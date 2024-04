La Liga F vive un éxodo de futbolistas: "En España no se cree en el femenino"

"La Liga F no es competitiva". Esa afirmación ha sido dicha y repetida hasta la saciedad en campos de Primera División, en despachos y salas de prensa. Nadie esconde la preocupación real de que las futbolistas decidan marcharse, como ha ocurrido en el Barça en las últimas semanas. Mientras las jugadoras cada vez aspiran a cuantías más altas en ligas como Inglaterra o Estados Unidos, España vive una eterna lucha para profesionalizar su liga. ¿Será posible retener el talento si en otras competiciones la visibilidad, el reconocimiento y las condiciones laborales son radicalmente mejores?

La Liga F como tal se creó hace dos años lleva la etiqueta de profesional. Una etiqueta que acompaña al nombre de la competición, pero, sin embargo, la estructura y las condiciones aún estan lejos de ser las que deberían. Se dan pasos cortos y algunos de ellos endebles, hacia lo que debería ser una competición realmente profesional. "Es más interesante irse fuera que quedarse aquí. Ahora mismo la Liga es dramática. En los últimos años no se han dado pasos adelante y eso hace que las jugadoras vean más atractivo irse a un torneo en el que se está invirtiendo", cuenta Marta Corredera.

Hay dos grandes Ligas que estan convirtiéndose en las receptoras del talento que se marcha de España. "Estados Unidos nos lleva a todos la delantera, después va Inglaterra. España debería ser la tercera, que lo es, pero el resto están acortando istancia. Cuando hablas con jugadoras extranjeras te dicen que quieren jugar en la Premier inglesa y en Estados Unidos, siempre que no sea el Madrid o el Barça", relata Arkaitz Coca, agente de futbolistas.

"Con Italia es cierto que hay mucha diferencia si comparamos el Barça y el Real Madrid (1º y 2º) con Juventus y Roma (en las mismas posiciones), pero está claro que es mucho más atractiva la liga italiana, dado que tiene duelos mucho más disputados. Son clubes históricos, que pese a que no están apostando ni inviertiendo grandes cantidades, están apretando y haciendo las cosas bien", añade el agente.

"Hay clubes que han querido fichar futbolistas de nivel Champions, pero no han querido venir porque eso suponía enfrentarse a equipos que no tienen campos de césped natural", confiesa Amanda Gutiérrez, presidenta de FUTPRO, sindicato mayoritario del fútbol femenino. Este diario ha querido hacer balance del total de altas y bajas de las futbolistas en la Liga F desde su creación hace dos años, pero ha sido imposible. La organización solo tiene registradas las altas del último mercado de fichajes.

Ese mercado ha empezado, sin embargo, en los últimos meses, ha empezado a manejar cantidades elevadas. El último gran movimiento lo ha protagonizado Racheal Kundananji, la hasta ahora jugadora del Madrid CFF, que ha hecho las maletas para incorporarse al Bay FC, equipo estadounidense que hace un par de semanas también anunció la incorporación de Asisat Oshoala, por quien pagó 150.000 euros.

La internacional zambiana pasa del Madrid CFF al Bay FC previo pago de 735.000 euros y un acuerdo por un bonus de 70.000 dólares en función de los goles que anote en la NWSL. La jugadora ingresará, en calidad de salario, 2.5 millones de dólares en cinco temporadas.Cantidades impensables en España.

Estos movimientos, sin embargo, no solo afectan a futbolistas. En Estados Unidos también recalará Jonatan Giráldez, el actual entrenador del FC Barcelona, que en enero anunció su marcha tras firmar su nuevo contrato con el Washington Spirit, que le aguarda cuando acabe la temporada en Europa.

Visión distorsionada

Desde fuera, y viendo los recientes acontecimientos, parace claro que la imagen de la Liga F está cada vez más debilitada.Sus dirigentes, en cambio, discrepan de esa mirada. Con el lema "Vamos ganando" se posiciona como una de las competiciones más importanets en el mundo. "La Liga F vive en otro universo. Creen que va todo bien", cuestiona Amanda Gutiérrez.

"Desde FUTPRO les hemos dicho que esto va más alla de los salarios. Las futbolistas quieren mejores campos, desplazamientos buenos para todas… Eso pasa por poner unos requisitos tanto para los que están como para los que suben. Ellos nos dicen que no, que cualquier club tiene que poder estar en la máxima categoria. Cuando eso pasa, te encuentras situaciones como las del Alhama. Su entrenador está condenado por acoso laboral y ellas estaban en Primera y sufriéndolo", denuncia la presidenta sindical.

"La Liga no es competitiva y eso es debido a que la competición tiene unas normas y unas reglas que no todos los clubes cumplen. La RFEF, en su momento, y ahora la Liga F no se han puesto duros en hacerlas cumplir", confiesa Marta Corredera. "Reducir equipos debería ser una de las medidas. Cuando estaba en activo ya se lo decia a los sindicatos y a la Federación. Sabe mal, pero necesitamos una liga donde esten los mejores equipos y las mejores condiciones", añade la exjugadora del Real Madrid.

"En España no se cree en el producto que se tiene, ni habiendo sido campeonas del Mundial, de la Nations League, con el billete a la JJOO y 3 Balones de Oro" Amanda Gutierrez — Presidenta de Futpro

Además de la competencia entre equipos, hay otros factores que preocupan a las futbolistas. Pese a que llevan meses sobre la mesa no se ha marcado aún una hoja de ruta para solucionar esos problemas. "No he visto el plan de crecimiento de la Liga F, las jugadoras tampoco lo conocen. No hay un pdf real y que se sostenga en un plan concreto", denuncia Arkaitz Coca, que señala uno de los puntos más preocupantes.

Las expectativas de futuro y de que la situación mejore no son optimistas. "Los dirigentes del futbol femenino no creen en el producto. Si no crees, no vas a invertir y si no inviertes, no mejoras nada. Ni salarios, desplazamientos, campos… No se cree en el producto que se tiene, ni habiendo sido campeonas del Mundial, de la Nations League, con el billete a la JJOO y 3 Balones de Oro", recrimina Amanda Gutiérrez. "No puede ser que se constituya una liga que diga que en 3 años va a ser la mejor del mundo y llevemos dos ya y no tenga patrocinador porque se les olvidó firmar un contrato", añade.

Visibilidad y casos de acoso

Las condiciones de los campos y laborales de las futbolistas son dos de los factores que más rechazo crean en las futbolistas en el momento de elegir España como destino. Sin embargo, casos como el del Alhama o Rubiales han hecho dudar a más de una. "Nosotros desde aquí lo vemos y lo podríamos esperar o no, y ya no lo entendemos. Imagínese la gente de fuera que solo ve los titulares de la noticias. Alucinan. Ya no es solo tema Rubiales, sino la organización de la liga, los campos donde se juega, los horarios muchas veces, denuncias por acoso… Todo eso se ve", añade Arkaitz Coca.

Actualmente que España tenga una liga profesional se ha convertido en una eterna promesa, más que en una realidad. "Hay una dejadez hacia el femenino que es muy preocupante", concluye Corredera. "Cuando Inglaterra ganó la Eurocopa se hizo una inversión económica en la liga. En España, no se ha apostado más por el futbol femenino despues del Mundial. Y ya llevamos años haciendo las cosas mal".