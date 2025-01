Una tinerfeña, la más joven en la Junta de la Federación Española: "Las pocas mujeres que hay en el fútbol están muy bien preparadas"

Enhorabuena por su nombramiento. ¿Louzán ya le había comunicado que contaba con usted?

Fue algo inesperado. Recibir la llamada del presidente para proponerme contar conmigo fue muy sorprendente. Me lo tomé con mucha ilusión, pero también con la responsabilidad que conlleva.

Entiendo que ya conocía a Louzán...

A Rafael lo conocí en noviembre, en la primera fase del Campeonato de Selecciones Autonómicas en Madrid. En esa época no se había postulado para presidir la Federación porque todavía no se había resuelto la situación de Pedro Rocha.

¿Dio el sí inmediatamente, o hubo tiempo de reflexión?

Acepté a medias, porque primero quise consultarlo con mis compañeros de la Federación Tinerfeña. Por suerte, recibí su impulso para poder dar el sí definitivo.

Y será la única representante de la Interinsular Tinerfeña.

Sí. Somos tres canarios, pero la única de la Interinsular de Tenerife soy yo. Antes estaba Alejandro [Morales Mansito], que era vicepresidente. Para mí es una responsabilidad enorme recoger su testigo. Implica un reto muy grande. Espero seguir trabajando en la línea que él ha marcado.

¿Qué desafíos tiene marcados en su agenda?

El objetivo es que sigamos siendo una Federación activa y protagonista. Es muy importante que se tengan en cuenta nuestras particularidades en cuanto a viajes y desplazamientos. Tenerife debe seguir siendo importante. Es clave mantener el vínculo que ha creado Alejandro. A nivel federativo, este 2024 nos ha dado grandes alegrías en Tenerife y así debe seguir siendo.

Tiene usted 28 años recién cumplidos. Imagino que será la más joven de toda la Junta. ¿Cómo fue la primera toma de contacto?

Sí, lo soy. La Junta no es muy veterana, pero se nota rápido que soy la más joven de todos. Solo ha habido una reunión, la primera. Es verdad que todavía no nos conocemos bien y eso influye, pero fue todo muy solemne, digamos que más riguroso. Aquí es distinto porque nos conocemos todos y el ambiente es diferente.

Y el objetivo será la estabilidad. Después de lo ocurrido en los últimos tiempos, hace falta algo de calma, ¿no?

Sí, desde luego. Se ha conseguido reunir un número de avales muy alto. Estoy segura de que viene una buena época, y estable, para la Federación.

Volviendo atrás. Me interesa conocer su historia. ¿Cómo y cuándo llega a la Tinerfeña?

A la Tinerfeña llegué en 2022, cuando tenía 26 años. Yo era presidenta del Juventud Silense. Fue entonces cuando recibí la propuesta de Alejandro y de Alfonso Hernández [el vicepresidente actual]. Alfonso era presidente de la UD Longuera Toscal y había buena relación, ese fue el comienzo.

Y en el Silense, ¿con qué edad se convirtió en presidenta?

Tenía 21 años. No sé muy bien cómo fue. Yo tenía claro que en algún momento quería participar. Es mi equipo de toda la vida. Mi familia siempre ha estado vinculada al fútbol. Contactaron conmigo para una reunión y, no sé muy bien cómo, acabé siendo presidenta.

El cambio sería drástico.

Yo pasé de no salir del campo de fútbol, de ir a todos los partidos, de acompañar al equipo a todos los partidos fuera de casa... a ser presidenta. Sí es verdad que mi madre y mi padre han estado vinculados al club. Mi madre perteneció a la Directiva durante muchos años y mi padre fue entrenador.

Siendo tan joven, ¿la tomaban en serio?

No, para nada [se ríe]. Imagínese... Es que era una niña. Poco a poco fui encontrando mi espacio y ganándome el respeto. Fue una gran responsabilidad, pero había gente muy preparada y experimentada que me ayudó muchísimo. Tener un buen equipo siempre facilita las cosas.

