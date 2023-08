A tan solo 48 horas del inicio de los Mundiales de Atletismo que se desarrollarán en Budapest del 19 al 27 de agosto con un calor tan asfixiante como inesperado, Prensa Ibérica destaca a seis protagonistas que brillan con luz propia en una cita lleva de emociones fuertes y de duelos excitantes.

Pese a ello, no deben quedar en el olvido otras figuras importantes como el velocista estadounidense Noah Lyles (100, 200 y 4x100 metros), la polivalente neerlandesa de origen etíope Sifan Hassan (1.500, 5.000 y 10.000 metros), la 'perdonada' nigeriana Tobi Amusan tras no presentarse a tres controles antidopaje (100 metros vallas), el griego Miltiadis Tentoglou (salto de longitud) o, a nivel español, referentes como los marchadores Álvaro Martín, María Pérez (ambos 20 y 50 kilómetros marcha), Miguel Ángel López (35 km) o el trío del 1.500 con Mohamed Katir, Adel Mechaal y Mario García Romo.

Jakob Ingebrigtsen

Con tan solo 22 años, el noruego ya se ha convertido en uno de los mejores mediofondistas de la historia con un vasto palmarés plagado de medallas de oro como la del último Mundial en 5.000 o la de los Juegos de Tokio en 1.500 y de sensacionales 'dobletes' como los de los dos últimos Europeos al aire libre (1.500 y 5.000), las dos últimas citas continentales bajo techo (1.500 y 3.000).

"No lo puedes coger. No cambia. Él se pone delante y va cambiando la cadencia sin apenas inmutarse. Parece que lo vayas a atrapar y sigue aumentando, de manera que es imposible", comentaba Adel Mechaal a SPORT (del grupo Prensa Ibérica) en el pasado Mitin Ciutat de Barcelona. "Mi objetivo es ganarle este verano. Sé que es muy difícil, pero no voy a darme por vencido", comentó Mohamed Katir tras su renuncia a los pasados Europeos en pista cubierta.

Inscrito en 1.500 y en 5.000 metros, el gran objetivo del menor de los Ingebrigtsen es lograr el primer doblete universal, algo que se le escapó en Eugene tras lograr el oro en 5.000 por culpa del electrizante final del británico Jake Wightman en el 'milqui' que lo condenó a la plata. Con 3:27.14, ya es el cuarto de la historia a 74 centésimas del histórico récord mundial de Hicham El Guerrouj. En 5.000 metros también es favorito pese a la presencia también del español de adopción Mohamed Katir, del genio ugandés Cheptegei y de una gran 'armada etíope' que encabeza Aregawi.

Ryan Crouser

El gigante estadounidense de 2,01 metros y 145 kilos de peso es uno de los grandes atractivos en Budapest después de conquistar el año pasado en Eugene a menos de 200 kilómetros de su casa uno de los únicos títulos en lanzamiento de peso que faltaba en su palmarés, el mundial al aire libre. Antes, había sido sexto en Londres'17 y segundo en Doha'19 por tan solo un centímetro tras su compatriota Joe Kovacs.

El de Portland, de 30 años, llega a la capital de Hungría en el mejor momento de carrera después de batir una vez más su propio récord universal. El primero lo logró en 2021 cuando lanzó 23,37 y borró de las listas por 25 centímetros la histórica plusmarca que tenía su compatriota Randy Barnes desde hacía 31 años. Y esta misma temporada lo ha mejorado, enviando la bola de 7,26 kg de peso a 23,56 metros el 27 de mayo en Los Ángeles.

Dotado de unas condiciones físicas excepcionales y de una pulida técnica que le permite aprovechar al máximo sus dimensiones, Crouser se colgó el oro en los dos últimos Juegos Olímpicos y ya solo le falta el título universal bajo techo tras ser plata el año pasado en Belgrado al caer contra pronóstico ante el brasileño Darlan Romani (esta temporada no se ha acercado a los 22 metros). Con permiso del sudamericano, sus grandes rivales serán el citado Kovacs (22,69 este año) y el neozelandés Tom Walsh (una vez campeón mundial al aire libre y dos bajo techo).

Armand Duplantis

'Mondo' Duplantis lleva lo que va de década compitiendo contra sí mismo y esta temporada ha dado las primeras muestras de cansancio después de muchas decenas de competiciones en las que se queda solo y termina intentando superar su récord mundial, algo que ya ha logrado en seis ocasiones hasta situarlo en 6,22 metros el pasado 25 de febrero el Clermont-Ferrand (Francia).

De hecho, esta temporada ha sufrido una de sus cuatro únicas derrotas en las últimas 60 competiciones desde 2019 (solo había caído el año pasado en Bruselas y en 2021 en Gateshead y en Lausana). Fue en la Diamond League de Mónaco cuando no pudo saltar 6,02 y quedó relegado a la cuarta posición. Pese a ello, no parece tener rival el escandinavo, un atleta que ha vivido rodeado de pértigas toda su vida y que incluso dispone de un saltadero en su casa.

