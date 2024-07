"Desde que comenzó la Eurocopa sabíamos que España ganaría": los ingleses del sur de la Isla, sin fiesta y rendidos ante La Roja

Cualquiera hubiera jurado que había más seguidores ingleses en la comarca sur que en el Olímpico de Berlín, y es que en las terrazas era más difícil encontrar un hueco libre que a un español, y eso que las camisetas rojas brillaban por su ausencia. La marea blanca se hizo notar en los alrededores de Las Américas en el municipio de Arona hasta el minuto 89 en el que Oyarzabal mandó el balón contra la red para poner el broche final a la Eurocopa impecable de La Roja, que alzó la copa sin haber perdido ningún encuentro de los disputados.

«No jugamos bien. En esta Eurocopa parecía que íbamos de espectadores», declara Blake mientras viste la camisa de los tres leones y asegura que esta noche, «no habrá celebración». Esta fue la actitud de muchos ingleses que tras la derrota ambientaron el conocido y polémico paseo de Las Verónicas -por las cotidianas peleas y disturbios de turistas borrachos- con una inusual tranquilidad. Había desplegados unos 60 efectivos entre los cotidianos del sur y algunos que habían llegado de refuerzo de Santa Cruz. Uno de los agentes destacó que, al menos al concluir el partido, «no se había producido ningún accidente». Menos afluencia de gente y pocos ánimos, «los turistas no tienen nada que celebrar», añade.

En Las Américas, la final de la Eurocopa se escuchó en inglés. Los ingleses izaron su bandera y las camisetas blancas fueron mayoría en la zona sur. En los pubs se escuchaba el Don’t take me home -su himno por excelencia en el que piden que no les devuelvan a casa- y se bebía cerveza, mucha cerveza.

España ataca primero

Todo era fiesta y alegría hasta que al comienzo del segundo tiempo España se puso por delante. Los seguidores del conjunto blanco no encajaron bien el gol y el ambiente se calentó. Una parte calmaba al resto y confiaba en que pudieran remontar.

Uno de ellos es George, originario de Londres, «los Pross han ido por detrás en todos los partidos así que no estoy preocupado», comenta el joven al recordar las fases anteriores de la competición.

Guy y George durante el descanso del encuentro / María Pisaca

Incluso el DJ de uno de los pubs, con la bandera rojiblanca pintada en la cabeza, era incapaz de separarse de la pantalla gigante que tenía el local. Las tarjetas cada vez se reclamaban con mayor ímpetu y los cánticos cesaron desde el tanto de Nico Williams. Guy, otro de los turistas a los que la final le pilló de vacaciones tampoco perdía el optimismo, «vamos a quedar 2-1, estoy seguro de que nos llevaremos la copa», afirma en un inglés cerrado.

Las apuestas de Guy parecían poder cumplirse tras el gol de Inglaterra con la zurda de Cole Palmer, que llevó al éxtasis a la mayoría inglesa. En ese momento la cerveza voló por cada rincón que pudo, pues según dicen los seguidores británicos «es una tradición». A pesar del gol, saben que en las finales suelen fallar.

En los minutos previos al comienzo del partido el himno inglés se escuchó al unísono y después, los abucheos para España. Al final, la mayoría se rindió ante la ya campeona de Europa.

Mientras, en Los Cristianos

Los que animaban a La Roja se reunían en la Plaza de los Pescadores, en Los Cristianos. Hasta allí había que desplazarse para encontrar camisetas con el escudo español. Las apuestas para el partido eran positivas 3-0 se atrevían a decir algunos, aunque también está quien, como Manuel, esperaban un 1-0. «Es una final y hay que ir con precaución», señala con la vista puesta en la gran pantalla.

En la «zona de La Roja» destacó la imagen de un grupo de aficionados en la que se encontraba Anthony, un espectador vestido de blanco entre tanto rojo. Sus padres son británicos, pero él se había criado en la Isla. «Yo voy con Inglaterra, que va a ganar hoy la copa», dijo convencido y rodeado de sus amigos que, aunque con la idea contraria sobre quién lograría la victoria, compartían el mismo espacio e ilusión por ver cómo se desarrollaba el partido.

Los aficionados españoles reunidos en la pantalla de Los Cristianos / María Pisaca

El propio Anthony fue el encargado de cambiar el típico atuendo de la escultura de la Plaza: una pescadora, y añadirle la bandera de España como capa.

Fue en el minuto 47 cuando la Roja comenzó a darle la razón a Manuel con el primer gol de la mano de Nico Williams. El resultado: emoción y mucha alegría en la Plaza con banderas que se izaban con movimientos alborotados y sin sentido, el caso es que España se sumaba un tanto para ser el próximo campeón de la Eurocopa.

Le seguiría el gol del jugador del Chelsea, Palmer, quien logró bajar los ánimos por unos minutos a la una multitud que no perdía la esperanza hacia una victoria que se alcanzaría 39 minutos después.

El conjunto español logró así ganar por primera vez Inglaterra en la Eurocopa, si bien habían ganado en diez de las 27 ocasiones en las que se habían enfrentado nunca lo había hecho en esta competición.