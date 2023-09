Nunca una cumbre decisiva en el fútbol español había sido tan larga. Siete horas -hasta bien entrada la madrugada- en una sala del Oliva Nova Hotel Beach & Golf, un complejo de cuatro estrellas en la ciudad valenciana que lleva por nombre, valieron para acercar posturas entre todas las partes en la mayor crisis de la historia de la selección. Y el tiempo dirá quién ha salido vencedor de esta guerra que inició la Federación hace más de un año y que alcanzó su cúspide en la celebración del Mundial y en los días que la siguieron.

Todo arrancó pasadas las nueve de la noche, cuando la expedición azulgrana formada por ocho futbolistas llegó al hotel de concentración, después de un retraso de dos horas en su vuelo a Valencia. Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes, se había desplazado a Oliva para -en palabras suyas- “estar al lado de las jugadoras, escucharlas y buscar soluciones”.

Pulso interminable

Empezó el cónclave con el presidente del CSD, las jugadoras y el personal de la Federación, entre los que estaban la seleccionadora Montse Tomé, Ana Álvarez (directora de fútbol femenino) y Rafa del Amo (vicepresidente de la RFEF). Después, Francos quiso quedarse únicamente con las futbolistas y Amanda Gutiérrez, la presidenta de FUTPRO, sindicato mayoritario, y finalmente las jugadoras hablaron con Tomé.

Toma y daca, fue la tónica de la reunión. Un pulso en toda regla. Las jugadoras ya habían llegado con la intención de irse, descontentas por tener que acudir forzadas a la concentración, pero muchas querían exponer sus motivos, hablar y negociar. Durante unas horas hubo mucha tensión y la Federación seguía enrocada, con varias jugadoras especialmente afectadas por lo que estaban viviendo. Y hasta muy tarde la decisión de muchas era la de abandonar la concentración, algo que, según expusieron más tarde Francos, Del Amo y Gutiérrez, se les había dicho que no iba a comportar una sanción. Pero decidieron ir hasta el final. O caja o faja.

Conclusiones

Fue entonces cuando la RFEF se vio contra las cuerdas y, presionado por el CSD para encontrar una solución, comenzó a plantearse ceses de personas concretas y de forma inmediata, que podrían empezar a producirse en las próximas horas. La conclusión de la noche, y lo que cambió por completo la decisión de casi todas las jugadoras, fue que las futbolistas sintieron por primera vez que tenían garantías por parte de la entidad presidida por la junta gestora encabezada por Pedro Rocha que los despidos y cambios estructurales que pedían se iban a producir de forma inminente y que no eran promesas que podían quedar en el aire.

Acordaron la creación de una ‘comisión mixta’, formada por una representación de las jugadoras, de la Federación y con presencia del CSD, para revisar la ejecución de estos cambios, que tendrían que verse reflejados en el organigrama del fútbol femenino y que incluirían también una serie de puntos para mejorar la profesionalidad de la selección y el trato igualitario de condiciones y oportunidades entre hombres y mujeres. Las próximas horas y días determinarán si esta vez es de verdad o papel mojado.

Falta de confianza con Tomé

Eso sí, Rafael del Amo aseguró que Montse Tomé y su cuerpo técnico seguiría igual, y este es un punto de discordia. Tras la convocatoria del lunes y la posterior rueda de prensa, en la que la nueva seleccionadora mintió asegurando que había hablado con las jugadoras y que no haber convocado a Jenni Hermoso era “la mejor forma de protegerla”, se produjo una ruptura irreparable, pues hay una desconfianza generalizada en el grupo con ella. Y así se lo hicieron saber las jugadoras cuando hablaron con ellas.

‘Relevo’ adelantó -algo que SPORT pudo saber también- que su figura está tocada, aunque es un tema que, por la proximidad de los partidos de la Nations League, se retomará después del parón. Y añade el citado medio que el caso 'Del Amo' sería el mismo.

Mapi León y Patri, una “realidad diferente”

Con todas las cartas sobre la mesa y la palabra y el compromiso con garantías de la Federación y el CSD, las jugadoras se quedaron solas en la sala para “tomar una decisión libremente”, según explicó Amanda Gutiérrez. Una vez tomada, trasladaron los resultados a todas las partes implicadas en la cumbre. 21 de ellas seguían y viajarían a Suecia. Y dos abandonaban.

Eran Mapi León y Patri Guijarro que abandonaron por la mañana la concentración porque, según ellas mismas han explicado, “nuestra realidad es diferente a la de nuestras compañeras, ya sabemos no han sido las formas para volver y no estamos en condiciones para hacerlo, es duro y mentalmente no estamos para seguir aquí”. Pero, a la vez, reconocieron que “se están produciendo cambios y en esto apoyamos a nuestras compañeras, como hemos hecho siempre”. El tiempo les ha dado la razón y ahora necesitan procesar todo lo que ha pasado, pues han renunciado a mucho en este último año, para poder volver, si lo hacen finalmente, en condiciones. Paso a paso.