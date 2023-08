El Gobierno desconocía que el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, iba a llevar a cabo un discurso como el que ha prununciado este viernes, en el que ha justificado el beso en la boca que le dio a la jugadora de la selección española Jenni Hermoso después de ganar el Mundial, se ha presentado como "víctima" de una "cacería", ha cargado contra la “lacra” del “falso feminismo” y ha anunciado a gritos, contra pronóstico, que no pensaba dimitir. Rubiales convierte así su actuación durante el partido del pasado domingo contra Inglaterra, en el que también se agarró los testículos de forma ostentosa desde el palco como forma de celebración, en un pulso político. "Voy a luchar hasta el final", ha dicho. Pero el Ejecutivo no se va a quedar de brazos cruzados. Considera que su salida es inevitable, y que esta se producirá a corto plazo.

Consultadas por este diario, fuentes cercanas al ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta, explican que no sabían que el todavía presidente de la RFEF pensaba atrincherarse empleando argumentos de este tipo. Esperaban que aceptase la gravedad de su comportamiento y anunciara que dejaba el cargo. “Pero no nos sorprende”, explican.

De momento, Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), que depende del Gobierno, ha anunciado que denunciará por una “falta muy grave” al todavía presidente de la RFEF ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD), reclamando al organismo que le suspenda de sus funciones. "Vamos a abrir el procedimiento de forma urgente y con la urgencia que actúe el TAD actuaremos nosotros. A mí si el TAD me responde hoy a las 5 de la mañana, a las 5:10 está reunido el CSD para resolverlo. Vamos a actuar con absoluta inmediatez. El único camino cierto que se ha abierto ahora mismo es el de que el Gobierno será contundente", ha señalado Francos en la Cadena Ser.

El proceso para forzar la salida de Rubiales, confían en el Ministerio de Cultura y Deportes, “no será muy largo”, porque se trata de un “caso muy sencillo sobre unos hechos de sobra conocidos”. Aun así, en el equipo de Iceta no se atreven a anticipar una fecha concreta dentro de un conflicto que continúa en evolución.

Bolaños y Montero

Varios de los principales miembros del Ejecutivo, mientras tanto, han salido en tromba contra el todavía presidente de la Federación de Fútbol. “La sociedad española no quiere ni machismo ni machistas. La España real es la que celebra la victoria de las jugadoras en el Mundial, no esta vergüenza. El feminismo nos hace mejores. Actuaremos”, ha escrito en X (la red social antes llamada Twitter), el ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños. También la titular de Hacienda, María Jesús Montero, se ha referido a la intervención de Rubiales. “¡Que se enteren bien! España ya no acepta actitudes machistas ni permite que se denigren a las mujeres. Cualquier ataque a la igualdad encontrará la respuesta firme de un Gobierno feminista”, ha tuiteado.

La sociedad española no quiere ni machismo ni machistas. La España real es la que celebra la victoria de las jugadoras en el Mundial, no esta vergüenza. El feminismo nos hace mejores. Actuaremos.https://t.co/6k1FnzZeD6 — Félix Bolaños (@felixbolanosg) 25 de agosto de 2023

Y la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, contra la que Rubiales, según ha explicado él mismo, interpondrá acciones legales por sus críticas. "Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo", ha señalado.

Ya Pedro Sánchez dejó claro el pasado martes que Rubiales no podía seguir al frente de la Federación de Fútbol. Horas después de que recibiera a la selección, y de que saludara friamente a Rubiales, el jefe del Ejecutivo en funciones dijo: “Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Sus disculpas no son suficientes e incluso no son adecuadas. Por tanto, tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos en los medios de comunicación".