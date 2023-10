“Está muy complicado”, expresa el balear al ser cuestionado por las opciones de victoria frente a “una de las mejores plantillas de Europa, si no la mejor”. “Se encuentran en un muy buen momento de forma, con todos sus jugadores aportando muchísimo. La llegada de Campazzo les está dando un plus que se nota”, argumenta el balear, para recordar que los de Chus Mateo lograron incluso vencer, en un amistoso “a los Dallas Mavericks”.

Buena parte de ese pequeño resquicio del Canarias para acabar con la condición de invicto del Real Madrid pasa por “tener muy poco que perder”. “Sin duda es nuestra principal arma”, admite Sastre, que ve el duelo ante los blancos como la “mejor manera de poner a prueba las sensaciones positivas” de los últimos duelos. “Tenemos una oportunidad para ganar y seguir creciendo, y debemos aprovecharla”, añade el exterior canarista.

Preguntado por algún posible punto débil del conjunto merengue, Sastre apenas los ve. “Seguro que tienen alguno, pero están jugando muy sólidos, tanto en defensa, con Tavares protegiendo todo; como en ataque, donde es un equipo con un talento brutal, y si un día está mal uno, te sale otro”, argumenta el mallorquín. “Hay que esperar que no tengan su mejor día y nosotros estemos enchufados con el apoyo de la afición, ya que sin ella pocas opciones tendríamos. Espero que les demos una alegría. No sería la primera vez que les ganamos, ya lo logramos hace dos años y ojalá podamos repetir”, añadió.

La de la sexta jornada de la Liga Endesa será una dura prueba de fuego para que el Lenovo Tenerife “siga mejorando” y se acerque “a ese ritmo de juego y a ese nivel” que llegó “a tener el año pasado”. “Poco a poco vamos incorporando a más gente, cogiendo mejores sensaciones y volvemos a ser un poco más el Canarias que queremos ser”, comenta el jugador aurinegro.

Una evolución un tanto tardía y con el peaje inicial de un 0-3, pero que no ha provocado mayores alarmas dentro del vestuario aurinegro. “No sé si había preocupación, pero el hecho de que casi todos nosotros tengamos mucha experiencia en situaciones similares o incluso peores nos ha ayudado a mantener un poco la calma. Aunque sufridas, ahora han llegado tres victorias y ojalá podamos seguir en esta dinámica”, comenta Sastre.

“Con la defensa me siento realizado”

Con apenas tres días de diferencia Joan Sastre se marcó, ante el Girona y el Cholet, dos de sus mejores partidos ofensivos desde que milita en el CB Canarias, con 13 y 15 puntos respectivamente. Aportación más que notable a la que el balear quita hierro. “Me han llegado más bolas y más oportunidades y he estado acertado. Simplemente eso. Ojalá pueda seguir así porque me encuentro bien en la pista”, argumenta el exterior aurinegro.

El discurso de Joan se sustenta por su rendimiento habitual en la cancha. “Siempre digo que mientras aporte al equipo me da igual dónde sea. Es verdad que si lo haces bien en ataque sales más en los focos, y que en defensa no se nota tanto. Pero no es algo que me preocupe. Mi principal objetivo es que el equipo juegue bien y logre ganar”, explica igualmente.

Como ejemplo, el duelo del martes en BCL, ya que al margen de aportar 15 puntos en el triunfo isleño, el balear hizo un trabajo inmaculado en defensa para dejar a Hruban en cero puntos. “Puedo acabar un partido sin anotar, pero irme contentísimo porque a lo mejor logré parar al mejor jugador del rival”, reconoce en relación a lo que hizo con el alero checo. “No todos los jugadores pueden pensar así, pero para mí las dos facetas son igual de importantes. Con la defensa me siento realizado”, añade.

Un rol que, según Sastre, a veces resulta hasta incomprendido. “Hay muchos jugadores que son especialistas en eso, pero a los que quizá no se le da tanto valor porque no se ve en las estadísticas. Todos los equipos necesitan gente así y yo estoy aquí con ese rol. Si un día tengo más protagonismo en ataque también estaré encantado”, concluye el de Inca.