Así se ganan la vida los dobles oficiales de los deportistas

“Bellingham saludando a... ¿¡BELLINGHAM!?”. Lo ves doble aun sin tres copas de más. El vídeo se ha hecho viral en TikTok. La estrella del Real Madrid le estrecha la mano a su clon entre risitas nerviosas. El típico encontronazo incómodo de peli futurista. “¡Se parece más que su propio hermano!”, tituló el ‘Marca’. “El tercero de los Bellingham”, lo han rebautizado ya. No se comentaba tanto un parecido razonable desde los tiempos de Jordi Pujol y el maestro Yoda.

Se llama Dani Castilla y vive en Mallorca. Él también se cuelga medallas: es campeón de atletismo sub 20. Récord de España en 60 metros vallas. Tiene casi un millón de seguidores en redes sin apenas tirar de su parecido más que razonable. Ser doble de Bellingham no solo le sirve para ir por ahí dejando bocas abiertas y hacerse mil fotos por la calle. Ya le han empezado a contratar las marcas más top: le llaman para ir a rodajes de anuncios como “doble de cuerpo”, así se llama en el mundillo. No es el único deportista con doble identidad.

Hay un mundo paralelo lleno de clones, como en 'Star wars'. Estos ganan dinero extra ejerciendo de estrellas mediáticas. Lo que le faltaba a Biden para sus lapsus: una legión de dobles de famosos. Los lleva una agencia de Barcelona: Filmsport. Su catálogo de dobles incluye a Bellingham, Messi, Lewandowski, Pedri, Alexia Putellas, Vinicius, Beckham, Rafa Nadal, Paula Badosa. Ya le están buscando uno a Lamine Yamal.

“Es una agencia de representación de modelos deportivos”, resumen Albert Ruiz y Cristina Fajardo, los fundadores de Filmsport. Eso significa que todos sus modelos son deportistas de verdad. Llevan a más de 7.000, calculan. Su portfolio incluye un buen surtido de dobles oficiales y hasta coreógrafos deportivos.

“Los dobles se utilizan muchísimo en casi todos los rodajes en los que participa un deportista profesional”, desvela Albert. El doble es el que hace el trabajo sucio, sí. “El que viene el día antes y hace todo el ensayo”, detalla Cristina. “Todo lo que son planos lejanos, de espaldas, de perfil, que no se reconoce mucho la cara, acostumbran a ser dobles –añade Albert-. Para evitar tiempo de trabajo a los deportistas oficiales”.

'Tu cara me suena' en versión sport

Les suelen mandar muchas fotos: “Dicen que me parezco a tal famoso”. Pero “una cosa es parecerse –les responden- y la otra encajar con el cuerpo también”. Quitando a Dani-Bellingham y a su clon de David Beckham (el modelo Xavi Acero), a la mayoría de estos dobles no les paran por la calle. “No son dobles visuales –justifica Albert-. Son dobles de cuerpo”. ‘Body doubles’, igual que en el cine. Aquí lo importante es que practiquen el deporte del famoso al que doblan. Como ‘Tu cara me suena’ pero en versión ‘sport’. Los peinan igual, los visten igual, se mueven igual tras la pelota. Hasta hay profesionales especializados en copiarles tatuajes temporales.

Se tienen que morder la lengua cada 30 segundos. Ni que fueran los guardaespaldas del emérito. Cristina y Albert saben mucho, mucho más de lo que cuentan. Han tenido que firmar mucho acuerdo de confidencialidad.

Se conocieron en el campo del Europa. Él era el segundo entrenador del juvenil, por entonces también salía en ‘Ventdelplà’. Acabaron viviendo juntos y montando la agencia desde casa. Al año ya tenían en su base de datos a un clon de Messi. Lleva 12 años con ellos como doble oficial. A estas alturas, tienen oficina en Gràcia y les piden 15, 30 dobles al mes.

Marcos Giraldi (doble de Rafa Nadal), Ferran Roca (Lewandowski) y Marc Soto (Pedri), frente a la oficina de Filmsport en Gràcia.

“¿Qué hace este chico que se parece tanto a mí?”, dijo al verlo Lewandowski. Ferran Roca ejerce de doble del delantero del Barça desde hace un año. “¡Ostras, este soy yo!”, aún se sorprende al ver algún anuncio. Algún niño le ha gritado de emoción al verlo. Hasta que se ha dado la vuelta, se ríe. “Te maquillan, te afeitan, te ponen en situación para que te parezcas”.

“A mí me gustaría que hicieran una película de Rafa Nadal”, dice al lado Marcos Giraldi. Hoy han coincidido tres dobles en la oficina de Filmsport. Marcos posa para la foto con raqueta de tenis. Hace ya dos años que hizo su primer anuncio como doble de Nadal. Ahí sigue, y eso que tiene que fingir que es zurdo. Ha llegado a compartir rodaje con Federer, recuerda aún emocionado. Les hizo la foto Rafa. También ha hecho de doble de acción de Alcaraz. Le tuvieron que cortar el pelo y la barba. “¿Quién eres tú”, le preguntó su novia.

Marc suele cotillear las redes de Pedri para ver cómo tendrá que cortarse el pelo. Marc Soto lleva dos años metiéndose en el pellejo del jugador del Barça. “De momento me aguanto bien”, se ríe. Él tiene 28 años; Pedri, 21. “Con el paso de los años, ya veremos cómo envejecemos”.

Muchos se convierten en dobles oficiales. “A la que llevan varios rodajes y ven que funcionan y que encajan, ya nos los piden directamente”, explica Albert. ¿Se puede uno ganar la vida como doble? “Si trabajas cada semana…”, se encoge de hombros. “La publicidad es un extra, bien pagado pero es un extra”.

Dobles aparte, ahora también están empezando a hacer ficción. Han participado en la serie de TV3 y Amazon Prime ‘L'Acadèmia’ y en la nueva película de Netflix ‘El campeón’, con Dani Rovira. Montan coreografías deportivas, asesoran futbolísticamente en los guiones, hasta llevan al rodaje futbolistas de verdad para que los entrenos que se ven de fondo parezcan reales. Albert ha sido muchos años coreógrafo de Messi.

Pero no todo es fútbol, no. Les piden todo tipo de deportes. Hasta sumo. “Aquí en Barcelona –justifican- hay mucho rodaje internacional”. Los saltadores de trampolín que aparecen en el videoclip de ‘Illusion’ de Dua Lipa los buscó su agencia. Cada vez se visibiliza más –también en los anuncios- el deporte femenino y el paralímpico, dicen. “En un anuncio de fútbol, chicos y chicas ya están bastante a la par”. Aunque la realidad, en este caso, ha costado décadas que supere a la ficción.

Suscríbete para seguir leyendo