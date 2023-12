Este sábado 23 de diciembre de 2023 se cumplen 12 años de la llegada de Diego Pablo Simeone al banquillo del Atlético de Madrid. Un día que se celebrará con la visita del partido aplazado de la cuarta jornada contra el Sevilla en el Cívitas Metropolitano que se jugará a las 16.15 horas. Será un partido también especial porque en el banquillo estará Quique Sánchez Flores. Se medirán, por tanto, los dos últimos entrenadores que han traído títulos a las vitrinas del Atlético de Madrid porque antes de la llegada del Cholo, Quique ganó la Europa League y la Supercopa de Europa de 2010. Los dos se han medido varias veces, con el hoy técnico sevillista en el banco del Espanyol o del Getafe.

Lo que es más curisoso es que Simeone se mida ahora a Sánchez Flores después de que el último entrenador del Sevilla al que se midió fue Jorge Sampaoli. Ya que con los cambios vertiginosos en el Sevilla, el Cholo no ha tenido tiempo de enfrentarse a José Luis Mendilibar ni a Diego Alonso.

Descolgarse de la cabeza

Simeone, sin embargo, sigue con su discurso y el partido a partido: "Valoramos que tenemos que resolver el partido que tenemos por delante para pensar en otras cosas. Vamos a intentar hacer un buen partido para solucionar lo que obviamente sí nos ocupa, que es el encuentro ante el Sevilla". Para el técnico argentino, "nos enfrentamos a un equipo que hizo un gran partido en Granada, muy fuerte, sólido, con velocidad arriba, gente experimentada dentro del equipo, con un técnico que conoce muy bien la Liga y al Atlético de Madrid. Esperamos poder llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño".

El Atlético tiene problemas en defensa, pero Giménez estará contra el Sevilla. El uruguayo, si no ocurre un contratiempo de última hora, llegará a tiempo a un choque en el que a Simeone se le acumulan las bajas atrás, con Savic y Hermoso sancionados. Riquelme y Lino repetirán en el once, con el madrileño en la banda y el brasileño acompañando a Koke y De Paul en el centro del campo. Además, Morata regresa al once junto a Griezmann en punta.