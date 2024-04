Simeone: "El Borussia Dortmund es el equipo más intenso de la Champions, necesitamos al mejor Griezmann"

Antes del partido de vuelta frente al Inter, Diego Pablo Simeone engañó a todos. Se escurrió con un perfil bajo para evitar aires de una remontada que finalmente llegó con honores. El argentino está demasiado acostumbrado a lidiar con eliminatorias de Champions, por fortuna para el Atlético. El técnico más longevo del fútbol europeo -con permiso de Frank Schmidt en el Heidenheim alemán- juega siempre la primera bola de partido en sala de prensa. En la previa al partido del miércoles (21.00, Metropolitano) lo hizo junto a Witsel, como ocurrió contra el equipo italiano.

A pesar de la jerarquía que ha ganado el belga como central, pero sobre todo como veterano que auxilia mentalmente al Atlético, seguro que su elección guarda cierta superstición. Al 'Cholo' le mueven esas fuerzas incontrolables de lo esotérico, el mandato de Dios o cualquier otra instancia en la que se quiera creer. Por eso sus intervenciones en este punto del curso tienen más de homilía que de razonamiento táctico.

Simeone: "El Borussia posee un gran contraataque"

Simeone empezó respondiendo a una pregunta que tenía que ver, precisamente, con la rueda de prensa que dio antes de la mágica noche en la que el Atlético de Madrid venció a la ceniza y a los escépticos para derrotar al Inter. Los de Inzaghi eran entonces el equipo más en forma del continente. Pero, como defendió el argentino, "repetir frases no está bien, simplemente hay que tratar de demostrar lo que se necesita para continuar en esta competición".

Hay quien piensa que el peor rival del Atlético es, precisamente, el club rojiblanco. La irregularidad manifiesta ha jugado en su contra. Está muerto en la lucha por LaLiga, pero debe resucitar, como hizo ante el Villarreal, para evitar que un envalentonado Athletic le quite la plaza de Champions como ya hizo con la Copa del Rey.

Con todo, Simeone afirma que "nuestro peor rival no somos nosotros, es el Borussia Dortmund. Tienen muchas cosas buenas. No ha perdido en estos últimos cuatro meses fuera de casa. Poseen un contragolpe muy bueno y juego en el área ofensiva a tener en cuenta. El Dortmund es el equipo de los ocho que siguen en la Champions que más intensidad tiene".

Bajas de Hermoso y Memphis en el Atlético

El preparador rojiblanco destacó en su intervención lo que él quiere para los suyos: intensidad y buena imagen fuera de casa, donde tendrá que jugarse el pase a semifinales. Encima, en el Westfalenstadion, uno de los estadios de Europa que más presiona, junto al Metropolitano, al que pidió "lo de siempre", un empuje desde el primer minuto. El mejor modo de cubrir ausencias como la de Memphis, definitivo en la remontada frente al Inter y que debido a una lesión se pederá completa la eliminatoria.

El aliento del feudo 'colchonero' será una inyección de dopamina para Griezmann, la estrella del Atlético, más necesaria que nunca. "En los últimos partidos ha estado lesionado, pero contra el Inter metió el tanto del empate. Lo pusimos contra el Barcelona y volvió frente al Villarreal. Después salió porque necesitábamos un recambio como Correa. Pero está claro que necesitamos al mejor Griezmann", destacó Simeone.

El francés es uno de los grandes goleadores de la Champions y el absoluto guía del Atlético frente a la tormenta que desatan las dudas de la defensa, donde no estará Mario Hermoso, tal y como confirmó el 'Cholo' en sala de prensa. Griezmann formará con Morata en la dupla atacante. "Confío absolutamente en Álvaro. Él sabe lo que necesitan estos partidos. Va aportar lo que todos queremos, que es el gol", ambicionó el entrenador 'atlético'.

Witsel: "No nos alegramos de que nos tocase el Dortmund"

Simeone cerró su intervención volviendo al mantra de la intensidad, "que se puede leer desde el juego de la pelota". Por tanto, el argentino considera que el Atlético necesita "hacer un partido importante y para nuestra gente". Una obra que culmine en el temido Signal Iduna Park que conoce bien Witsel. El belga jugó allí tres temporadas, de ahí que nadie mejor que él para analizar el rival de un cruce que las dos aficiones querían.

Nadie se llama a engaños al describir el Atlético - Dortmund como el duelo más equilibrado y deseado por ambas partes. Pero Witsel, tan veterano como el fútbol mismo, se esmeró en destacar las virtudes del conjunto alemán que parece, según ciertos comentarios, ha llegado a cuartos de la Champions por casualidad.

"Es un equipo muy bueno. Tienen jugadores muy rápidos como Adeyemi o Sancho y Brandt destaca en la creación del juego. Sabemos que tenemos que mejorar atrás, para no encajar goles, pero es un tema colectivo. Cuando nos tocó el Dortmund no nos pusimos más o menos felices que si fuera el City, porque sabemos que no hay partidos fáciles", argumentó Witsel, en una demostración de 'cholismo' que enorgullece al propio Simeone.