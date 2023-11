Las aguas bajan revueltas en el Sánchez Pizjuán. Los bandazos del Sevilla, con las decisiones de sus dirigentes y los malos resultados del equipo, han provocado una imagen insólita en la mañana de este viernes. Miembros del grupo ultra 'Biris Norte' se han personado en el entrenamiento de la primera plantilla sevillista y han hablado con los jugadores y los dirigentes.

Jugadores, entrenador, presidente...

Las cámaras de 'Jugones', de laSexta, descubrían la reunión entre los radicales y los futbolistas, en la que los Biris han dado una charla a la plantilla del Sevilla, con Sergio Ramos incluido, para revertir la situación deportiva del equipo. En el encuentro han hablado los capitanes (Jesús Navas, Ivan Rakitic y Fernando) y estaban presentes el director deportivo Víctor Orta y el presidente Pepe Castro. También estuvo el entrenador Diego Alonso, que comentó posteriormente el encuentro con los Biris.

"Hubo una charla con los hinchas del club y puedo decir que ellos expresaron el sentimiento de los aficionados del Sevilla. El grupo lo ha recibido bien, terminamos en buenos términos, por la necesidad común de que todo vaya bien. La presión para mí significa trabajo, trabajo y más trabajo, darle seguridad a los futbolistas y poco más. A mí tampoco me gustó el partido contra el Arsenal, no me gustó la imagen que dimos y no hicimos el plan que teníamos preparado. Asumo mi responsabilidad", explicó Diego Alonso.

El domingo juegan el Sevilla y Real Betis en el Sánchez-Pizjuán (18:30), duelo correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. El partido es trascendental para el futuro de Diego Alonso en Nervión, que este viernes cumple precisamente un mes en el banquillo sevillista. En ese tiempo ha sumado un triunfo en seis partidos, con tres empates ligueros, donde el equipo es 15º, y dos derrotas en Champions, siendo colista del Grupo B.

Los ultras han ratificado su malestar a los dirigentes sevillistas, a los que ya cantaron "El Sevilla somos nosotros". El encuentro ha durado unos 25 minutos y el ambiente era de mucha tensión, pero no ha habido incidentes. Las redes sociales se han llenado de aficionados que han criticado la iniciativa de los radicales y la displicencia con la que han actuado jugadores y dirigentes.