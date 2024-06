Ramos se despide del Sevilla: "Ha sido una decisión familiar, mi compromiso sigue intacto y la herida está cerrada"

Sergio Ramos vuelve a despedirse del Sevilla. Lo hizo por primera vez en 2005, para marcharse al Real Madrid cuando era un joven canterano. Y ahora vuelve a irse, nueve años después, sin un destino conocido por el momento. "Sevilla es mi casa y qué mejor manera que irte bien. La herida estaba abierta y la he cerrado. No ha sido una decisión fácil, ha sido familiar y profesional. Hay que elegir buenos momentos para decir adiós", ha explicado el camero.

Tras anunciarse este lunes mediante un comunicado su salida del club, el central ha contado este martes los motivos del fin de esta segunda etapa como jugador sevillista. Ha estado acompañado en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez - Pizjuán por el presidente, José María del Nido Carrasco, y el director deportivo, Víctor Orta. También han estado presentes su padre, José María Ramos, o su hermano y agente, René Ramos.

"Ha sido un cúmulo de sentimientos muy buenos. Quería agradecer a mi familia, un pilar básico. Y gracias al sevillismo, por el apoyo y ayudarme a sentirme como en casa. Han sido momentos increíbles y únicos", ha comenzado Ramos. Ha explicado que llegó al club con dos objetivos: "Homenajear a Puerta, Reyes y mis abuelos. Tenía una herida abierta. Y con mi padre. Y para mí, demostrar mi sevillismo en el terreno de juego. Esos dos objetivos los he cumplido, de manera notable".

También ha dejado la puerta abierta a un regreso en el futuro: "Termina una etapa de mi vida maravillosa. He sentido cosas que no sentía desde mis primeros años. Os llevaré siempre en mi corazón. El sevillismo es algo que no se negocia, se lleva en vena siempre. Podéis contar conmigo para lo que necesitéis. Es un hasta luego porque volveremos en el día de mañana".

Despedida del presidente

"Es un día triste. Se va Sergio del Sevilla. No es un adiós, es un hasta luego. Siempre tendrás las puertas abiertas. Se podría resumir con una palabra: gracias. Gracias por tu liderazgo, por rechazar una oferta 11 veces superior, por esperarnos al último día de mercado o asumir la capitanía. Estoy convencido de que seguirá ayudando al Sevilla. Se han restablecido relaciones, curado heridas, restaurado lazos. Gracias en mi nombre y del Sevilla, que es tu casa. Estoy seguro de que volverás"

Conexión con la afición

“Uno de mis objetivos era cerrar esa herida abierta. Agradecer a la afición que hayan perdonado mis errores y me hayan acogido con cariño. Me voy con la conciencia tranquila. Y que me hayan acogido con el cariño que yo siempre les he tenido”

¿Ha tenido dudas?

“Siempre que uno va de casa no se toma la decisión de manera temprana. En ningún momento hemos hablado de nada económico. Es una decisión personal y a nivel familiar. Por eso me he tomado un mínimo de tiempo. Nunca hemos hablado de dinero ni cuando llegué ni al irme. Quería destacar la opción que me daban de un contrato vitalicio y siempre lo he tenido presente. No se ha hablado nunca de seguir. Ha sido una decisión personal y familiar, requería un tiempo, y agradezco la paciencia del Sevilla”

Quique y el "escenario catastrófico"

“Hay que respetar la opinión de todo el mundo. Yo sabía cuando llegué que el Sevilla estaba en una decisión delicada. Siempre me han motivado los retos. Mi compromiso sigue intacto. Confiamos en que se le pueda dar la vuelta a la situación y todos podamos disfrutar del Sevilla que todos queremos. Hay que pasar las etapas en las que no se puede ganar siempre”

Motivo de su salida

“Los dos objetivos que tenía los he resaltado. Había firmado mi contrato con esa mentalidad. Hay que saber decir adiós y sabía que era el momento. Mi futuro pasaba por salir”

¿Marcha polémica?

“El club ha hecho lo posible, me daban la posibilidad de seguir. Me voy como llegué, con un abrazo sincero. Me voy con una sonrisa y orgulloso de haber rendido al mejor nivel. Nunca se sabe, el fútbol da muchas vueltas y yo voy a vivir ligado a este mundo. Yo no he tomado ninguna decisión ni he firmado ningún contrato con ningún equipo. Hay cosas, pero por eso quería anunciar esto antes. Le deseo al Sevilla lo mejor. Siempre intentaré ayudar. Hay relación personal y de amistad”

Si la afición no entiende su marcha

“Me voy con la conciencia tranquila y la cabeza alta de haber cumplido tanto dentro como fuera. En el contrato ponía un año y me he ganado el derecho a decidir. Empieza una etapa y no formaré parte de ella. Entiendo a la gente. Soy un tío que nunca se baja del barco, ni cuando se hunde. Sabía la situación del club al firmar y fue un tema de corazón y sevillismo. Prevalece mi compromiso y mi rendimiento”

“He pasado un año increíble. Sevilla es mi casa y qué mejor manera que irte bien. La herida estaba abierta y la he cerrado. No ha sido una decisión fácil, familiar y profesional. Hay que elegir buenos momentos para decir adiós. Me gustaría que la gente me recordara con el buen rendimiento que he dado”

¿Le gusta el ambiente de EEUU?

