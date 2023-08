Con nocturnidad y ánimo de resistencia numantina. En un intento de huir hacia adelante ante el quorum generalizado que ha cristalizado en las múltiples muestras de rechazo que se han ido sucediendo a lo largo del viernes tras comunicar, para sorpresa general, que no pensaba dimitir. Acorralado por una serie de vagas disculpas reconvertidas en ataques a sus detractores que no han satisfecho a casi nadie y que ha activado al Gobierno con el objetivo de inhabilitarlo. Y con el colofón del boicot de toda la plantilla ganadora del reciente Mundial, y firmado por hasta 81 futbolistas, que no piensan volver a jugar en la seleccion hasta que el más alto directivo del organismo español que lo gestiona renuncie a su cargo.

Con todo esto a su espalda y con la voluntad de afianzar un relato que le permita dar la vuelta a un final que, salvo otra sopresa mayúscula, se atisba bien oscuro, la Real Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales ha querido desmentir varias de las declaraciones de Jennifer Hermoso incluidas en el comunicado del Sindicato Futpro en las que la futbolista aclaraba lo sucedido en el momento del beso y, muy especialmente, cuando Hermoso levanta a Rubiales. Así, la RFEF anuncia, asegurando que ha intentado contactar con Hermoso con "resultado infructuoso en todo momento", la presentación de "cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del Sr. presidente", del que consideran que ha expuesto "de una forma clara y sencilla como se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad contra el Sr. presidente". Réplica de la Federación a Jenni Hermoso: "El Sr. presidente no ha mentido" "En un Estado de derecho, como ha defendido el presidente, las opiniones se contrarrestan con hechos y con pruebas y las mentiras se rebaten en los juzgados", indica la RFEF para confirmar, según la línea de defensa de la Federación, que "los hechos expuestos por el Sr. presidente son absolutamente ciertos y que no miente". La versión de la RFEF Así, la RFEF se dedica en la segunda parte del comunicado a intentar desmontar la postura de Hermoso con una serie de imágenes de ese momento en el que indica que, primero, "Hermoso, con los brazos, agarra al Sr. presidente de la RFEF por la espalda, mientras que el Sr. presidente tiene los brazos sueltos en la parte superior de la espalda de la jugadora. Por tanto, ninguna fuerza podía ejercer" (FOTO 1). Que luego, ella "mantiene los brazos agarrando por la espalda al Sr. presidente" mientras Rubiales "mantiene los brazos en la parte superior del cuerpo de la jugadora" (FOTO 2). Posteriormente, según reza el comunicado "se comprueba como el Sr. presidente tiene ya los talones mucho mas elevados" (FOTO 3). Finalmente, la versión de la RFEF apunta a la responsabilidad de ese momento a la jugadora: "Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras el presidente debe seguir agarrándose a la jugadora para no caer y se constata de manera evidente que el arqueo del cuerpo de la jugadora se corresponde con la fuerza de elevación del Sr. presidente que está realizando. Los pies del Sr. presidente están ostensiblemente levantados del suelo fruto de la acción de la jugadora" (FOTO 4). Advertencia al resto de la plantilla Para la RFEF, estas cuatro imágenes son "concluyentes" para afianzar su posicionamiento de Rubiales "no ha mentido", advirtiendo que "demostrarán cada una de las mentiras que se difundan ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora". Del mismo modo indican que "va a iniciar las acciones legales que corresponden" y comunican que aunque "respeta como ha respetado en todo momento las decisiones de las jugadoras que querer participar o no con la selección española en los partidos internacionalesvuelve a hacer otra advertencia" les advierte también que "que la participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello".