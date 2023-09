Luka Modric no lleva bien lo de ser suplente. Poco importa que tenga ya 38 años, que haya ganado todo lo ganable y que sea tan consciente como cualquiera de que ya no puede sobrecargar sus piernas con tantísimos partidos como ha acostumbrado a lo largo de su carrera. Que no haya renunciado a la selección de Croacia es una demostración más de que Modric aspira a jugarlo todo, también en el Real Madrid.

Pero ocurre que el croata ni mucho menos lo está jugando todo. Ha participado en los cinco partidos jugados (y ganados) por el Real Madrid esta temporada, pero solo lo ha hecho como titular en uno de ellos, justo antes del parón internacional frente al Getafe. En el resto, apenas ha disputado un puñado de minutos, sin alcanzar en ninguno de ellos la media hora de juego, para un total de 159 minutos entre los cinco encuentros. "Mañana va a jugar", intercede Carlo Ancelotti, hablando del debut del Real Madrid en la Champions, este miércoles contra el Union Berlín, a priori un estreno apacible. Y ensalza el italiano la "relación personal" que ha cultivado durante estos años con él. "El día que yo me vaya de aquí o el día que él se vaya, la relación seguirá siendo la misma", ha destacado en la rueda de prensa previa al duelo frente al conjunto berlinés. La relación Ancelotti-Modric "Hablo con él cada día, esa es la relación personal que tenemos. En el aspecto profesional, a veces puede pasar que le afecte no estar jugando como antes...", concede sin embargo el italiano, consciente de la incomodidad que le está generando a Modric su nuevo rol. Ocurre eso, paradójicamente, en una temporada en la que Ancelotti ha pasado de jugar con tres centrocampistas a hacerlo con cuatro. A priori, debería haber más espacio para todos ellos, pero Jude Bellingham es intocable en la mediapunta (por méritos propios) y el técnico se esmera en darles espacio y minutos a los Tchouaméni, Camavinga y Valverde, quienes deben liderar el centro del campo blanco en los próximos años. Una situación que también está padeciendo Kroos, titular en solo dos de los cinco partidos del Madrid. Y Ceballos ya está recuperado de su lesión, lo que incrementará la competencia en esa zona del campo. Güler, cerca de volver También está cerca del regreso Arda Güler, de quien Ancelotti ha afirmado este martes que se reincorporará al trabajo del grupo la semana que viene. Más dudas genera Dani Carvajal, que no jugará contra el Union Berlín (lo hará Lucas Vázquez por él) por una sobrecarga muscular. Este miércoles se someterá a pruebas adicionales, pero Carletto afirma que "se encuentra bastante bien" y no le descarta para el derbi del domingo en el Metropolitano. Sobre el Union Berlín, Ancelotti ensalzó que es "un equipo sin individualidades, juega como un colectivo, bien organizado, contundente y sólido" y acerca del favoritismo en esta edición de la Champions, señaló al Manchester City, "porque tiene una plantilla que le ha permitido ganar el año pasado y que no ha cambiado mucho". Para su Madrid, fijó las semifinales como objetivo prioritario: "Quedar entre los cuatro primeros". De lo que no quiso decir nada es de la crisis abierta en la selección femenina de fútbol, tras la convocatoria de las jugadoras que mostraron su deseo de no ser seleccionadas: "No entro en este tema. Mi respeto para las futbolistas, no tengo que añadir nada más".