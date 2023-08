Solo tiene diecinueve años y ni su imagen ni su fútbol dicen lo mismo. Salma Paralluelo, la benjamina de la Roja, marcó el gol decisivo de España para vencer a Países Bajos y ganarse un puesto en las semifinales del Mundial. Se lo dicen hace un año -y un par de meses- y no se lo cree.

Fue entonces cuando tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida: dejar el atletismo y centarse solo en el fútbol. Si quería dar un salto, tenía que tomar partido. El Barça llamaba a la puerta y no podía decirle que no. Tampoco a la selección, aunque se perdió la Eurocopa con la absoluta por lesión y se unió, un mes después, a la sub-20 para disputar el Mundial, del que fue campeona y 'MVP' de la final.

Su palmarés es impecable. Campeona, como atleta, de 400 metros vallas y de Relevo en el Festival Olímpico de la Juventud Europea (Bakú, 2019). Campeona, como futbolista, de Europa y del Mundo con la selección sub-17 en 2018 (Lituania y Uruguay) y del Mundo con la selección sub-20 en 2022. Va en camino de pasarse el juego.

"Me acuerdo de todo"

Parece que el oro va en su sangre. Y ha venido a Australia y Nueva Zelanda para demostrarlo. Lejos queda aquella niña o adolescente que se levantaba a las cinco de la mañana para compaginar estudios y los dos deportes. Y no tan lejos queda aquella lesión que la apartó de todo entre 2021 y 2022. "Me acuerdo de todo, echo la mirada atrás y veo todo lo que he recorrido. Hoy soy lo que soy por todo lo que he vivido".

"Estoy aquí para seguir aprendiendo, jugar un Mundial es un privilegio, todas las jugadoras quieren estar aquí. Todo el esfuerzo ha merecido la pena, hemos creído hasta el final. Y queremos seguir haciendo historia".