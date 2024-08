La lesión de Camavinga relanza a Tchouaméni y enfada a Ancelotti: "Este calendario no tiene sentido"

La temporada 2024/2025 del Real Madrid es la de las dos 'E' que utilizó Carlo Ancelotti antes de la Supercopa de Europa: "Exigente" y "exitosa". Las dos caras de una misma moneda que se echa al aire este miércoles y caerá, si el Real Madrid llega a la final del Mundial de Clubes, el 13 de julio. Más de 70 partidos de clubes (hay que añadir los de las selecciones) y siete títulos. Un calendario infernal que ya ha traído el primer disgusto: la lesión de Eduardo Camavinga.

El cabreo de Carlo Ancelotti con la lesión de Camavinga

La baja se produjo en una disputa con Tchouaméni y no tiene que ver con el desgaste de una temporada que acaba de comenzar. Cada pieza que caiga provocará una alteración de la hoja de ruta de la constelación de estrellas que lidera este año Kylian Mbappé. De ahí el profundo enfado que mostró Carletto el instante después de producirse la lesión de Camavinga, que será examinado este jueves para ver cuál es el alcance real de su baja.

Las primeras observaciones indican que ha padecido un esguince fuerte en la rodilla izquierda. No hay rotura, pero habrá que ver qué afectación tiene el ligamento interno. La pasada temporada, Camavinga se rompió el ligamento lateral externo de la rodilla izquierda, también en un entrenamiento. En este caso, de su selección, y con Ousmane Démbéle como protagonista. Estuvo fuera casi dos meses y se perdió diez partidos. Justo cuando Ancelotti no tenía más mediocentros.

La primera mala noticia de la temporada del Real Madrid arroja una paradoja. Tchouaméni, autor de la entrada que lesiona a Camavinga, será su reemplazo esta noche en el Estadio Nacional de Varsovia. Para el de Cabinda es un contratiempo en el peor momento, porque la salida de Kroos va a provocar una reordenación del centro del campo de la que todos quieren sacar provecho. Con Valverde y Bellingham como fijos en una línea de tres, e incluso de cuatro si Carletto decide no formar con su tridente de gala (Vinicius, Mbappé y Rodrygo), la lucha por ocupar la medular será encarnizada.

Carvajal: "Es imposible rendir durante 72 partidos"

Aunque habrá minutos para todos. Porque con la secuencia Liga, Copa, Supercopa de Europa y de España, Champions, Mundial de Clubes y Copa Intercontinental el reparto de protagonismo será obligado. "El calendario no tiene ningún tipo de sentido. Teniendo viajes como el Mundial de clubes, con fechas FIFA entre medias, es imposible rendir 72 partidos. Los encuentros bajarán de nivel", advertía Carvajal en la rueda de prensa previa al partido contra el Atalanta. Justo antes del entrenamiento en el que se produjo la lesión de Camavinga.

Dani Carvajal, jugador del Real Madrid, durante el entrenamiento previo a la final de la Supercopa. / EFE

La caída del francés fue sonora y dura. Su grito rebotó por todas las esquinas del PGE Narodowy. Además del enfado de Ancelotti, los compañeros de Camavinga cerraron los ojos y dieron a la cabeza ante la escena. Todavía está fresco el recuerdo del inicio de la pasada temporada, en la que el Real Madrid perdió dos activos fundamentales: Courtois se rompió el 10 de agosto el ligamento cruzado anterior, la misma lesión que padeció dos días después Militao.

Esta lesión ha sido la peor pesadilla del vigente campeón de Europa. Casi nueve después, Alaba todavía se está recuperando de esta factura, que sufrió en su rodilla izquierda. En el Real Madrid no se ponen la venda antes de la herida, pero viven con el miedo a que esta aparezca en el momento menos pensado. En la temporada de la 'doble E', las expectativas que ha generado el fichaje de Mbappé se han disparado. Esto, unido a incorporaciones que sumarán desde el principio, como es el caso de Endrick.

Las pretemporadas de clubes ya no existen

Cualquier camino que no conduzca al éxito será considerado como fallido. Los jugadores tienen tanto talento como presión encima. "Este año hemos entrenado menos, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Nuestro cuerpo se satura", alertaba Valverde, uniéndose al discurso de Carvajal. Hace un mes que terminaba la Eurocopa. Algunos futbolistas como Mbappé llegan al primer partido oficial, la final de la Supercopa, con cero minutos de campo. Las pretemporadas carecen de valor y los jugadores mantienen -porque nunca paran- las preparaciones por su cuenta.

Aurelien Tchouameni y Eduardo Camavinga, jugadores del Real Madrid. / EFE

El sentimiento de los jugadores es claro y lo verbalizaba a la perfección el internacional español Mikel Merino: "Hay dos opciones: nos adaptamos a este nuevo formato, hay plantillas con más jugadores y dejamos que algunos se lesionen; o se reduce el número de partidos. Esta segunda opción es inviable, porque afecta al dinero. El fútbol es un negocio y es difícil que pase". Y en ese negocio, cada partido es una oportunidad para revalorizarse. Este miércoles le tocará a Tchouaméni, quien preferiría no ser central, una parcela sensible que no reforzará el Real Madrid de los siete títulos. Una carga tan "exigente" como "exitosa" si se cumple con ella.