Álex Corretja: “Me uno al equipo de Movistar Plus+ en mi mejor momento”

Movistar Plus+ ha presentado, en una exclusiva sobremesa del Tenis, la nueva temporada de este deporte en un entorno privilegiado, el Club Internacional de Tenis de Madrid.

A la cita ha acudido el equipo de expertos número 1 en cualquier ranking ATP: Enric Rojas, Director de Deportes de M+; Álex Corretja, ex tenista y nuevo comentarista de Movistar Plus+; Ainhoa Arbizu, nueva presentadora de Planeta Tenis; y Feliciano López, ex tenista y protagonista de Informe Plus+.

Entre los asistentes al evento también estaban Miguel Ángel Calleja, periodista y coordinador de tenis Movistar Plus+; Roberto Carretero, comentarista de tenis de la plataforma+ y nuevo presentador de Planeta Tenis; José Antonio Mielgo, narrador tenis M+; Carla Suárez, comentarista de tenis de M+; Silvia Soler, comentarista de tenis de M+; Tincho Rodríguez, comentarista de tenis de M+; Borja Zugadi, comentarista de tenis de M+; Ana Salas, comentarista de tenis de M+; y Victoria Collantes, comentarista de tenis de M+.

Movistar Plus+ apuesta por el tenis como uno de los grandes contenidos del año e incrementará la propuesta de valor de este deporte con una mejora coberturas, despliegue y nuevas incorporaciones al equipo de expertos.

Enric Rojas: “Seguimos construyendo nuestro estadio infinito ampliando los equipos, mejorando las coberturas y aliándonos a los principales players del deporte. Queremos seguir aumentando esta oferta deportiva inigualable. Desde el 1 de agosto de 2023, nuestra plataforma es accesible por solo 14€/mes con lo mejor del deporte, el cine, los originales Movistar Plus+, La Mesías, La Resistencia…”

También se han presentado las nuevas incorporaciones al equipo, Álex Corretja y Ainhoa Arbizu, el próximo Informe Plus+ dedicado a Feliciano López y los nuevos espacios dedicados en exclusiva al deporte de la raqueta.

Alex Corretja, nuevo embajador del Tenis en Movistar Plus+:

Álex, uno de los mejores tenistas de todos los tiempos en nuestro país, capitán en la Copa Davis y durante muchos años también comentarista y analista, se une al equipo de Movistar Plus+. El extenista participará en los eventos más destacados del circuito.

Alex Corretja: “Estoy en mi mejor momento personal y profesional para llegar a Movistar Plus+, el lugar donde se respeta el deporte tanto como yo lo hago. Llego en un momento apasionante para nuestro país en el tenis y espero que los aficionados disfruten conmigo lo mismo que yo disfruto este deporte”.

Enric Rojas: “Es esencial para mejorar nuestra propuesta contar con uno de los mejores analistas. Era una asignatura pendiente tener a Álex, absoluto referente de este deporte”.

Nueva temporada del Tenis en Movistar Plus+

En esta nueva temporada, Movistar Plus+ mantendrá dos Grand Slam en exclusiva: US Open y Wimbledon, todos los ATP Masters 1000, ofreciendo la cobertura más completa en la cita del MUTUA OPEN de Madrid, los ATP 500 y los ATP 250 más destacados.

Y por supuesto, los mejores programas como Planeta Tenis y el seguimiento de las últimas noticias deportivas en Deporte Plus+.

Ainhoa Arbizu, presentadora del nuevo programa Planeta Tenis

Ainhoa Arbizu: “Incorporarme a Movistar Plus+ para mí es formar parte de un Grand Slam, me veréis en algunas de las principales pistas durante 2024 y junto a Roberto Carretero, conduciremos el nuevo planeta dedicado al mundo de la raqueta, Planeta Tenis”.

Ainhoa Arbizu presentará Planeta Tenis, un formato que más allá de la actualidad, será el mejor lugar para que los fans de este deporte conecten con futuras citas y los verdaderos protagonistas. La periodista de Barcelona será también la conductora de los programas y las continuidades que ofrecerá la plataforma en las citas más importantes del calendario.

El jueves 22 de febrero a las 22:00h se estrena Planeta Tenis en Vamos (dial 8) de Movistar Plus+

Informe Plus+ | Feliciano, diferente

Rafa Nadal, Iker Casillas, Djokovic, Ferrer, Tsitsipás… son solo algunos de los nombres que aparecen en el Informe Plus+ dedicado al tenista, donde se repasa la carrera de uno de los deportistas más destacados de los últimos 20 años en este deporte.

Feliciano López: “He intentado agradar a todos y ser siempre yo mismo. Es cierto que me identifico con esa palabra: ni para mejor ni para peor, pienso que soy diferente”.

El estreno el próximo lunes 26 a las 22:00h en Movistar Plus+, también accesible para todos los usuarios, tengan o no contratado internet con Movistar Plus+