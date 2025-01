Valverde: "Hay muchísimo ánimo de revancha"

El uruguayo Federico Valverde, uno de los capitanes del Real Madrid, compareció en la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa que medirá a los blancos con el Barcelona este domingo a las 20:00 horas en Yeda, ciudad de Arabia Saudi. El charrúa, que suma ya siete goles esta temporada pese a estar jugando como pivote defensivo en la medular blanca, comenzó analizando la actualidad de su equipo.

El centrocampista comenzó contando cómo prepara la final: "No tenemos mucho más que hacer que descansar. Estoy alejado de los niños que tener que jugar 24 horas con ellos es lo que más cansa. Aprovecho la tranquilidad de la habitación y nos dedicamos a fortalecer mucho a nivel grupal. Tenemos todo para hacerlo bien. La gente intenta dar el máximo para que podamos dar nosotros el máximo. Es un trofeo muy importante, sobre todo por la confianza que te da. Tras seis meses duros, queda lo más fuerte, pelear los títulos. Obviamente, el rival es muy especial. Venimos con mucha confianza. Después de los primeros meses que no fueron tan buenos. Estamos ilusionados de poder ganar".

Empatiza con Dani Olmo

Preguntado por la situación de Dani Olmo, el uruguayo declaró: "Lo que es ajeno a mí no me pertenece. Mi deber es defender al Real Madrid, a mi club. Si me pongo en su situación, es duro, es difícil. Siempre, como jugador, se quiere jugar. Es difícil entrenar sabiendo que no puedes jugar. Es la pasión que tenemos, poder jugar. Debe ser duro. Lo importante es que sigan entrenando, se preparen. No es bonito pasar por estos momentos para un jugador".

Valverde habló de su aportación goleadora, que está siendo muy alta: "Es muy difícil meter más goles que cualquier delantero del Madrid. Intento hacer mi deber, lo que tengo que hacer sobre el campo. Tratar de aportar lo que el equipo necesito. Lo de Morata no voy a opinar si está bien o mal. En ese momento hice eso, era lo mejor para el equipo. Me quedo con eso". Después habló de la aportación de Mbappé: "No puedo darle lecciones a Kylian, es de los mejores. Sabrá lo que hacer. Obviamente nos preocupa. El Barça hace muy bien lo de la línea adelantada. Sobre todo los centrocampistas y los defensas que damos el pase de gol".

El madridista también habló de la goleada sufrida en Liga ante el Barcelona en octubre (0-4): "Fue duro. Costó dormir. En el primer tiempo teníamos oportunidades de marcar gol y te da confianza. Ellos salieron mejor en la segunda parte. No hicimos las cosas bien o perfectas y nos perjudicó. Eso nos dio mucha fuerza para salir adelante y nos dio fuerza para ser el equipo que somos hoy. Hay muchísimo ánimo de revancha".

Y concluyó hablando de la tangana ante el Mallorca: "Son cosas del fútbol, pueden pasar. Cuando uno pierde, está enojado, caliente. Son diferentes situaciones, después de 90 minutos corriendo, uno puede decir lo primero que se viene a la cabeza. Son cosas del futbol, sucedieron por parte de los dos equipos. Ha quedado ahí, es fútbol. Queda todo ahí y toca afrontar otra final".