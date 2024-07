Las bonitas palabras de Luis de la Fuente hacia Pedri y Ayoze Pérez antes de la final ante Inglaterra

España se juega mucho esta tarde en Berlín. El combinado nacional se puede situar como la selección con más Eurocopas de la historia, desempatando con Alemania. Los chicos entrenados por Luis de la Fuente tendrán que salvar el último escollo, la Inglaterra de Jude Bellingham, Harry Kane y compañía.

El seleccionador nacional ha tenido unas bonitas palabras en rueda de prensa hacia los dos representantes canarios en la selección. Pedri y Ayoze Pérez son los únicos jugadores con los que no cuenta el técnico español: el primero cayó lesionado en cuartos tras una entrada de Toni Kroos. El segundo no termina de recuperarse de unas molestias tras el primer partido del campeonato.

De la Fuente ha querido tener un detalle en forma de palabras para los dos tinerfeños: "Dar las gracias y reconocer el grandísimo trabajo de dos jugadores que no podrán estar mañana. Tanto Pedri, que degsraciadamente cayó lesionado en acto de servicio, y Ayoze que, desde el primer partido, ha estado arrastrando un problema y ha estado dejándose la vida intentando estar, lo ha tenido cerquita pero no ha podido y no vamos a poder contar con ellos".

Una muestra del ambiente de compañerismo y familia que se vive en la Selección momentos previos a jugar ante uno de los mejores combinados nacionales del mundo, Inglaterra.

¿Posible reválida en Tenerife?

Los dos tinerfeños podrían reaparecer con el combinado nacional en casa. Y es que España jugará en noviembre frente a Suiza en el Heliodoro Rodríguez López. Una manera de desquitarse de estos problemas en la Eurocopa si Luis de la Fuente tiene a bien convocarlos.

El que podría reaparecer allí también es Gavi. El jugador culé acumula casi un año entero en el dique seco, pero estará con sus compañeros en Berlín a modo de premio por su trabajo de recuperación. El mediocentro estaría entre los 26 seleccionados de no ser por su lesión