La expulsión de Vitor Roque marcó el partido contra el Alavés. No tanto por el resultado, ya que Tigrinho ya se encargó de marcar nada más entrar en el césped, sino por agrandar una polémica que lleva semanas agitando la Liga. El arbitraje y sus decisiones desconcertantes. La segunda amarilla (que causó la expulsión del brasileño) enloqueció a Xavi Hernández, que no se podía creer desde su área técnica que el delantero fuera sancionado. "Vamos a recurrir la segunda amarilla de Vitor Roque, está claro que es un error, otro error hacia nosotros. Es muy injusta su expulsión", sentenció cuando terminó el partido.

"Solo pido que nos dejen competir, solo pido esto. No voy a decir más, no voy a hablar más de los árbitros, que luego se nos gira todo en contra, pero que nos dejen competir. Es otro error flagrante. Llevamos así toda la temporada, ya lo dije. Creo que estamos pagando lo del caso Negreira, no hay ninguna duda. Esa es la verdad, así lo vivo yo. No voy a hablar nunca más de los árbitros", sentenció Xavi en una rueda de prensa que marcó como la última en la que se va a pronunciar sobre las actuaciones arbitrales. "No hace falta que lo diga yo que luego me matáis. ¿Qué te voy a decir? ¿Una mentira? Es un nuevo error, otra vez".

Xavi quería reacción tras su anuncio. Confiaba en que su decisión de marcharse del banquillo culé una vez finalice la temporada tenía que quitar presión a los futbolistas. Aún es pronto para aseverar un cambio de dinámica definitivo, pero desde entonces el Barça ha sumado dos victorias en dos partidos. "Hoy hemos sido un equipo maduro y lo hemos sabido competir. Me ha dado mucho coraje el gol encajado. "Es la reacción que esperaba del equipo", confesaba el técnico de Terrassa. "Ganar siempre es positivo. Dos victorias después de la decisión, que ya dije que era necesaria. Este partido ha sido muy competitivo y es una victoria muy importante. Era un partido de mono de trabajo y el equipo ha estado muy bien con el balón. Este partido nos refuerza", añadía el técnico.

"El equipo era consciente de que había que recuperar las que fueron nuestras fuerzas el año pasado, que era defender junto y competir. Por mucho talento que tengamos, jugamos contra equipos que también son buenos y tienen alma. Y hoy nosotros hemos tenido alma", comentó Jules Koundé una vez finalizado el encuentro. "En líneas generales hemos controlado el partido", sentenció el francés.

El protagonismo de los jóvenes

Xavi ha querido centrarse en dos nombres propios del partido contra el Alavés. "Lamine tiene un talento bestial. Con 16 años. Aparecen muy pocos en estas condiciones. Cómo trabaja, cómo se faja, cómo ayuda al lateral... Como no le dé el brazalete... ya ha sido titular. No tiene techo. Hemos hecho un plan específico con él. Marca diferencias. Estamos ante algo especial. Destaco cómo compite, no se cansa. Hace muchos kilómetros en alta intensidad. Se va del contrario. Estoy muy contento. Tiene humildad defensiva", se deshacía en elogios el entrenador azulgrana.

A Cubarsí también ha querido destacarle después del encuentro. "Hacíamos broma, parecía que tenía no sé cuántos años. Parece un veterano. Es agresivo, no pierde balones, su salida de balón...". Además de la victoria, el Barça se marcha de Mendizorrotza sin lesionados, pese al susto con Gundogan. "No hay lesión, es un golpe en la espalda, hoy nos vamos sin lesionados…, a Pedri le cambiamos por cansancio”.