Con solo 23 años, el saltador nacido en la localidad estadounidense de Lafayette (Luisiana) Estados Unidos es el vigente campeón olímpico, mundial al aire libre y bajo techo y europeo también en las dos superficies (en las grandes citas solo cedió en el Mundial de Doha'19 a manos del ausente estadounidense Sam Kendricks por menos nulos (ambos saltaron 5,97). ¿Rivales? Con 22 centímetros menos, el noruego Guttormsen y el filipino Obiena son los únicos que han podido con los seis metros y ojo también al australiano Kurtis Marschall (5,95).

Yulimar Rojas

La blaugrana es una de los iconos del atletismo desde que empezó a probar suerte con este deporte a los 13 años al emocionarse con los deportistas venezolanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Pekín'08. Con unas extraordinarias condiciones físicas gracias a sus 193 centímetros de altura y a su elevadísima cadera con piernas propias de alguien que supera los dos metros, 'La Guerrera' sigue destrozando todos los registros en el triple salto.

La venezolana es quizá la mayor favorita al oro en el Mundial contando todas las pruebas masculinas y femeninas con el flamante récord universal que estableció el 1 de agosto de 2021 en los Juegos de Tokio cuando se fue hasta 15,67 metros (17 centímetros más que el anterior de la ucraniana Inessa Kravets allá por 1995). En Guadalajara desde 2015 a las órdenes del mítico cubano Iván Pedroso, lo más importante es que aún tiene margen de mejora y la barrera de los 16 metros no parece una quimera.

Ausente su compañera de entrenamientos la gallega Ana Peleteiro (bronce en los Juegos de Tokio), Rojas deberá esmerarse en un curso en el que ha saltado solo 15,18, ya que tiene a seis centímetros a la estadounidense Jasmine Moore (22 años). Ojo también con las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea o a la excelente competidora ucraniana Maryna Bekh-Romanchuk... pero su verdadera rival será ella misma.

Faith Kipyegon

La keniana de 29 años está siendo de largo la gran estrella de la temporada con tres récords mundiales a cual más espectacular. Oro en 1.500 en los dos últimos Juegos Olímpicos y en los Mundiales de 2017 y 2022 (en 2019 la superó la polivalente y laureada neerlandesa Sifan Hassan), está inscrita en el 'milqui' y en los 5.000 metros.

Las palabras se quedan cortas para describir sus logros en esta temporada de aire libre. La atleta de la tribu Kalenjin de tan solo 42 kilos de peso se entrena en su país a las órdenes de Patrick Sang (uno de los grandes precursores del atletismo keniano con su plata en los Juegos de Barcelona en 3.000 obstáculos y en los Mundiales de 1991 y 1993 tras Moses Kiptanui).

En menos de dos meses, Kipyegon batió tres récords mundiales. El 2 de junio en Florencia el récord de 1.500 metros de Genzebe Dibaba para convertirse en la primera mujer que bajaba de 3:50 (3:49.11), siete días después batió en la Diamond de París el de Letensebet Gidey en 5.000 (14:05.20) y el 21 de julio en la Diamond de Mónaco hizo historia al mejorar por casi cinco segundos la plusmarca universal de Sifan Hassan y dejarla en 4:07.64. Pese a la presencia de Hassan en las dos pruebas, la africana no debería tener rival en 1.500, mientras que en 5.000 se las verá con la neerlandesa, con la propia Gidey, con las etíopes Meshesha, Haylom y Welteji sin olvidar a una competidora con mayúsculas como la británica Laura Muir.

Femke Bol

La neerlandesa es una de las grandes sensaciones del atletismo en las dos últimas temporadas. La espigada cuatrocentista de 23 años y 1,84 metros fue la estrella de los Europeos de Berlín'22 con su correr matemático y perfecto que la llevó al triplete de oros en 400 lisos, 400 vallas y 4x400 que sumó a sus dos 'dobletes' seguidos en los Europeos bajo techo de Torun'21 y Belgrado'23.

A la estudiante de Ciencias de la Comunicación solo le falta el oro a nivel universal, ya que tras ser tercera con solo 21 años en 400 vallas en los Juegos de Tokio (la ganaron las estadounidense Sydney McLaughlin y Dalilah Muhammad), Bol fue segunda el año pasado en 400 metros en los Mundiales bajo techo tras la bahameña Shaunae Miller-Uibo y en los Eugene'22 en su prueba fetiche de 400 vallas tras la genial estadounidense McLaughlin, la más rápida de la historia. Sin embargo, la ausencia de la de Nueva Jersey la convierte en gran favorita al oro en la vuelta a la pista con vallas y... ojo con el 4x400 en compañía de Lieke Klaver.

La de Amersfoot está completando la mejor temporada de su todavía corta carrera con una fiesta de cumpleaños (23) que adelantó cuatro días el 19 de febrero al acreditar 49.26 en 400 metros en los Nacionales de Países Bajos, superando el histórico récord mundial que poseía la checa Jarmila Kratochvilova con 49.59... ¡desde 1982! También posee la plusmarca europea de 400 metros vallas con 51.45 (segunda mundial solo tras los siderales 50.68 de McLaughlin). Con esos 51.45, tiene a casi dos segundos este año a la jamaicana Andrenette Knight (53.26) y a la estadounidense Shamier Little (53.34) sin olvidar a Muhammad (53.53).