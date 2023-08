El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, no va a dimitir. Lo ha dicho por activa y por pasiva, a pesar de que el beso sin consentimiento a Jenni Hermoso y ante las cámaras de todo el mundo le ha vuelto a poner en el punto de mira.

Con todo, no es la única polémica protagonizada por Rubiales. Nada más llegar al cargo, y apenas 48 horas antes de que empezara el Mundial de Rusia-2018, destituyó de forma drástica al seleccionador Julen Lopetegui tras anunciar el Madrid que lo había fichado como nuevo entrenador.

Tampoco está muy clara su gestión en la concesión de la Supercopa de España a Arabia Saudí a través de Kosmos, la empresa que preside Gerard Piqué, tras filtrarse unos audios que revelaban la complicidad entre Rubiales y Piqué, lo que da a entender que ambos habrían cobrado millonarias comisiones por dicha concesión.

Investigado por la justicia

Son dos de los conflictos más sonados, pero no los únicos. La justicia le investiga también por un viaje pagado por la RFEF que realizó a Nueva York con una mujer, en el que supuestamente simuló haberse reunido con Naciones Unidas y la Major League Soccer (MLS).

En realidad, Rubiales estuvo en otoño de 2018 haciendo turismo por Manhattan en compañía de una pintora mexicana. Los hechos podrían ser constitutivos de un delito de administración desleal, castigado con hasta tres años de prisión, según fuentes jurídicas consultadas.

La mujer que acompañó a Rubiales en el viaje supuestamente no autorizado y pagado con fondos de la Federación es Roberta Lobeira, una artista contemporánea mexicana abanderada del surrealismo y autora de escenarios de la serie de Netflix 'La casa de las flores', a la que también ha aportado personajes y vestuario.

'Dedazo' para su novia

Rubiales también fue acusado de colocar 'a dedo' a otra de sus novias, la modelo Brigit Tenorio -de cuando aún dirigía la Asociación de Futbolistas Españoles-. Tenorio consiguió un puesto de secretaria de alta cualificación -aunque tenía estudios de Economía- y trabajó primero en el sindicato AFE y después en la empresa de publicidad DDP, proveedora oficial de la RFEF. Allí estuvo cobrando un sueldazo hasta 2020.

Otra mujer, Tamara Ramos, directora de márketing de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) -entidad que Rubiales presidió antes de dar el salto a la RFEF- le denunció por acoso en 2017.

"Me hacía preguntas del tipo: '¿De qué color traes hoy la ropa interior?' [...], y con el poder que ostentaba y ostenta, es difícil enfrentarte a él", ha comentado Ramos en televisión estos días, tras el escándalo del beso a Jenni Hermoso. "Delante de todos, con la sorna que tiene de reírse, me decía: 'Venga a ver, que tú has venido aquí a ponerte las rodilleras'", ha añadido Ramos, con la que Rubiales llegó a un acuerdo económico para que retirara la denuncia.

Orgía con cargo a la RFEF

De sexista y machista también le acusó su tío Juan, hermano del padre de Luis. Juan Rubiales aseguró que su sobrino había pagado una orgía con chicas en un chalet de Salobreña (Granada) con dinero de la Federación, que desmintió ipso facto la acusación.

Finalmente, en uno de los escándalos pre-Hermoso más recientes, Rubiales también puso trabas a 15 mujeres futbolistas que se enfrentaron a la directiva de 'la Roja', encabezada por el seleccionador Jorge Vilda, pidiendo mejoras mínimas, como baja de maternidad y continuidad de pago en caso de lesiones.