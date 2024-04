El Llerenense se mide al líder y a la ilusión de toda una ciudad

Alineaciones Probables GIMNÁSTICA: Pablo Vicente, Silva, David López, Chupo, De la Mata, Llorente, Astray, Manu, Plomer y Dani Segovia. LLERENENSE: Lolo, Pedro Toro, Inglés, Iker, Juanpe, Mario Tomé, Álvaro, Celihueta, Dani Martínez, Pablo Platero, Maikel ÁRBITRO: Fernando Moreno Osuna (Castilla-La Mancha) HORA: 18.00

Sin complejos, consciente de su oportunidad y esperanzado por su rendimiento. Así afronta el Llerenense su partido de este domingo, a partir de las 18.00 horas, en el municipal de La Albuera de Segovia, donde se enfrenta al líder del grupo V, la Gimnástica Segoviana, que es el equipo con mejor racha actual del grupo y depende de sí mismo en estas tres últimas jornadas para ser campeón y ascender a Primera Federación. A priori, es el partido más complicado que podría tocarle al Llerenense en un momento delicado de la temporada, situado en el puesto que marca el playout y con equipo acechando como leones para meterlo en la trampa del descenso. Pero este Llerenense lleva jugando finales desde la primera jornada. Se ha acostumbrado a sufrir golpes de todos los colores, a combinar y entrelazar rachas muy buenas con otras muy malas. Conoce su realidad, su humilde presupuesto y se aferra a esa pasión por superar las adversidades para dejar a Llerena, un año más, en esta categoría.

El Llerenense no quiere jugar acomplejado en campo del líder. «Sabemos que vamos a un campo complicado y ante un líder que no lo es por casualidad. Pero quedan tres jornadas, no hay excusas y allí iremos a ganar, como hacemos todos los domingos», asegura Luismi Álvarez, su entrenador.

Ha sido una semana positiva en cuanto a entrenamientos se refiere. El Llerenense ha recuperado a tres efectivos muy importantes para sus esquemas como son Maxi Ribeiro, Bayo y Gustavo Quezada. Éste último está totalmente recuperado y será titular. Los otros dos han entrenado a menor ritmo, pero podrán estar en la convocatoria. Luismi sabe que la Gimnástica Segoviana no se va a relajar en este tipo de partidos rozando tan de cerca el ascenso. El técnico del Llerenense volverá a los banquillos tras cumplir dos partidos de sanción.

El líder

El Llerenense se enfrentará a un gran equipo y a una ciudad, Segovia, entregada con los suyos. El municipal de La Albuera presentará un lleno extraordinario para este domingo. La Gimnástica ha ganado sus cuatro últimos partidos y sólo ha encajado un gol en ellos. De esos cuatro, tres fueron ante equipos extremeños.