lo que ha hecho Rodrygo, lo que ha hecho Bellingham, o que hizo Vinicius. Esto me deja más tranquilo".

"Vinicius va a elegir gloria"

Preguntado por su futuro en el club, que se ha cuestionado mucho tras la goleada encajada en la final de la Supercopa, Carletto respondió con tranquilidad: "Creo que seguiré. No hay duda de que si gano Liga o Champions seguiré. El club y yo queremos llegar lo más lejos posible. Y claro que si pasa algo raro puede haber cambios en este sentido, pero estamos trabajando bien. El club tiene confianza en mi trabajo y yo en lo que me aporta a mi el club. Es lo que prensamos todos y estamos bien colocados, a pesar de las dificultades por las que hemos pasado porque faltan muchos jugadores que van mejorando y aprendiendo".

También se le preguntó si entendería que Vinicius se marchase a Arabia ante una oferta mareante, a lo que respondió utilizando una frase de Valdano en la que advertía que el Real Madrid paga con gloria: "Yo entiendo todo en el fútbol. He entendido que Kroos haya dejado el fútbol en lo más alto cuando a otros les extrañó. Son tomas de decisiones individuales. Pero veo a Vinicius feliz con ganas de quedarse aquí y seguir ganando títulos. Creo que Vinicius va a elegir gloria". Y terminó hablando de Mbappé, la gran atracción del Real Madrid en esta visita a Bretaña: "Kylian lo está haciendo muy bien, aunque es cierto que ha necesitado tiempo de adaptación. Le gusta jugar con los compañeros y con el equipo y todos los madridistas lo estamos disfrutando".