Atlético-Girona: Griezmann declara el optimismo para el viaje a Dortmund

El Atlético viaja a Dortmund para cerrar su paso a las semifinales descansado y reconfortado por un triunfo ante el Girona en un partido más propio del histórico 'Villa de Madrid' que de la Liga. El calor, el desenfado táctico, los goles... Griezmann se encargó de sellar la victoria del Atlético ante un rival de Champions, el Girona, que solo puede quedarse fuera de la Liga de Campeones si se complica la vida. Y en el Metropolitano se adelantó, pero regaló tanto que los rojiblancos casi se vieron obligados a ganar el partido.

Los partidos a la hora del almuerzo suelen ser caóticos, poco ortodoxos. Y eso les hace más divertidos, menos convencionales. Si además hay un gol a los tres minutos como el de Dovbyk, el encuentro es mucho más divertido. Sumen a eso que el Atlético salió pensando en Dortmund y el Girona sigue metido en Champions peleando por acabar la temporada en la aristocracia del fútbol español.

Dovbyk adelanta al Girona

Arrancó el duelo con un once de Simeone de los que llaman de “rotación” que no son habituales con el Cholo. Pero lo del martes en Dortmund es la final del Atlético esta temporada. Y por eso no aparecieron en el once Azpilicueta, Witsel y Giménez. Correa entró por Morata y Marcos Llorente y Samu Lino esperaron su momento. A los tres minutos Dovbyk abrió el marcador y convirtió el choque para el Atlético en un duelo a contracorriente con Riquelme teniendo protagonismo, como el que tendrá en Alemania, con Lino sancionado. Los rojiblancos apretaron en un duelo casi veraniego en el que el empate llegó en un penalti incuestionable por una mano grosera de Miguel Gutiérrez que Griezmann ejecutó atornillada al palo. Respiró la hinchada atlética, que cambió el esquema con la lesión de Saúl (golpe en el tobillo) y la entrada de Álvaro Morata.

Precisamente el argentino marcó el segundo antes del descanso, una jugada en la que tiene todo el mérito Morata, que persiguió con tenacidad un centro que puso al área donde Ángelito anotó el segundo. Regaló el Girona como regala Dortmund, buen laboratorio para Simeone, y lo volvió a hacer al inicio de la segunda parte cuando Solis despejó para atrás y Griezmann se encontró con una pelota que clavó con el empeine en la red. El Atlético descerrajaba a un Girona al que esa personalidad que le invita a salir jugando desde atrás, le sentenciaba. Por el camino un error de Dovbyk que Cardeñosa habría marcado y un penalti catedralicio a Savinho que debió ser señalado, pero el colegiado y el VAR andaban ya de veraneo. Míchel técnico visitante, lo denunciaba al final del partido: "Lo que no es lógico es que entre el VAR ahí, por lo menos para que lo vea. Esa es la mayor queja que tenemos. El árbitro puede entender que es fuera del área o no, si se trastabilla, pero la acción es muy clara. Es una patada increíble".

Tú a Dortmund y yo a la Champions

El Atlético dio por acabado el partido con los cambios y el Girona bajó los brazos, sabiendo que su guerra por mantenerse en la Champions es con el Athletic, al que la resaca complicaba el partido ante el Villarreal. Y no pasaron muchas más cosas, más allá de que Simeone gestionase los cambios tratando de dar descanso a los que se jugarán la vida en Dortmund. Porque el partido del próximo martes es de los que han marcado la historia colchonera. Especialmente desde que el Cholo se sienta en el banquillo del Manzanares, ahora del Metropolitano.

Al final el Atlético se marcha feliz y el Girona sabe que la Champions está en su mano, concretamente en los partidos que jugará en su estadio. Pero Míchel sabe que el equipo se le ha caído desde que hace matemáticas (cinco derrotas seguidas en Liga) y Simeone tiene claro que este Atlético no es el que todo identificamos con el del Cholo, porque esta temporada ha encajado goles en los diez últimos partidos. Así que contando con que el Borussia marcará, la clasificación en Dortmund pasa por marcar goles. Y Griezmann llega caliente al partido más importante del Atlético en los tres últimos años.