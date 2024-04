Nadal siembra la duda con Roland Garros antes del debut en Madrid: "Si estoy como aquí no jugaré"

Apenas 24 horas antes de volver a jugar en el Mutua Madrid Open, Rafael Nadal hizo saltar las alarmas, si es que en algún momento durante estos últimos meses se habieran llegado a apagar. El balear, que regresa al torneo capitalino tras su ausencia en 2023, aseguró en una rueda de prensa que su presencia en Roland Garros no está garantizada y que todo dependerá del proceso de puesta a punto que comenzó hace una semana en Barcelona con la vista puesta en llegar en condiciones de competir a París, donde también se celebrará el torneo de tenis de los Juegos Olímpicos en agosto.

"No es un proceso hacia arriba en línea recta, yo voy a intentarlo sin tratar de confundir a nadie. No sé lo que va a pasar en las siguientes semanas, yo voy a estar peleando para intentar jugar en París y si se puede se puede y si no, no se puede. No voy a jugar Roland Garros si estoy como hoy, solo jugaré si estoy capacitado para competir. Me voy a dar las oportunidades por intentar que estoy suceda. No se acaba el mundo con Roland Garros aunque ha sido el torneo más importante", explicó el ganador de 22 Grand Slams, que durante el entrenamiento previo dio el susto con varios gestos de dolor y posteriormente rebajó las expectativas respecto a su participación en Madrid.

"Creo que es difícil decir qué es lo idóneo para mí. Sería jugar y competir con poca limitación, aunque pierda mañana, si no tengo limitación estaría contento", aseguró el balear, que dio por hecho que está ante sus últimos partidos como profesional en el torneo español de mayor rango. "Con mi mentalidad quizá no saldría a jugar mañana, pero hay muchas cosas que se mezclan y me llevan a salir a jugar por motivos emocionales".

La posibilidad de un homenaje

Una posibilidad, la de no volver a jugar en Madrid, que ha suscitado preguntas acerca de un posible homenaje del torneo a la que ha sido su cara más visible desde su primera edición hace 13 años. Algo que no preocupa en exceso a Nadal: "Homenaje o no, soy una persona muy tranquila, no soy muy dado a grandes cosas, las cosas salen naturales y cada torneo decidirá lo que tenga que hacer, cómo lo sienten, y no me tienen que preguntar. Para mí todo está bien, no aspiro a nada más que salir a jugar y divertirme en un lugar donde el cariño que he recibido es inigualable".

"En la vida las cosas no son tan blanco o negro, abundó Nadal, visiblemente contrariado. "Es difícil según qué tipo de momentos o decisiones. Ha pasado tantas veces que he tenido lesiones y he vuelto, y la gente mantiene la esperanza. Yo siempre he sido una persona positiva, pero llega un momento que es lo que hay".

Vía: El Periódico de España