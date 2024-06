Swiatek ya tiene su póker de títulos en Roland Garros

Y ya van cuatro para Iga Swiatek, solo faltan 10 para igualar a Rafael Nadal. A sus 23 años recién cumplidos y a pesar de su hambre de triunfos ella misma sonreía incrédula cuando le preguntaban si se veía capaz de igualar el palmarés del mallorquín. De momento batió el récord de Justine Henin y Monica Seles con tres títulos consecutivos. Entre 1990 y 1992 para la tenista belga y entre 2005 y 2007 para la estadounidense de origen serbio. Lo logró tras derrotar a la italiana Jasmine Paolini por 6-2 y 6-1.

Golpe ganador para empezar de Swiatek y primer punto. "¡Esto no ha acabado, Jasmine!", le gritó un espectador desde las gradas a Paolini. Risas del resto de espectadores. La tenista italiana afrontaba su primera final de un Grand Slam y lo hacía con mínmas opciones de sorprender a la número 1 mundial y, hasta este sábado, tres veces campeona del torneo. Paolini sonreía. Había entrado feliz por estar en una final en la que, ni en sus mejores sueños, pensaba que algún día alcanzaría. El premio le llegó a los 28 años, en su mejor temporada en el circuito donde este lunes entrará en el 'top ten' (7 mundial). La paliza estaba asegurada. Era la primera en saberlo, pero no estaba dispuesta a margarse el día.

Feliz pese a la paliza

Paolini no tenía nada que perder y quería disfrutar de la fiesta. Se mostró agresiva con sus golpes, valiente con sus tiros, sorprendiendo a Swiatek al arrebatarle el servicio y adelantarse en el marcador (1-2). "Let's go, let's go Jasmine", cantaba un grupo de italianos con camisetas verdes, blancas y rojas, para dibujar la bandera de su país.

Swiatek, encasquetada bajo su gorra blanca, seria y concentrada había entrado en la Phlippe Chatrier con otros objetivos. Tras el inesperado inicio afinó más su raqueta y aumentó la presión. Paolini lo pagó. La italiana solo pudo sumar 4 puntos más en los cinco juegos siguientes para que Swiatek cerrara el primer set en 35 minutos.

Quinto Grand Slam

No cambió nada en el segundo set. Swiatek se mantuvo intratable. La número 1 ya solo cedió un juego. Paolini celebró no llevarse un 'rosco' con 5-0 en contra. En el juego siguiente y con un primer saque y en el primer 'match ball' , tras 68 minutos, Swiatek firmó una nueva victoria, la 21 consecutiva en París para levantar por cuarta vez la Copa Suzanne Lenglen tras las ganadas en 2020, 2022 y 2023. La excampeonas estadounidenses Chris Evert y Martina Navratilova fueron las elegidas para darle la copa. Un quinto Gran Slam tras el conquistado en el US Open en 2022.

A Swiatek se le hizo más difícil hablar al público que jugar la final. Y eso que la tenista polaca ya está acostumbrada a recibir premios. Su cheque por el triunfo fueron 2,4 millones de euros, la mitad para Paolini. Este domingo la italiana podrá aumentar su cuenta un poco más al jugar la final de dobles junto a su compatriota Sara Errani ante la estadounidense Coco Gauff y la checa Katernina Siniakova.