A usted todo le ha sucedido siendo muy joven, pero ya cuenta con casi una década de experiencia en el fútbol.

Muy joven, y mujer. Ya son tres perspectivas diferentes: en un club muy pequeño y con la base, en la Tinerfeña y, ahora, en la Española. Piense en cuántas mujeres hay presidiendo equipos de la Isla, sin ir más lejos. Apenas hay, aunque es cierto que las pocas que encuentras es porque son estupendas y están muy bien preparadas. En la Tinerfeña, por ejemplo, no somos muchas, pero hay una representación excelente. En la Española, por primera vez, hay un 50% de mujeres.

Joven, mujer, de Tenerife... y de Los Silos.

En Madrid, por ejemplo, tendré que ayudarles un poco a encontrar Los Silos en el mapa [se ríe]. Y es normal. Estoy muy orgullosa.

¿Qué vio de especial Mansito en Marta López? ¿Qué ha visto Louzán?

Qué pregunta más complicada. Sinceramente, es que a mí este mundo me apasiona. No me gustaría que mi ego hablara por mí, no quiero ser ese tipo de persona. Esa pregunta, que usted me hace, también me la he hecho yo en los últimos días. Ojo, yo conozco perfectamente el trayecto que he recorrido, la experiencia que tengo y todo lo que ha aprendido en apenas unos años. Si tuviera que destacar algo de mí, sería que soy una persona resolutiva. ¿Por qué Rafael me eligió? Solo él lo sabe. Eso está claro.

En casa deben estar orgullosos.

En casa alucinan. Con una familia tan futbolera. Es que son también mis tíos, mis padres, mi hermano... ellos están apoyándome. Todavía no se lo creen.

Habrá recibido infinidad de mensajes de felicitación.

Pues sí. Muchísimos. Creo que ya estoy al día. Agradezco a todos los que han tenido ese detalle, especialmente a mis compañeros de la Federación. Alguno de esos me han llegado al corazoncito porque me hace especial ilusión que, gente que me conoce bien, confíe en mí de esa manera.

Hablando de la Tinerfeña, ¿qué le dijo Mansito?

Pues me transmitió mucha alegría. Me hizo saber que tengo todo su apoyo. Él sabe perfectamente la responsabilidad que tengo. Es una persona estupenda. Honestamente, desde su llegada a la Presidencia ha habido un cambio tremendo. La Federación transmite una imagen moderna. Y no es solo que lo parezca, que es importante que se note, sino que de verdad se ha producido. Y le puedo garantizar que, a nivel humano, ahí hay gente extraordinaria.

Volviendo a lo personal, tengo entendido que es usted maestra. Y que ejerce.

Soy docente, maestra de infantil. Me dedico profesionalmente a ello. El tema del fútbol empezó siendo un hobby y, ahora mismo, es una responsabilidad grande. En este momento, además, curso un máster de gestión deportiva.

¿Cómo se hace para combinar un trabajo a jornada completa con estudios y las responsabilidades federativas?

Uf. Buscando tiempo donde no lo hay. Mi experiencia me dice que, si es lo que realmente quieres, encuentras el tiempo. Es lo que estoy haciendo ahora. Tampoco me gusta perderme ningún partido del Tenerife o del Silense e intento encontrar espacio para acudir a todos los campos de la Isla.

Pinta a que pronto tendrá que elegir entre uno de los dos caminos: docencia o fútbol. ¿Lo tiene claro?

Esa es una cuestión sobre la que he reflexionado mucho últimamente. A mí me encanta la docencia. Soy muy feliz con los niños, me encanta, pero la verdad es que sí me gustaría dar ese paso y dedicarme al fútbol.

Han sido unos días intensos. ¿Se le ha hecho extraño pasar a ser protagonista?

No, por ahora no. Es cierto que soy una persona reservada, no me gusta ser protagonista, pero lo llevo muy bien, aunque todavía es muy pronto.