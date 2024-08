Las medallistas ponen el dedo en llaga: 'Pasan los Juegos y vuelve a ser el 80% fútbol masculino en TV. Luego que si se esperaban más medallas…'

Finalizados los Juegos Olímpicos de París todo vuelve a la normalidad, y eso en el aspecto deportivo se traduce en todo el foco para el fútbol. La falta de cultura polideportiva y ese 'futbolcentrismo' ha sido señalado por algunas de las medallistas en la cita parisina, que en sus redes sociales han dejado mensajes denunciando el abandono de sus deportes.

La primera de ellas ha sido Vega Gimeno, una de las protagonistas de la medalla de plata en el 3x3 femenino en París, junto a Sandra Ygueravide y las jugadoras de Estudiantes Gracia Alonso de Armiño y Juana Camilion. Gimeno dejaba un mensaje en sus redes en el que mostraba el hastío futbolero y masculino que la embarga tras la conclusión de los JJOO: "Pasan los Juegos… y vuelve a ser el 80% fútbol masculino en la televisión. Luego que si se esperaban más medallas… que si no hay apoyos económicos… Pereza".

Ante las críticas recibidas en las redes por los aficionados de fútbol, Vega apuntaba lo siguiente: "1. Me gusta el fútbol y soy del Valencia. 2. Creo q el fútbol ocupa en España toda la conversación en cuanto a deporte se refiere y me gustaría que hubiera algo más de variedad. 3. Empezando por los aficionados al fútbol. A todos nos gustan otros deportes. En mi caso, como estudié en la Blume, allí hice amigos en balonmano, sincro, waterpolo... y además juego a tenis y padel. Y sí, me gustaría ver más noticias de estos deportes (y de otros) en los medios generalistas. Nada más. 4. Cuando digo Pereza. Me refiero a que tenemos fútbol ya los 12 meses. Un modelo como el americano, con deportes rotando sus calendarios durante el año permite que un mismo aficionado siga varios deportes sin tener q renunciar a nada".

La falta de educación polideportiva

Otra flamante medallista, la salmantina Laura Ester, que se colgó por fin el añorado y merecido oro con la selección de waterpolo femenino, había dejado en su día una interesante reflexión a Sphera sobre la visibilidad de su deporte: "Seguimos siendo un deporte minoritario. Lo he dicho mil veces, nosotros seguiremos luchando y dándolo todo para seguir siendo noticia. Para intentar que se hable de nosotros".

'Pajarito', como se la conoce en el mundo del waterpolo, iba más allá y apuntaba a un problema endémico en nuestro país: "También hay una falta de educación polideportiva porque en España siempre ha sido fútbol, fútbol y fútbol. Y hay otros países donde ves que son mucho más polideportivos. También es la información que des a la gente, que vendas de tu deporte. Y ya sea Federación o clubes, pero no venden nuestro deporte como deberían venderlo. Llevamos años en los que la selecciones femenino y masculino están arriba en Europeos y Mundiales y es el momento de vender el waterpolo, de que se hable de nosotros. Siempre machacamos a los medios por la información que dan, pero también tenemos que mirarnos nostras mismas y quizás se podría hacer más para llegar a más gente" .