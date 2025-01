Jordi Ribera: "A mí lo que me obsesiona es ganar cada partido"

Jordi Ribera iniciará este jueves en Oslo contra Chile (18.00 horas) su quinto Mundial al frente de la selección española con sendas medallas de bronce en las dos últimas ediciones tras debutar con una quinta plaza en 2017 y acabar séptimo en 2019. El de Sarrià de Ter ha dado una nueva vuelta de tuerca al rejuvenecimiento del equipo con cuatro jugadores de la Generación de Oro: Víctor Romero, Ian Barrufet y los mellizos Petar y Djordje Cikusa.

El seleccionador español atendió a SPORT en vísperas de una cita que llega cinco meses después de los Juegos Olímpicos de París, en los que los Hispanos conquistaron el bronce en un agónico duelo ante Eslovenia tras rozar el pase a la primera final de su historia en las semifinales contra Alemania.

Apuntándose al 'partido a partido' del Cholo Simeone, Ribera confía en sus jugadores y en una manera de jugar que no ha parado de dar éxitos el balonmano español desde su llegada al banquillo tras los Juegos de Río 2016 a los que faltó el equipo, lo que provocó el abrupto final de la etapa de Manolo Cadenas al frente de la selección.

¿Cómo ha ido la preparación?

Ha sido un año diferente, porque esta vez no hemos tenido la última semana de diciembre. Empezar el 2 de enero sirvió para que jugadores estén más frescos menos los de la Bundesliga, que sí jugaron una jornada después de Navidades (Ian Barrufet y Dani Fernández). Los entrenamientos han ido muy bien, largos, con mucha intensidad y con la gente muy implicada. Ahí ayuda esa mezcla como siempre de jóvenes y de gente con más experiencia.

Que ya no son tan veteranos...

Es verdad. Ahora Gonzalo con 32 años es el mayor del equipo cuando antes tenía a bastantes por delante. Ha bajado bastante la edad media y el ambiente sigue siendo muy bueno. Hay bastante gente que es la primera vez que están juntos y otros antes de los Juegos, y esa falta de bagaje se nota. Faltan automatismos que se cogen con experiencias colectivas y eso lo iremos arrastrando. El resumen es que todo el grupo ha trabajado muy bien.

Foto oficial de los Hispanos antes de viajar a Oslo. / RFEBM - J. L- Recio

¿Cómo vio al equipo en el Torneo Internacional de España?

Todos tienen ambición y ganas de hacerlo bien. Veníamos de un partido contra Eslovaquia no demasiado bueno, pero es fase de probar todo. Sabíamos que el de Noruega era el partido qué nos mostraría las posibilidades que tenemos como grupo. Ellos también vinieron el 2 de enero a Castellón a hacer la preparación y contra Egipto hicieron muy buen partido. El equipo tenía muchas ganas de ganar y dio su mejor versión. El escenario ayudaba, porque no tienen muchas oportunidades de jugar en España como selección quitando el Preolímpico del año pasado. Yo salí bastante contento. Necesitamos la misma motivación que contra Noruega.

¿Las aspiraciones son las mismas?

El equipo es diferente y se va formando cuando empieza a competir, no solo con cosas buenas. Son chicos jóvenes que están empezando y les pedimos un nivel de exigencia grande. La juventud es un estado, no una virtud. Es positivo cuando demuestran cosas. Necesitan tiempo, experiencia y que sean capaces de valorar el día a día. A algunos les ha venido todo muy rápido y posiblemente muy fácilmente. El deporte es lucha y necesitan vivir momentos duros para valorar donde están.

¿Le ha sorprendido la madurez de Ian Barrufet?

'Barru' es un chico muy joven que ha entrado en una liga potentísima, la Bundesliga. Le costó al principio y en esta recta final es cuando ha sacado su mejor rendimiento. Le queda mucho que mejorar, por ejemplo en variedad de lanzamientos, pero tiene unas condiciones muy buenas. Puede jugar de segundo, de avanzado y es inteligente y competitivo. Dani (Fernández) estuvo en los Juegos, tiene mucha carga de partidos y no puede jugar 60 minutos. Contra Noruega marcó un gol importante al final. Los jóvenes tienen que ir asumiendo que pueden ayudar al equipo sabiendo que los veteranos son los a veces sacan las castañas como contra Eslovaquia. Ahí los veteranos dieron una colleja a los jóvenes.

Ian Barrufet, la gran revelación de la temporada. / EFE

¿Le está gustando la evolución de Petar Cikusa?

Tiene muy buen uno contra uno, es imprevisible y no tiene límites. Sale y es capaz de irse en el uno para uno, pero le falta mucho. Entender modelo de juego, saber que si es central tiene que conducir al equipo y a veces confunde lo que hace en el Barça con lo que tiene que hacer en la selección. Tiene 19 años y debe ir haciéndose. Él y Djordje tienen recorrido por delante hacer. Y algunos que no han entrado. Di una lista de 35 para que se den cuenta que los seguimos a todos. Es el mensaje que queremos enviarles.

¿Cómo afrontan la primera fase?

No tenemos un camino fácil, pero ya estamos acostumbrados. De hecho, en la eliminatoria nos tocó Serbia y encima con la vuelta allí. Contra Chile ya jugamos en el pasado Mundial y es el típico debut difícil, más cuando tienes esa obligación de ganar y los partidos hay que jugarlos. Japón ya nos creó problemas en París, está teniendo buenos resultados y con Toni Gerona en el banquillo nos las harán pasar canutas. Y por último Suecia. Si vamos ganando partidos, el equipo crecerá como en cada campeonato. Tenemos que empezar bien e ir de menos a más. En la segunda vendrían quizá Brasil, Portugal y Noruega. El gran objetivo es estar en cuartos, que de todos estos equipos solo llegarán dos.

¿Firmaría otro bronce... el tercero consecutivo?

No. Bueno, no sé. Es que eso de las medallas... nunca es una obsesión. A mí me obsesiona ganar cada partido. Los resultados te van llevando por el camino. En los Juegos antes de empezar todos veíamos difíciles las semifinales y después nos quedó la sensación de que podríamos haber hecho más. Si no estuvimos en la final fue por errores nuestros. A veces vas muy bien preparados y no te sale. Y a veces es al revés. Hay que aprovechar las oportunidades.

Los Hispanos, tras ganar el Torneo Internacional de España. / EFE

¿Ve invencible a Dinamarca?

No. De 10 veces te pueden ganar ocho, pero siempre en tu cabeza está que es el día que puedes ganar. En 2020 eliminamos a Dinamarca en semifinales cuando estábamos en pleno cambio con gente que se retiró en Tokio y sin los Dujshebaev por lesión. Y Dinamarca lo paso muy mal en cuartos y en semifinales en París antes de ganar la final a Alemania con claridad. Tienen un gran equipo y jugadores de muy alto nivel para sustituir a los titulares. Y no sé cómo lo hacen, pero siempre le tienen sorteos tranquilos.

¿Qué le pide al equipo en el Mundial?

No renunciar nunca a nuestras señas de identidad y no salirnos de ellas, que dicen que hay que confiar siempre al máximo en todo lo que hace el grupo. Y luchar hasta último segundo, porque eso nos ha permitido sacar adelante partidos que parecían imposibles. Y que estemos siempre todos juntos.