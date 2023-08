El cerco se estrecha sobre Luis Rubiales. No solo el Gobierno le ha sitiado, por boca de Pedro Sánchez, del ministro de Cultura y Deporte y del secretario de Estado para el deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes. Ahora las denuncias trascienden al territorio español. Los últimos en posicionarse son los grandes organismos internacionales futbolísticos, que se están implicando también en este escándalo frente a Rubiales.

La FIFA le abre expediente

La FIFA de Gianni Infantino, a través de su Comisión Disciplinaria, ha decidido abrir un procedimiento disciplinario contra el presidente de la Federación Española de Fútbol tras su beso a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración del Mundial. "La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha informado en el día de hoy al Sr. Luis Rubiales, presidente de la RFEF, de la apertura de un procedimiento disciplinario contra él con base en los hechos acaecidos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, el pasado domingo 20 de agosto de 2023", avanzó el organismo en un comunicado.

Según explicó el máximo organismo futbolístico internacional, el beso a Hermoso y su actitud durante la celebración del título "podrían resultar constitutivos de violaciones de los artículos 13.1 y 13.2 del Código Disciplinario de la FIFA".

La UEFA, a la espera

En la UEFA siguen el caso con atención porque a Aleksandr Ceferin no le han gustado nada las imágenes de Rubiales llevándose las manos a la entrepierna en el palco del estadio de Sídney acompañado de la reina Letizia y las máximas autoridades de Australia y Nueva Zelanda. Aunque no acudía al acto como vicepresidente de la institución del fútbol europeo, era el cargo con más jerarquía de la institución porque extrañamente, Ceferin no acudió al mismo pese a que la final se jugase entre dos países de Europa.

Rubiales es vicepresidente del Comité Ejecutivo de la UEFA desde mayo de 2019, cargo por el que percibe un sueldo cercano a los 250.000 euros. Desde UEFA esperan el desarrollo de los acontecimientos, especialmente si se produce la inhabilitación temporal en su cargo en el momento en que el CSD eleve al TAD el expediente tras las tres denuncias que se ha producido de Sumar, Miguel Galán y el exárbitro Estrada Fernández. Esa inhabilitación dejaría a Rubiales sin la condición de dirigente federativo en activo, lo que permitiría a UEFA cesarle en su cargo como vicepresidente del Comité Ejecutivo, por más que se haya convertido en uno de los hombres fuertes de Ceferin.

Además, esta polémica salpica también a la candidatura de España para el Mundial 2030, junto a Portugal y Marruecos, que ha liderado Rubiales tanto en la UEFA como en la FIFA, con el peso que tiene en ambas instituciones.