Otro lesionado más. Otro que cae para preocupación de Xavi Hernández, técnico del Barça. Alejandro Balde, el lateral izquierdo azulgrana, abandona la concentración de la selección española, aquejado de unas molestias físicas, que le obligaron a pedir el cambio en el descanso del duelo contra Escocia (2-0), que se jugó en el estadio de La Cartuja (Sevilla).

Balde, con molestias en los abductores, según ha informado el cuerpo médico de la selección, solo resistió 45 minutos, por lo que tuvo que ser sustituido por Fran García, el defensa del Madrid. Y en la convocatoria de la selección será suplido por Alfonso Pedraza, el lateral zurdo de Villarreal.

Vuelve a Barcelona

No viaja, por lo tanto, el defensa azulgrana a Noruega donde la selección jugará el próximo domingo. Las molestias no parecen, según las primeras pruebas a las que ha sido sometido Balde, muy graves. "Balde tenía molestias en el pubis y lo hemos cambiado por eso. No viajará a Noruega y le sustituirá Pedraza, jugador del Villarreal. Y con Nico Williams no vamos a arriesgar", ha revelado Luis de la Fuente, seleccionador español.

Pero los médicos del Barça quieren chequear el estado físico del lateral zurdo teniendo en cuenta que el calendario se empina para los azulgranas con tres duelos en el Camp Nou tras el parón de selecciones: domingo 22 octubre (Ahletic, 21.00 h), miércoles 25 (Shakthar en Champions, 18.45 h) y sábado 28 clásico de Liga (Madrid, 16. 15 h). Los tres en el estadio olímpico.

🚨 OFICIAL | Nico Williams y Alejandro Balde abandonan la concentración de la @SEFutbol.



Luis de la Fuente ha llamado a Alfonso Pedraza, que se unirá al grupo para preparar el duelo del domingo ante Noruega.



ℹ️ https://t.co/xt89Jt4Rnq #VamosEspaña | #EURO2024 pic.twitter.com/TajLZMB0M0 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) 12 de octubre de 2023

"Nico Williams y Alejandro Balde han quedado desconvocados por problemas físicos después de la victoria de España ante Escocia (2-0)", ha informado la federación, precisando que el delantero del Athletic arrastra “una distensión en la musculatura intercostal desde el pasado martes".

El séptimo lesionado del Barça

Se le complica el panorama a Xavi, que va perdiendo piezas a cada semana que pasa. Primero caía Pedri; luego, Frenkie de Jong: Más tarde, Raphinha. También entraba en la enfermería Lewandowski. Y hasta Koundé. El penúltimo fue Lamine Yamal, quien fue obligado a viajar a Madrid para ser examinado por los médicos de la federación. El séptimo y último lesionado ha sido Balde, quien abandona la concentración de la selección española, sustituido por Pedraza (Villarreal).