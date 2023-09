La Audiencia Nacional ha rechazado la admisión a trámite de la querella presentada por el Real Madrid contra LaLiga y contra su presidente, Javier Tebas, por el nuevo modelo de reparto de los ingresos procedentes de los derechos audiovisuales. El juez José Luis Calama ha desestimado la querella del club que preside Florentino Pérez por los presuntos delitos de "administración desleal, apropiación indebida, corrupción en los negocios y delito de imposición de acuerdos abusivos".

El litigio tiene origen en el acuerdo aprobado a finales de julio por el órgano de control de derechos audiovisuales y ratificado el 4 de agosto por la junta de Primera División (dos órganos internos de LaLiga), por el que una parte de los ingresos de TV se distribuye en función de cómo colabora cada club con acciones audiovisuales voluntarias, propuestas por la patronal para incrementar el impacto audiovisual de la competición.

Cámaras en los vestuarios

Algunas de estas acciones tienen que ver con las novedades televisivas puestas en marcha esta temporada, como la presencia de micrófonos y cámaras en directo durante las pausas de hidratación veraniegas, las entrevistas a jugadores en el descanso y la entrada de las cámaras de TV en los vestuarios en los minutos previos a los partidos.

El Real Madrid se opuso en todo momento a estas nuevas prácticas, que afecta a alrededor de un 16% de los ingresos que reciben los clubes por la venta centralizada de sus derechos de TV. Un porcentaje consagrado por el decreto 5/2015 que consagra la comercialización colectiva de esos derechos. De hecho, el club blanco no está permitiendo ninguna de esas prácticas y tampoco está dejando a su entrenador, Carlo Ancelotti, y a sus futbolistas atender a Movistar+ y Dazn tras los encuentros.

Solo el Real Madrid votó en contra

El club que preside Florentino Pérez fue el único que votó en contra de este modelo (hubo también dos abstenciones) y es algo que le reprocha el juez: "Las discrepancias entre posiciones minoritarias y mayoritarias no solamente es un supuesto harto frecuente en la práctica, sino que ese "juego de las mayorías" no puede indefectiblemente asimilarse a las nociones de abuso, de lucro, de perjuicio y de ausencia de beneficio social".

El juez, sin mencionarlo, recuerda también en su auto que el Barça no se posicionó en contra, lo que a su entender resta peso a las pretensiones del Real Madrid: "Si bien el querellante es, sin duda, uno de los grandes clubs de la Liga Nacional de Fútbol profesional, no es el único de tales características. Por tanto, resulta difícil entender que el acuerdo alcanzado, que solo obtuvo un voto en contra, perjudique al querellante, pero no perjudique al propio tiempo a otros clubs de igual entidad y, por ende, con iguales intereses, que no han votado en contra".

El Real Madrid había denunciado que el nuevo reparto estaba "específicamente orientado a perjudicar económicamente" a su club, debido a la "enemistad" de Tebas hacia él por su rechazo a sumarse al proyecto con CVC y a al determinación blanca de lanzar una Superliga. El juez, en todo caso, anima al club blanco a que explore, si lo desea, "la vía civil y administrativa", en la que "existen mecanismos de control y reparación de los posibles daños que pudieran derivarse de un incorrecto y abusivo comportamiento de los órganos de estas sociedades".