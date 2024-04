El 'Play-out', única salida para el Badajoz

Al Badajoz se le están acabando las opciones de salvarse. Al menos en cuanto a matemáticas y a sensaciones se refiere. En la recta final de la competición, dónde sólo faltan cuatro partidos (y doce puntos) por disputarse, los blanquinegros se encuentran a seis puntos del Llerenense, equipo que ocupa ahora mismo el puesto de 'play-out' por la permanencia, y que se ha convertido ahora mismo en el objetivo más realista para el equipo que dirige Luis Oliver Sierra. Seis puntos le separan ahora mismo del conjunto de la Campiña Sur, y ambos aún tiene que verse las caras en la que podría ser una agónica última jornada... siempre y cuando los pacenses lleguen con opciones y no las desperdician por el camino. Parece ser que hay que encomendarse a fuerzas divinas, tal como indica el preparador aragonés. «Quedan 12 puntos y tenemos 6 de margen con el playout. A rezar para que los otros fallen un poquito», declaró en la comparecencia posterior al partido.

Y es que la salvación directa es ahora mismo casi una quimera. En este caso, el equipo referencia es el Ursaria, contra el que el cuadro pacense tiene perdido el 'goal-average', y que se encuentra siete puntos por encima de los blanquinegros. Todo esto se traduce en que el Badajoz tendría que sumar ocho puntos más que los madrileños en estos últimos cuatro partidos de liga y esperar a que otros equipos que están en medio de esta pelea (Navalcarnero, Llerenense y San Fernando) no tengan también mejores números que el equipo del Nuevo Vivero.

La última bala

Parece bastante evidente que las opciones de salvación del equipo blanquinegro pasan por jugar una eliminatoria de promoción por evitar el descenso y ganarla. Pero para lograr encaramarse a esa posición, tienen que firmar unos números que en lo que va de curso no han podido. No obstante, la última bala a la que se agarra el Badajoz es, precisamente, sus dos próximos rivales: dentro de diez días se mide al Montijo, ya descendido. Antes, este domingo, recibirá al Mensajero, otro equipo que está virtualmente en Tercera Federación. La última salida de la temporada será a San Sebastián de los Reyes, donde se medirá al Sanse, uno de los grandes candidatos al ascenso. Para finalizar, ya en el mes de mayo, se enfrentarán al Llerenense en el Nuevo Vivero. Esperan que antes del encuentro la distancia con el equipo que dirige Luismi sea de, al menos, tres puntos, para así poder intentar darle caza en esta última fecha del campeonato con un triunfo. «Hay que mantener la moral alta, hasta que las matemáticas no digan lo contrario hay que seguir apretando y seguir yendo a muerte cada partido como hemos demostrado hoy», sentencia Oliver.