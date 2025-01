El Mallorca pide pruebas para identificar a los agresores

Desprotegidos, desamparados, solos, acosados... Así se sintieron el aproximadamente centenar de aficionados del Mallorca que fueron a Arabia a disfrutar del partido de semifinales de la Supercopa de España contra el Real Madrid y que sufrieron burlas y acoso por parte de la gente local a la salida del estadio.

La entidad bermellona ha tomado cartas en el asunto y ha pedido a los aficionados barralets que les envíen pruebas gráficas para tratar de identificar a los agresores con el fin de hacer justicia. La derrota de ayer es lo de menos, y por eso se está tratando de recabar toda la información posible, ya que sus aficionados salieron sin ningún tipo de protección ni control de seguridad.

"La salida ha sido un poco complicada. Íbamos con los niños y hemos estado sin seguridad. Los chicos de este país se han puesto a hacernos fotos desde muy cerca y nos han estado acosando a mí y a Natalie, la mujer de Dominik Greif", señaló Cristina Palavra, esposa de Dani Rodríguez en declaraciones a IB3 Televisió.

Aficionados bermellones también mostraron su indignación a traves de las redes sociales, como es el caso de @Guiemet82.

"Me cuesta encontrar las palabras adecuadas para describir lo que hemos vivido la afición mallorquinista y los familiares de jugadores al acabar el partido y salir del estadio. El resultado dejó de tener importancia. Burlas, faltas de respeto, acoso e inseguridad son algunas", señaló.

"Es que no os lo podéis imaginar. La mayoría de personas que te ibas cruzando se burlaban e intentaban provocar mientras te grababan. Mientras grupitos te rodeaban, grababan y te volvían a gritar, burlar y provocar. Una sensación de inseguridad y angustia muy desagradable", continuó.

"Como digo, el partido queda en otro plano. Lo que diga yo aquí no sirve para nada, pero no se debería volver a jugar aquí. La gente que asistía al estadio, no sabe que es el deporte ni el respeto. Una pena muy grande", finalizó.