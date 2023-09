Pepe Domingo Castaño falleció este domingo en Madrid a los 80 años de edad después de estar ingresado durante varios días. El mítico locutor de radio que trabajaba en 'Tiempo de Juego' de la COPE con Manolo Lama y Paco González era, como muchos de sus compañeros un enamorado de la isla de Tenerife. Voz de los deportes de COPE después de que en 2010 la SER apartara a Paco González de la dirección del espacio "Carrusel Deportivo", que acabó con la salida del periodista a la cadena COPE, Pepe Domingo Castaño le siguió a mediados de julio tras el Mundial de Fútbol y desde entonces realizó las funciones de presentador-animador del espacio de fin de semana "Tiempo de juego".

Fue precisamente en su época en la COPE cuando el programa nocturo 'Partizado' visitó Tenerife. Dirigido por aquel entonces por José Antonio Alcalá era Pepe Domingo Castaño quien ponía el cierre al programa cada noche y, con motivo de la visita a la Isla, no iba a ser menos. Este fue el cierre de Pepe Domingo Castaño.

"Aquel Tenerife se zampó dos merengues seguidos"

Tenerife tiene cara de radio. Esta isla tan nuestra, mi querido Alcalá, que me tiene comida la morriña. Es venir a Tenerife y saltan de gozo las palabras. Y luego me encuentro este silencio tan puro, tan, tan de deporte, tan de buena gente. El fútbol y el Madrid nunca olvidarán que fue en esta isla contra cada Heliodoro y el rizos de Valdano, donde aquel Tenerife inolvidable se zampó dos merengues seguidos. Hemos vuelto con un dorsal distinto en el micrófono, todavía un poco con cara de individuos aprendiendo a remar con remos nuevos. Nos sentamos al lado de David Amaral, que tiene ojos cansados de buscar y no encontrar. Le duele el fútbol, al fútbol le duele el dolor chicherrero. Tiro la magia perdida y yo me uno al estribillo de 'Volver, volver, volver', que ya empieza a crecer en el folio en nombre de la historia. Ha venido Pier Luigi Cherubino, aquel latigazo de gol imparable que se bebió los mejores tragos de un Tenerife gigante. Y de pronto se enciende la nostalgia y viene la banda del jueves, aquella calva inmensa y argentina que le rompió a Valdano los esquemas. Es el mismo Dertycia a que se metió la grada en los calzones y patentó la fe de una afición galopando imposibles. El Dertycia de cabecita loca y pies de gresca que se encaraba incluso con el viento

Una vida de radio y publicidad

Nació en Drono-Lestrone (A Coruña) el 8 de octubre de 1942, aunque se trasladó a Padrón siendo niño y allí vivió su infancia y parte de su juventud. Fue novicio dominico en un seminario asturiano y cursó estudios de Magisterio. Su primer trabajo fue como contable. Después, a través de un anuncio de prensa, entró a trabajar en Radio Galicia, en Santiago de Compostela, en la que permaneció dos años, hasta que en 1966 se trasladó a Madrid.

Logró el Premio de la Popularidad del diario "Pueblo" (1971); cuatro premios Ondas (1975, el Especial 1996 por "Carrusel Deportivo", 2002 y 2005); la Antena de Oro de 1989 en su apartado de locución y otra en 2010 por su trayectoria; "El Micrófono de Oro" de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (2005), Premio Diego Bernal 2011 de la Asociación de Periodistas de Galicia.

También el Premio de las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte de los Premios Nacionales del Deporte de 2011; el I Premio Joaquín Prat de Radio, que le concedió la Academia Española de la Radio en 2014; los ¡Bravo! de Radio 2016 y de 2018 de la Conferencia Episcopal; Premio de la Gala 2019 de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid; o el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Manuel Alcántara 2019.

Un enamorado de todas las Islas Canarias

El que ha sido una de las voces radiofónicas más conocidas en España era un enamorado de Gran Canaria. Ha visitado la Isla en varias ocasiones: una de ellas en 2011 junto a su compañero Tomás Guasch, que se hospedaron en el Hotel Dunas Don Gregory.

Antes, en 2010, también había escogido este rincón de Gran Canaria para descansar unos días en un verano cargado de trabajo tras la consecución del Mundial de Sudáfrica. En aquel entonces atendió a LAPROVINCIA y ofreció una entrevista en la que habló de la mudanza que tanto él, como sus compañeros, tuvieron que hacer de la CADENA SER a la COPE, del gol de Iniesta y de la UD Las Palmas, entre otras tantas cosas. En 2006 partió el año y comenzó el 2007 en el Gloria Palace, donde disfrutó de la isla con su familia.