Suecia sigue viviendo un sueño y, a pesar de que se ha 'cargado' a dos de las favoritas del Mundial por el camino, no tiene tiempo para celebraciones. Quedan dos partidos para hacer historia y en la selección escandinava hay buenas sensaciones.

Nathalie Björn y Johanna Rytting Kaneryd atendieron a SPORT y Prensa Ibérica en la antesala de las semifinales del Mundial contra España, del que dijeron que "tienen jugadoras de clase mundial".

"El equipo se siente muy bien, hemos tenido un día de descanso y ya estamos preparadas", confesaba Björn. "Estoy disfrutando cada minuto. Somos un grupo muy especial, se vio en cómo ganamos contra Estados Unidos, como equipo. Hemos eliminado a selecciones muy potentes, como Estados Unidos y Japón, y eso nos da un plus de confianza", añadía Kaneryd. "Ha sido un viaje muy bonito hasta ahora y queremos seguir en él, tenemos muchas ganas de este partido y confiamos en nosotras".

La experiencia, una ventaja

Una de las ventajas que tiene Suecia es la experiencia, pues en el último Mundial se llevó el bronce, en los Juegos Olímpicos de Tokyo, la plata, y en la Eurocopa fue semifinalista. Y el listón de España, hasta ahora, estaba en octavos (Mundial) y en cuartos (Euro).

"No sé si la experiencia va a ser un punto a favor, espero que sí, debería serlo. Ya hemos vivido todo esto. Hemos jugado semifinales. Hemos ido a la prórroga, hemos jugado tantas de penaltis. Sabemos que podemos ganar de distintas formas y esto solo puede sumar", apuntaba Kaneryd. Y Björn recordaba la semifinal de la pasada Eurocopa contra Inglaterra que perdieron por 4-0: "Aquello nos aportó mucha experiencia, ahora hemos venido al Mundial sabiendo cómo tenemos que jugar una semifinal. Nadie en el equipo quiere volver a sentir lo que sentimos el año pasado. Nos hizo más fuertes, llevamos ya un tiempo jugando juntas y ahora somos mejor equipo".

Admiración a Aitana

Ambas, y sirva esto como una pequeña muestra de lo que piensa en general todo el combinado sueco, esperan un duelo muy igualado. "¿Favorita? No sé... ¿Quién lo es?", se preguntaba entre risas Björn, "yo creo que es un 50-50. Es un partido parecido al que nos pudo plantear Japón, un equipo con mucha calidad, con jugadoras muy buenas con balón y que quieren tener la posesión".

"Es un gran equipo, España, con jugadoras de clase mundial en todas las líneas", decía Kaneryd, "muchas de sus futbolistas juegan en el Barça y acaban de ganar la Champions, así que en cierto modo también tienen esa experiencia. Tienen Aitana, que es increíble, tendremos que tener un ojo puesto en ella". Y Björn añadía: "Es su mejor jugadora. Es muy joven y tiene un gran futuro por delante, pero es que ya está entre las mejores del Mundo, sin duda".

Las claves

Para ganar, "sabemos lo que tenemos que hacer y vamos a por ello". No hay receta mágica, pero sí algunas claves para hacerse con el control del timón y anular al rival. "Tendremos que ejercer una presión agresiva arriba, no les podemos dejar mucho rato el balón y, si conseguimos quedárnoslo nosotras, podemos tener muchas posibilidades", analizaba Kaneryd, "tendremos que jugar parecido a como lo hicimos contra Estados Unidos y Japón, porque creo que España es como un mix de los dos. Quieren mantener la posición y buscan la circulación fluida con las asociaciones rápidas, pero a la vez son un equipo físico como las americanas".

"Estamos preparadas, también, para lo que sea. Para llegar a la prórroga, a los penaltis... A todo. Tenemos tantas ganas de ganar... Vamos partido a partido. Ahora toca España y no pensamos más allá", decía Björn. Eso sí, no dejan de soñar. "El otro día hablaba con mi familia y me explicaban que en Gotemburgo ponían nuestros partidos en pantallas grandes, que en Suecia todo el mundo nos ve y nos apoya. Es como si todo el país estuviese aquí jugando con nosotras. Y estar en la final significaría todo para mí, es algo que daría sentido a cada minuto que hemos trabajado para llegar aquí".