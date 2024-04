Guardiola quiere un City que evite la venganza blanca: "Cuando digo cosas positivas del Real Madrid nadie me cree"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se toma cada rueda de prensa como un particular partido. Trabaja a través de la palabra su propia estrategia. Tras el intenso 3-3 de la ida ante el Real Madrid desvió la atención hablando del césped del Bernabéu. Sabe atraer y desviar el foco, además de que cada partido tiene sus circunstancias. Pero el 4 - 0 de la temporada pasada, como reconoció Bernardo Silva, que compareció junto a su técnico, alimentó la sed de venganza del equipo de Ancelotti.

¿Es mejor o peor este Real Madrid?

El jugador portugués y su tutor mantuvieron un debate sobre las diferencias entre el Real Madridque cayó la pasada temporada en el Etihad y el que intentará vencer este curso. "No creo que sean un mejor equipo. El año pasado tenían una gran plantilla, con Benzema o Modric. Sé que cuando digo cosas del Real Madrid la gente no me cree. Cuando era futbolista o ahora como entrenador, la gente mira mis comentarios. No puedo controlarlo", defendió el español.

La comparativa con lo sucedido el curso anterior estuvo presente en todo el intercambio de Guardiola con los periodistas. "Si ayer llegamos a jugar contra el Real Madrid, sería diferente al de mañana. No hay dos partidos iguales, ellos aprendieron, nosotros aprendimos... Vamos a intentar hacer lo que tenemos que hacer. Es lo que hay, es difícil. Este es el sueño y lo que queremos lograr", explicó, huyendo de las comparaciones y singularizando cada duelo.

Lógicamente, todo lo que tiene que ver con Guardiola y el conjunto madridista se interpreta desde una de las dualidades del fútbol español. Aunque para el de Santpedor el pasado solo es un fragmento al que recurrir para corregir errores como los que cometió el City en la ida del Bernabéu.

"Los Real Madrid-Barcelona son partidos con mucha presión y tensión. Debemos dejar el pasado. Ahora es todo más difícil. Si perdemos, perderemos ante el Madrid, se lo merecerán. Es especial para mí, pero esto no cuenta. Lo importante es saber lo que tenemos que hacer para ganar mañana. Cambiar algunas cosas y tratar de rendir mejor", afirmó un técnico que no quiere perder la "energía"

Un nuevo triplete en el horizonte del City

No está en la mente de Guardiola pensar que una Champions llena el estómago del Manchester City, Incluso descarta que esa mentalidad ganadora que le ha dado vencer al fin el gran torneo sea suficiente para tumbar al Real Madrid, el equipo que ha escrito las historias más increíbles de la competición.

"Necesitamos esa presión de no querer perder. Tenemos que sacar la energía, necesitamos la presencia de la afición. Habrá minutos donde sufrimos, necesitamos a la afición. Sé que estarán. Estamos preparados para jugar de la mejor manera", insistió Guardiola con otro posible triplete para el City en el horizonte. Aunque por ahora, muy lejos, según la perspectiva que él aplica.

"Estamos muy lejos de esos sueños, tenemos uno o dos partidos en FA Cup, un par de puntos de ventaja en la Premier... Pero, ¿qué son dos puntos de ventaja? No se ha terminado. Nada cambia para mí, quedan seis partidos y hay que ir partido a partido. El año pasado empecé a pensar en el triplete después de ganar la final de la FA Cup. Estamos aquí para seguir extendiendo la posibilidad de seguir ahí", aseguró.

Porque una derrota ante el Real Madrid puede provocar una reacción en cadena que no quiere de ninguna manera. "Hace falta esa presión. Si piensas que ya lo has hecho, no tendremos ese extra. Hambre para competir estos partidos. Hay que llevar la energía adecuada y necesitamos a nuestra gente. A veces hay que sufrir porque es imposible dominar durante los 90 minutos. Estamos preparados para rendir el nivel máximo"

Bernardo Silva: "El Real Madrid necesita poco para matarte"

El Manchester City está ante el reto de repetir triunfo en Champions, una dinámica de dominio que en los últimos años solo ha podido fijar el Real Madrid, absoluto dominador de la competición. "No me sorprende que podamos repetirlo, porque este grupo ha demostrado durante los años que somos capaces de llegar a las finales. Este momento es donde empiezan las cosas difíciles, por eso dos equipos han ganado el triplete en el fútbol inglés", dijo Bernardo Silva, verdugo del Real Madrid la pasada temporada.

"Tenemos máximo respeto por el Real Madrid en esta competición. Es un equipo que juega de un modo muy diferente al nuestro. Por veces tienes la sensación de que dominas el partido, pero te cogen dos o tres veces y te marcan. Piensas que tienes el partido controlado, pero siempre se salen con la suya. Individualmente, es el mejor equipo del mundo. Tenemos el valor de jugar en casa ante un club al que le tenemos mucho respeto", analizó Bernardo Silva, a quien las preguntas de los periodistas obligaron a poner el foco en Walker.

El lateral es la gran novedad de la convocatoria de Guardiola. Un jugador fundamental para delimitar el efecto de los contraataques con los que tanto daño hizo el Real Madrid al Manchester City en la ida. Sobre todo gracias a la novedad táctica de meter a Vinicius por dentro.

"Hace un trabajo fenomenal, es un jugador muy importante. No tuvimos la suerte de contar con él en Madrid. No sabemos cuál es su condición, pero Guardiola decidirá. Walker es nuestro capitán y es un jugador que en los últimos años ha actuado contra Mbappé, Vinicius y Neymar. Los sabe defender como nadie", sentenció Bernardo Silva, quien cerró su comparecencia hablando del "orgullo herido" del Real Madrid, frente al que solo cabe control y cabeza.