“Me enganchó la NBA y la relación con Doncic. En el Madrid hicimos una gran amistad y ya había tenido interés en ir. Pero no fui por tener ningún vínculo de cara al futuro. Es un sitio conmovedor de cara al futuro a nivel familiar, pero no hay nada con nadie”

Si se notará la salida de un capitán

“Quizás sí o no. Es relativo. Sigue Navas en la plantilla. Otros jugadores darán un paso al frente. Se fueron Rakitic y Fernando. Unos se van, otros se quedan. Es ley de vida. No sé quiénes seguirán. Están Gudelj o Ocampos. Jugadores con conocimiento para dar un paso al frente. Los que se quedan deben asumir ese rol. Seguro que el Sevilla tiene jugadores ahí, he intentado ayudar a los jóvenes. Yo tuve esa escuela, va absorbiendo y le pones tu sello. Es el turno de otros jugadores con jerarquía”

Diferencia entre Navas y Ramos

“Es difícil poner de acuerdo a todos. Se fueron Rakitic y Fernando. Navas se ha quedado y yo he tomado la decisión y quiero ser firme. El que ponga en duda mi sevillismo se ha perdido mi último año. He sabido hablar en el campo y mi sevillismo ha quedado bastante claro”

¿Le gusta el Inter de Miami?

“Todavía no me he parado a valorar el futuro. Hay alguna que otra propuesta interesante, pero no me he sentado con nadie. El fútbol es rendimiento. Estados Unidos es un país que me ha llamado siempre la atención, pero no quiere decir nada. Hay muchas cosas que valorar”

La imagen que deja

“Me preocupa lo que la afición pueda sentir. No puedes agradar a todo el mundo. Respeto la opinión de todos. Quería convencer de mi sevillismo con compromiso y rendimiento. Me he dejado el alma”

No estar en la Eurocopa

“Me hubiese gustado. Me puedo quedar con la conciencia tranquila, hice lo que estaba en mi mano. El fútbol no es solo fútbol. Me duele en el alma no estar con mis compañeros y esperemos que España haga una buena labor en la Eurocopa”

Herencia para el club

“El rendimiento que uno marca. He disputado casi todos los partidos. No he tenido problemas físicos ni lesiones. He ayudado liderando, ayudando a los jóvenes... Ese legado ya se verá en el día de mañana qué le ha quedado a los compañeros. Se siente uno enriquecido de mensajes, de trabajadores del club. Las despedidas son especiales y recibí muchos mensajes de cariño”

La influencia de objetivos deportivos

“Yo tenía acordado un año y en función de mis sensaciones decidiría. Me voy tranquilo. La decisión es más personal y familiar que la situación del club”

¿Está cerca la retirada?

“No, no. Me he sentido bien este año. Te persigue un DNI que algunos tienen en cuenta. Pero yo tengo hambre de seguir jugando. No sé si un año, dos o tres. Me gusta vivir al día. Pero un año o dos sí me veo”

La vuelta al Sevilla

“Este amor dura toda la vida. No hay ninguna duda. Sabe que no es un adiós definitivo. Pueden contar conmigo a nivel personal y profesional. Sería muy atrevido decir cómo. No sé ni dónde estaré mañana, no sé en tres años. La relación va a seguir impoluta. Ya veremos si al Sevilla le interesa que vuelta. Nadie descarta nada”

Contrato vitalicio y no retirada

“Cada jugador tiene una mentalidad. Nos hemos ganado poder elegir, como todo el mundo. Cada uno tiene una situación diferente. No culpo al club de nada. Me he tenido que ausentar un poco y pensar. Agradezco que respeten mi decisión. Siempre he tenido buena relación con el presidente y agradecí la propuesta”

El juego de España en la Eurocopa

“No es día para hablar de De la Fuente. Le deseo toda la suerte a la selección. Ojalá hagan un gran papel. Hay un buen equipo. Los tatuajes que llevo significan mucho. Llevé el 15 y por eso lo llevo”.

“Hay cosas que me emocionan más. Hablar de mi familia me emociona muchísimo. Mi padre ha sido mi mayor fuente de motivación. Uno de los pasos para venir fue por él. Que se quedara con ese recuerdo. Hemos tenido la suerte de disfrutar de momentos únicos. No ha sido una temporada buena, pero ha habido momentos gratificantes y mi padre puede quedarse con que su hijo se ha ido bien. La herida está más que cerrada. Su hijo, a sus 38 años, sigue jugando con la misma ilusión”.