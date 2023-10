Hubo cena, pero no hay foto. El Barça ha revelado que anoche se produjo una cena entre los cinco últimos presidentes que han dirigido el club. Una cena tan inusual como sorprendente, a pesar de que fue primero Sandro Rosell quien reveló la necesidad de proyectar una imagen común de unidad en la entidad, zarandeada por el escándalo del caso Negreira, que afecta a los cinco dirigentes porque ha transcurrido en los últimos 18 años.

"Un encuentro distendido", se limita a afirmar el Barcelona en un comunicado oficial con "el objetivo de consolidad y reafirmar la posición unificada de los barcelonistas ante las embestidas y ataques que sacuden la vida del club y que se han incrementado recientemente". Por eso, Laporta, que ha proclamado haber "salvado al Barça", aceptó esa cita.

Idea de Rosell y Bartomeu; propuesta de Gaspart

Rosell lanzó la idea, después la impulsó Josep Maria Bartomeu y fue Joan Gaspart, presidente del Barça tras la dimisión de Núñez (2000-2003), quien llevó esta iniciativa a la asamblea de compromisarios del pasado fin de semana. Fue ahí, según reconoce el propio club, donde "el presidente Joan Laporta recogió la propuesta" lanzada por el exdirigente, con la finalidad de "consolidar una posición inmovible para buscar la cohesión del barcelonismo".

Se consensuó la cena. Se consensuó el comunicado entre los cinco dirigentes, empeñados en proyectar esa imagen de unidad, como había reclamado Laporta para combatir las secuelas, tanto judiciales como reputacionales, del caso Negreira. "La historia del Barça no se ensucia, no podemos permitir esta campaña de desprestigio institucional sin precedentes", le dijo el dirigente a los compromisariso via telemática.

Del 'nuñismo' al 'laportismo' pasando por el 'rosellismo' y 'bartomeumismo'

De ahí, que hayan enterrado por una noche las profundas diferencias que separan a los cinco. Por una vez, y sin que sirva de precedente, se sentaron en una misma meses los 'hijos' del nuñismo (Gaspart), la bandera del 'rosellismo' (Sandro Rosell) o del 'pos rosellismo' encarnado por Bartomeu y, por supuesto, el 'laportismo'. Todas las corrientes que han gobernado el Barça en las dos últimas décadas sentadas en la misma mesa.

ℹ Comunicado del FC Barcelona 🔽 https://t.co/mAGyKlmiot — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 25 de octubre de 2023

No hay precedentes de un encuentro así. No precisa el club donde fue la cena. Ni tampoco ha facilitado ninguna imagen gráfica de la misma, que resumiría la historia del Barça desde el 2000 hasta el 2023, período en el que han mandado estos cinco presidentes.

Sin citar a Negreira

El resumen de la cena, según ha informado el Barça, es sencillo. "La síntesis es una postura de apoyo a los intereses del club, especialmente en asuntos relacionados con las acometidas que el FC Barcelona ha sufrido incesantemente a lo largo de su historia y muy especialmente en la actualidad".

No se cita, en ningún momento, el caso Negreira. Ni aparece el nombre del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), a quien el Barça estuvo pagando durante la época de estos cinco presidentes.